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Almanya'da çarpışan yük trenlerinden 2 vagon köprüden düştü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Almanya'da çarpışan yük trenlerinden 2 vagon köprüden düştü

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Münih kentinde bir köprüde çarpışan 2 yük treninden birine ait 2 vagonun köprüden düştüğü, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Alman basınının polise dayandırdığı haberlere göre, 2 yük treni gece saatlerinde bir köprü üzerinde manevra yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın ardından raydan çıkan yük trenine ait 2 vagon, yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden, altından geçen yola düştü.

REUTERSREUTERS

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alman Demiryollarından (Deutsche Bahn) yapılan açıklamada kazanın yalnızca yük trenlerinin kullandığı bir güzergahta meydana geldiği, yolcu ulaşımının kazadan etkilenmediği belirtildi.

REUTERSREUTERS

Düşen 2 vagonun da boş olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, kazanın meydana geldiği çevredeki caddelerin trafiğe kapatıldığı ve enkaz kaldırma çalışmalarının başladığı kaydedildi.

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