Almanya’da korkunç uçak faciası! 2 ölü

Almanya’nın Hessen eyaletinde küçük bir pervaneli uçak bugün öğle saatlerinde Pohlheim beldesindeki bir tahıl tarlasına düştü. Kazada pilot ve yolcu olarak bulunan 69 ve 56 yaşlarındaki iki kişi yaşamını yitirirken, olayın nedeni için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Almanya'da meydana gelen uçak kazası can aldı. Hessen Eyaleti Emniyet Müdürlüğü, öğle saatlerinde küçük bir pervaneli uçağın Pohlheim beldesinin Watzenborn-Steinberg bölgesine düştüğünü açıkladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ENKAZDAN ÇIKARILDILAR AMA KURTARILAMADILAR

Ekipler, uçaktaki iki kişiyi ağır yaralı halde enkazdan çıkardı. Hastaneye kaldırılan yaralılar için seferberlik ilan edilse de tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin 69 yaşındaki pilot ile 56 yaşındaki yolcu olduğunu duyurdu.

TARLAYA ÇAKILDI

Küçük uçağın bir tahıl tarlasına düşmesi olası daha büyük bir felaketin önüne geçti. Yetkililer, enkazın yerleşim alanlarından uzakta bulunması nedeniyle çevredeki vatandaşlar için herhangi bir tehdit oluşmadığını bildirdi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Facianın ardından Alman makamları harekete geçti. Uçağın neden düştüğünün belirlenmesi için kapsamlı soruşturma başlatılırken, teknik inceleme ekiplerinin enkaz üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.