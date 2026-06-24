Teknik arızanın ağı felç etmesinin ardından Almanya’da tren seferleri yeniden başladı

Şirket daha sonra internet sitesinden yaptığı açıklamada arızanın "giderildiğini" ve seferlerin yeniden başladığını duyurdu. Ancak yolcuları, hizmetlerde bir süre daha aksama yaşanabileceği konusunda uyardı.

AP

Deutsche Bahn, teknisyenlerinin sorunu gidermek için "tam kapasiteyle çalıştığını" açıkladı.

Şirketin yöneticisi Evelyn Palla da Bild gazetesine yaptığı açıklamada, personelin "yolcuların inebilmesi için trenleri istasyonlara ulaştırmaya çalıştığını" söyledi.

Berlin toplu taşıma kurumu, X hesabından yaptığı açıklamada arızanın belediye, bölgesel ve Deutsche Bahn tarafından işletilen uzun mesafeli trenler dahil tüm seferleri etkilediğini duyurdu.