Almanya'da çarpışan yük trenlerinden 2 vagon köprüden düştü

Alman basınının polise dayandırdığı haberlere göre, 2 yük treni gece saatlerinde bir köprü üzerinde manevra yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.



Çarpışmanın ardından raydan çıkan yük trenine ait 2 vagon, yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden, altından geçen yola düştü.