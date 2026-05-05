"Bosch" zihniyet: Almanya'da çocuklu Türkiye'de köpekli Anneler Günü reklamı
Bosch'un Türkiye'de yayımladığı Anneler Günü reklamında çocuklar yerine köpeklere yer verilmesi tepki çekti. Aynı reklamın Almanya versiyonunda ise köpekler yerine çocukların kullanılması dikkat çekerken, sahnelerin ve kurgunun birebir aynı olması eleştirilerin odağı oldu.
Bosch Home Türkiye'nin 10 Mayıs Anneler Günü'ne özel hazırladığı reklam filminde, "çocuk yerine köpek" vurgusu Türkiye'nin gündemine oturdu.
Sosyal medyada yayımlanan filmde, "annelik" temasının işlendiği diyalogların sonunda söz konusu varlığın "çocuk" değil "hayvan" olduğunun anlaşılması tepki çekti. Reklamda bir kadının "oğlum" diye hitap ettiği köpeğe annelik yapması, aile ve çocuk kavramlarının hedef alındığı eleştirilerine neden oldu.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da reklama tepki gösterdi. Göktaş, anneliğin indirgenerek değersizleştirilemeyeceğini belirterek, "Annelik; bir neslin ve geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin hassasiyetle ele alınması toplumsal bir sorumluluktur." dedi. Bosch Home Türkiye'nin Anneler Günü reklamına sosyal medya kullanıcıları adeta ateş püskürdü. Kısa sürede infial yaratan reklam, binlerce kullanıcı tarafından sert dille eleştirildi.
RTÜK'TEN İNCELEME
Tepkilerin büyümesi üzerine reklam marka tarafından yayından kaldırıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuoyunda rahatsızlık oluşturan reklamla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Bosch Türkiye ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.
HEDEF TÜRKİYE
1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'de çeşitli vakıf ve uluslararası kuruluşlar aracılığıyla yürütülen "nüfus planlaması" faaliyetleri "modernleşme" ve "doğum kontrolü" adı altında Türkiye'nin nüfusunu hedef aldı. Doğum kontrol yöntemleri, doğum kontrol hapları üzerinden az çocuklu ya da çocuksuz aile yapısını teşvik etti. Reklamlar ve popüler kültür aracılığıyla "evcil hayvan ebeveynliği" ise özendirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN VURGULAMIŞTI
Başkan Erdoğan geçtiğimiz cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı"ndaki konuşmasında da tam olarak bu konuya işaret etmişti. Özellikle 1960'lardan itibaren Türkiye'de devreye sokulan nüfus planlaması politikalarını eleştiren Erdoğan, "Bize nüfus ile kalkınma arasında zıt bir ilişki olduğu söylendi. Nüfus kontrol politikalarını bir tabu haline getirerek aykırı sese müsaade etmediler. 1960'lardan beri devreye konulan yanlış politikaların sonuçlarıyla bugün yüzleşiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
ALMANYA'DA ÇOCUKLU TÜRKİYE'DE KÖPEKLİ REKLAM
Sabah'ta yer alan habere göre, Bosch Home'un aynı reklamı Almanya'da köpek yerine çocuklarla çekildi. Aynı sahneler, aynı reklam kurgusu ile verilirken değişen tek şey köpekler yerine çocukların kullanılması oldu.