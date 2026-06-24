Teknik arızanın ağı felç etmesinin ardından Almanya’da tren seferleri yeniden başladı
Almanya’da tren seferleri, demiryolu telsiz iletişim sistemindeki arızanın ülke genelindeki ağı felç etmesinin ardından çarşamba günü yeniden başladı. Açıklamayı devlet demiryolu işletmesi Deutsche Bahn yaptı.
Deutsche Bahn, salı günü yaşanan teknik sorun nedeniyle Almanya'daki tüm trenlerin "istasyonlarda hareketsiz kaldığını" bildirdi.
Şirket daha sonra internet sitesinden yaptığı açıklamada arızanın "giderildiğini" ve seferlerin yeniden başladığını duyurdu. Ancak yolcuları, hizmetlerde bir süre daha aksama yaşanabileceği konusunda uyardı.
TÜM AĞ DURDU
Yıllarca süren yetersiz yatırım nedeniyle trenlerin sık sık geciktiği Almanya, yaşlanan demiryolu ağını büyük kamu yatırımlarıyla hızla modernize etmeye çalışıyor.
Deutsche Bahn, teknisyenlerinin sorunu gidermek için "tam kapasiteyle çalıştığını" açıkladı.
Şirketin yöneticisi Evelyn Palla da Bild gazetesine yaptığı açıklamada, personelin "yolcuların inebilmesi için trenleri istasyonlara ulaştırmaya çalıştığını" söyledi.
Berlin toplu taşıma kurumu, X hesabından yaptığı açıklamada arızanın belediye, bölgesel ve Deutsche Bahn tarafından işletilen uzun mesafeli trenler dahil tüm seferleri etkilediğini duyurdu.