Katar’da gaz tesisinde patlama! Türkiye’den taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Katar'daki bir fabrikada dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Katar halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.