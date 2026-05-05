Sosyal medyada yayımlanan filmde, "annelik" temasının işlendiği diyalogların sonunda söz konusu varlığın "çocuk" değil "hayvan" olduğunun anlaşılması tepki çekti. Reklamda bir kadının "oğlum" diye hitap ettiği köpeğe annelik yapması, aile ve çocuk kavramlarının hedef alındığı eleştirilerine neden oldu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da reklama tepki gösterdi. Göktaş, anneliğin indirgenerek değersizleştirilemeyeceğini belirterek, "Annelik; bir neslin ve geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin hassasiyetle ele alınması toplumsal bir sorumluluktur." dedi. Bosch Home Türkiye'nin Anneler Günü reklamına sosyal medya kullanıcıları adeta ateş püskürdü. Kısa sürede infial yaratan reklam, binlerce kullanıcı tarafından sert dille eleştirildi.

RTÜK'TEN İNCELEME

Tepkilerin büyümesi üzerine reklam marka tarafından yayından kaldırıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuoyunda rahatsızlık oluşturan reklamla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Bosch Türkiye ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.