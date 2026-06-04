Almanya'ya BM Güvenlik Konseyi şoku! Merz: Hedefimize ulaşamadık

Ortaya çıkan tablonun ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Wadephul, Almanya'nın oy kaybında dış politika tercihlerinin de etkili olmuş olabileceğine işaret etti.

Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise seçim sonucunu "gerçek bir hayal kırıklığı ve acı bir yenilgi" olarak nitelendirdi.

Almanya'nın BM'deki rolünün bu sonuçtan etkilenmeyeceğini belirten Merz, "Almanya, çok taraflı sistemin güvenilir bir dayanağı olmaya devam edecektir. Bu sorumluluğu kararlılıkla üstleniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, seçilen ülkeleri tebrik ederek özellikle Almanya'nın rakipleri olan Portekiz ve Avusturya ile yakın Avrupa ortaklığı ve ortak sorumluluk bağlarının bulunduğunu vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul (AFP)

Bakan Wadephul daha önce yaptığı açıklamada, Almanya'nın Orta Doğu'daki gelişmeler karşısında İsrail'e yönelik tarihsel sorumluluk vurgusunun da bazı ülkelerin oy tercihlerinde etkili olmuş olabileceğini ifade etmişti.

ALMANYA İLK KEZ BÜYÜK BİR BAŞARISIZLIK YAŞADI

Alman basını ve siyasi çevreler seçim sonucunu dikkat çekici başlıklarla değerlendirdi.

Bild gazetesi sonucu "Federal hükümet için büyük bir utanç" sözleriyle duyururken, Merz hükümetinin Portekiz ve Avusturya karşısında ağır bir yenilgi aldığını yazdı.

Frankfurter Allgemeine gazetesi, sonucun Merz ve Wadephul'un Almanya'yı uluslararası arenada daha etkili bir aktör olarak konumlandırma çabalarına önemli bir darbe vurduğunu belirtti.

Tagesschau ise Almanya'nın geçmişteki BMGK adaylıklarında başarısızlık yaşamadığına dikkat çekerek seçim sonucunun tarihi bir nitelik taşıdığını vurguladı.

GAZZE VE İSRAİL POLİTİKASI TARTIŞMA YARATTI

Welt gazetesinde yayımlanan değerlendirmede ise Almanya'nın dış politikadaki çekingen tavrının seçim sonucuna etki etmiş olabileceği ifade edildi.

Yorumlarda Berlin yönetiminin İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına yönelik tutumunun uluslararası alanda eleştirildiği belirtilirken, Almanya'nın İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve ABD'nin Venezuela politikasına ilişkin yaklaşımının da bazı çevrelerde rahatsızlık yarattığı aktarıldı.

MUHALEFETTEN SERT ELEŞTİRİLER

Sosyal Demokrat Parti Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Adis Ahmetovic, sonucun Almanya'nın uluslararası alandaki algısına ilişkin önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

Ahmetovic, "Bu başarısızlık bir iş kazası değil, bir uyarı sinyalidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sol Parti Eş Başkanı Ines Schwerdtner ise sonucu "hezimet" olarak nitelendirirken, Almanya'nın uluslararası hukuk ihlalleri karşısında sessiz kaldığını savundu.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Genel Başkanı Alice Weidel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Merz'i hedef aldı. Weidel, "Merz ülkemizi uluslararası sahneye geri getirmek istemişti ancak Almanya'nın artık BM Güvenlik Konseyinde koltuğu kalmadı." ifadelerini kullandı.

Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Franziska Brantner ise sonucun sürpriz olmadığını belirterek, Almanya'nın son aylarda uluslararası alanda önemli ölçüde güven kaybettiğini öne sürdü.

PORTEKİZ VE AVUSTURYA KAZANDI

BM Genel Kurulu'nda yapılan ilk tur oylamada Portekiz 134, Avusturya ise 131 oy alarak Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu adına BMGK üyeliğini garantiledi.

Almanya ise 105 oyda kalarak yarışın dışında kaldı.

Diğer bölgelerde ise Afrika grubundan Zimbabve 182, Latin Amerika ve Karayipler grubundan Trinidad ve Tobago 181 oy alarak iki yıllığına BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçildi.

Sonuçlar, Almanya'nın uluslararası arenadaki etkisi ve dış politika tercihleri konusunda ülkede yeni bir tartışma başlatırken, Merz hükümeti açısından da önemli bir diplomatik sınav olarak değerlendiriliyor.