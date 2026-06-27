Sırbistan'da siyasi deprem! Vucic istifa kararını açıkladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belgrad'da düzenlenen büyük mitingde birkaç hafta içinde görevinden istifa edeceğini ve erken seçim tarihini açıklayacağını duyurdu. Siyasette dengeleri değiştirecek çıkışın ardından gözler Vucic'in yeni yol haritasına çevrilirken, ülke erken seçim sürecine hazırlanıyor.

Sırbistan siyasetinde uzun yıllardır belirleyici isim olan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) "Sırbistan-Tek Aile" sloganıyla düzenlediği mitingde tarihi bir açıklamaya imza attı. "BİRKAÇ HAFTA SONRA İSTİFA EDİYORUM" Sırbistan Ulusal Meclisi önünde toplanan on binlerce kişiye seslenen Vucic, görevini bırakacağını açık ifadelerle duyurdu. "Birkaç hafta daha Cumhurbaşkanı olarak görevimi sürdüreceğim, sonra istifa ediyorum. Hiçbir şey sonsuza kadar değil, öyle de olmasın. Herkese teşekkürler." dedi.

ERKEN SEÇİM MESAJI Vucic, istifasının ardından erken seçim tarihini de kısa süre içinde açıklayacağını belirtti. Seçime kendisinin de yer alacağı listenin "Birleşmiş Sırbistan" adını taşıması gerektiğini söyleyen Vucic, yeni siyasi döneme ilişkin ilk mesajlarını da verdi.

DIŞ POLİTİKADA NET MESAJ Konuşmasında dış politikaya da değinen Vucic, Sırbistan'ın askeri tarafsızlık politikasını sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Çin ve Rusya ile geleneksel dostluk ilişkilerinin devam edeceğini ifade eden Vucic, ülkesinin Avrupa Birliği üyelik sürecinde ise daha hızlı ilerlemesini istedi.