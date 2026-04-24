İran savaşında ülkenin üst düzey isimlerinin öldürülmesi Tahran rejiminde derin bir yönetim boşluğu oluştururken, karar mekanizmalarının kimlerin elinde olduğu sorusu yeniden gündeme geldi. Banu El'in sunduğu Arka Plan programına konuk olan Akademisyen-İran Uzmanı Oral Toğa, İran'ı fiilen yönettikleri iddia edilen Payidari Cephesi'ne ilişkin bilinmeyenleri ve rejimdeki kritik etkilerini A Haber'de anlattı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve üst düzey isimlerin öldürülmesiyle Tahran yönetiminde ciddi sorunlar ortaya çıktı. Savaş sürecinde suikast sonucu öldürülen isimlerin makamlarında oluşan boşluk, İran'da yeni bir yönetim boşluğu oluştururken ülke içindeki karar mercilerinin de varlığı yeniden gündeme geldi. Ali Hamaney'in ölümünün ardından göreve gelen Ayetullah Mücteba Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddialar ve ABD ile ateşkes süreci birçok soru işaretlerini beraberinde getirirken "İran'da yönetim kimin elinde?" sorusu A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programında masaya yatırıldı. Akademisyen-İran Uzmanı Oral Toğa, konuya ilişkin İran'ı yöneten güç olarak görülen "Payidari Cephesi"nin rejimdeki etkisini anlatarak merak edilen soruları yanıtladı. PAYİDARİ CEPHESİ 2011 yılında kuruldu

Mevcut yönetimin ideolojik temellerini oluşturuyor

Fiilen İran'ı yönettikleri söyleniyor

Vekalet-i Fakih'e mutlak bağlılar

Batı ile müzakerelere kesinlikle karşılar

Savaş sonrası atanan komutanlarda büyük etkileri var İRAN'DA YÖNETİMİN ARKASINDAKİ GÜÇ: PAYİDARİ CEPHESİ MUHAFAZAKARIN DA MUHAFAZAKARI: PAYDARİ CEPHESİ'NİN YÜKSELİŞİ İran siyasetinde son dönemde öne çıkan Paydari Cephesi'nin kim olduğunu ele alan Oral Toğa, "Paydari Cephesi denilen cephe o kadar sahada, muhafazakarın muhafazakarı bir yerde duruyor ki, diğer tüm eski Devrim Muhafızları komutanları bile onların yanında hafif kalıyor" ifadelerini kullanarak bu grubun radikalliğine dikkat çekti. Toğa, bu yapının köklerinin ne kadar derin ve sert olduğunu vurgularken, rejimin içindeki "ılımlı" sayılabilecek her türlü sese karşı geldiklerini belirtti.

Oral Toğa, Payidari Cephesi'nde Mücteba Hamaney'in başında olduğu ve mevcut yönetimin ideolojik temellerini oluşturduğunu belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) KALİBAF'A MUHTIRA VE 1999'UN KARANLIK İZLERİ Bugün Meclis Başkanı olan Kalibaf'ın bile bu radikal grup tarafından hedef tahtasına oturtulması, rejimin içindeki çatışmanın boyutunu belirten Oral Toğa, geçmişteki tarihi bir kırılma noktasına atıfta bulunarak, "Eskinin Devrim Muhafızları komutanı Kalibaf, 1999'da Hatemi reformlarına karşı öğrenci hareketleri başladığında, Hatemi'ye 'ayağını denk al' şeklinde 25 komutanın imzasıyla verilen muhtıra mahiyetindeki mektubun imzacılarından biriydi. Ancak bugün Kalibaf bile Paydari için yeterince muhafazakar görülmüyor" sözleriyle aktardı. RADİKALİZMİN SEMBOLLERİ: HAMİT RESAİ VE AGA TEHRANİ Paydari Cephesi'nin en sert iki ismi olan Hamit Resai ve Aga Tehrani olduğunu belirten Toğa, "Aga Tehrani ile Resai o kadar muhafazakar, o kadar ideolojik saiklerle yaklaşan insanlar ki, Resai mecliste muhafazakarlara 'yeterince muhafazakar değilsiniz' diyerek muhalefet ediyor" şeklinde konuştu.