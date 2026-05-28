CANLI YAYIN

Almanya, Başbakan Merz'e hakareti affetmedi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Almanya, Başbakan Merz'e hakareti affetmedi

Almanya'da Başbakan Friedrich Merz'e sosyal medyadan hakaret eden kişiye adli para cezası verildiği bildirildi.

Alman Haber Ajansına (DPA) göre Heilbronn Savcılığı, Başbakan Merz'in Ekim 2025'te kente gerçekleştirdiği ziyaret esnasında sosyal medyada yer alan bazı paylaşımların eleştiri sınırını aştığı gerekçesiyle soruşturma başlatarak konuyu mahkemeye taşıdı.

Almanca doğrudan çeviride "cilalı maymun" diye belirtilen ancak "kibirli, kendini beğenmiş ve züppe" gibi aşağılayıcı ve argo ifade olarak bilinen "lackaffe" kelimesinin Merz için kullanıldığı, savcılığın bunu siyasi eleştiri olarak görmediği ve doğrudan aşağılayıcı nitelik taşıdığını değerlendirdiği belirtildi.

Yargılama sonucunda Heilbronn Mahkemesinin bu paylaşımı yapan kişiye 30 günlük adli para cezası verdiği, cezanın miktarının sanığın gelir durumuna ilişkin çıkarım yapılmaması amacıyla açıklanmadığı bildirildi.

Avrupa’da siyasi kriz derinleşiyor: Ekonomik sorunlar liderleri vurduAvrupa’da siyasi kriz derinleşiyor: Ekonomik sorunlar liderleri vurdu AVRUPA’DA SİYASİ KRİZ DERİNLEŞİYOR: EKONOMİK SORUNLAR LİDERLERİ VURDU
Trump’tan Merz’e sert çıkış: Ne konuştuğunu bilmiyorTrump’tan Merz’e sert çıkış: Ne konuştuğunu bilmiyor TRUMP'TAN MERZ'E SERT ÇIKIŞ: NE KONUŞTUĞUNU BİLMİYOR
MSB: Almanyadan Patriot Sistemi gelecekMSB: Almanyadan Patriot Sistemi gelecek MSB: ALMANYA'DAN PATRİOT SİSTEMİ GELECEK
Bakan Fidan: Türkiye olmadan AB eksik kalırBakan Fidan: Türkiye olmadan AB eksik kalır BAKAN FİDAN: TÜRKİYE OLMADAN AB EKSİK KALIR
Dışişleri Bakanı Fidan Merz ile görüştüDışişleri Bakanı Fidan Merz ile görüştü DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN MERZ İLE GÖRÜŞTÜ
Türk füzeleri Almanya’nın radarında!Türk füzeleri Almanya’nın radarında! TÜRK FÜZELERİ ALMANYA'NIN RADARINDA!

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın