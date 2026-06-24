CANLI YAYIN

Teknik arızanın ağı felç etmesinin ardından Almanya’da tren seferleri yeniden başladı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Teknik arızanın ağı felç etmesinin ardından Almanya’da tren seferleri yeniden başladı

Almanya’da tren seferleri, demiryolu telsiz iletişim sistemindeki arızanın ülke genelindeki ağı felç etmesinin ardından çarşamba günü yeniden başladı. Açıklamayı devlet demiryolu işletmesi Deutsche Bahn yaptı.

Deutsche Bahn, salı günü yaşanan teknik sorun nedeniyle Almanya'daki tüm trenlerin "istasyonlarda hareketsiz kaldığını" bildirdi.

Şirket daha sonra internet sitesinden yaptığı açıklamada arızanın "giderildiğini" ve seferlerin yeniden başladığını duyurdu. Ancak yolcuları, hizmetlerde bir süre daha aksama yaşanabileceği konusunda uyardı.

EPAEPA

TÜM AĞ DURDU

Yıllarca süren yetersiz yatırım nedeniyle trenlerin sık sık geciktiği Almanya, yaşlanan demiryolu ağını büyük kamu yatırımlarıyla hızla modernize etmeye çalışıyor.

APAP

Deutsche Bahn, teknisyenlerinin sorunu gidermek için "tam kapasiteyle çalıştığını" açıkladı.

Şirketin yöneticisi Evelyn Palla da Bild gazetesine yaptığı açıklamada, personelin "yolcuların inebilmesi için trenleri istasyonlara ulaştırmaya çalıştığını" söyledi.

Berlin toplu taşıma kurumu, X hesabından yaptığı açıklamada arızanın belediye, bölgesel ve Deutsche Bahn tarafından işletilen uzun mesafeli trenler dahil tüm seferleri etkilediğini duyurdu.

EPAEPA

KUZEYDE TAMAMEN DURDU

Ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren özel bölgesel demiryolu şirketi Metropol ise daha önce yaptığı açıklamada, demiryolu telsiz sisteminin geniş çapta devre dışı kalması nedeniyle trenlerin "tamamen durduğunu" belirtmişti.

EPAEPA

Hamburg, Bremen ve Hannover çevresindeki bölgesel hatları işleten Metronom, günde 120 binden fazla yolcu taşıyor.

Şirket, müşterilerine "bugün artık tren yolculuğu yapmamalarını" ve alternatif ulaşım yollarına yönelmelerini tavsiye etmişti.

Almanya’da korkunç uçak faciası! 2 ölüAlmanya’da korkunç uçak faciası! 2 ölü ALMANYA’DA KORKUNÇ UÇAK FACİASI! 2 ÖLÜ
Yük trenleri çarpıştı 2 vagon köprüden düştüYük trenleri çarpıştı 2 vagon köprüden düştü YÜK TRENLERİ ÇARPIŞTI 2 VAGON KÖPRÜDEN DÜŞTÜ
Almanyadan mülteci iddialarına yalanlama!Almanyadan mülteci iddialarına yalanlama! "ALMANYA'DAN MÜLTECİ" İDDİALARINA YALANLAMA!
Almanyaya BM Güvenlik Konseyi şoku!Almanyaya BM Güvenlik Konseyi şoku! ALMANYA'YA BM GÜVENLİK KONSEYİ ŞOKU!
Almanya, Başbakan Merze hakareti affetmediAlmanya, Başbakan Merze hakareti affetmedi ALMANYA, BAŞBAKAN MERZ'E HAKARETİ AFFETMEDİ
Boschun Anneler Günü reklamına tepki yağmuruBoschun Anneler Günü reklamına tepki yağmuru BOSCH'UN ANNELER GÜNÜ REKLAMINA TEPKİ YAĞMURU

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın