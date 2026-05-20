Hamaney'den "yeni cephe" çıkışı! İran'ın çatışma hattını genişletmesi ABD'nin tuzağı mı?
ABD ile İran arasında ateşkes süreci devam ederken bölgede savaş gerilimi her geçen dakika daha da yükseliyor. ABD Başkanı Donald Trump saldırıları erteleme kararına rağmen tehditlerini sürdürürken, Mücteba Hamaney'den gelen “Yeni cepheler açarız” mesajı dikkat çekti. Yapılan açıklamalar savaşın farklı bölgelere yayılabileceği endişesini artırırken, konu A Haber'de değerlendirildi. Akademisyen Levent Ersin Orallı, İran’ın Yemen üzerinden yeni bir cephe açmasının ABD’nin bölgedeki planlarına hizmet edebileceğini belirtirken, Tahran’a yönelik olası bir kara operasyonunun ise “2. Vietnam sendromu”na yol açabileceği uyarısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump İran'da anlaşmaya yaklaştıklarını belirterek yeni saldırıyı birkaç gün süreyle ertelediğini duyurmasının ardından "Onlara sert bir darbe indirebiliriz" çıkışı olası harekatın fitilini ateşledi. Öte yandan İsrail'in saldırı için hazırlıklarını tamamladıkları vurgulanırken, İran dini lideri Mücteba Hamaney'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
"YENİ CEPHELER AÇARIZ"
İran dini lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, Telegram hesabından yaptığı açıklamada ABD'nin Tahran'a yönelik savaş tehdidine karşı "Düşmanın savunmasız kalacağı ve tecrübe sahibi olmadığı cephelerin açılması için çalışmalar yapıldı. Savaşın devam etmesi halinde çıkarlar doğrultusunda yeni cepheler devreye alınacak" ifadelerini kullandı.
Hamaney'in "yeni cephe" vurgusu Orta Doğu'daki tansiyonu zirveye çıkarırken, İran'ın nereye planını gerçekleştireceği ise A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında ele alındı.
"ABD "CEPHE" KAVRAMINI İSTER"
ABD'nin bölgedeki stratejisinin arkasında yatan asıl amacın küresel kurtarıcı rolüne soyunmak olduğunu belirten Akademisyen ve Hukukçu Levent Ersin Orallı, "Umarım yeni cepheler devreye alınacaktır kastı Yemen değildir, Babülmendep değildir. Şayet Husiler üzerinden bir hamle yapmayı planlıyorsa İran, ABD zaten yıllardır bunu istiyor. İstiyor ki hem Hürmüz bu anlamda uluslararasılaşsın, yani Hürmüz kapatılsın 'bunu bir tek ben çözerim' desin, hem de Yemen o bölge kapatılsın 'bunu da ben çözerim' desin." şeklinde konuştu.
Washington'un bu krizden nasıl besleneceğini ise Levent Ersin Orallı, "ABD, Süpermen gibi yine çıkacak; 'bütün küresel krizi ben çözdüm, hepiniz bana borçlusunuz' diyecek. Şu anda bunun turlarını atıyor. İngiltere ve Fransa da buna ikna olmuş vaziyette. Eğer yanına beş altı tane daha devlet alırsa, yeni cephe kavramını ABD ister." ifadeleriyle dile getirdi.
MISIR VE SÜVEYŞ TEHLİKEDE: İKTİSADİ VARLIK SAVAŞI
Bölgedeki çatışmaların sadece askeri değil, iktisadi bir yıkımı da beraberinde getireceği uyarısında bulunan Levent Ersin Orallı, "Yemen'in İsrail'e saldırmasını ve Yemen'in Babülmendep'i yani Süveyş'in çıkışını kapatmasını ister. Ve kimi bulacak biliyor musunuz Amerika yanında? Mısır'ı. Hemen Mısır diyecek ki Amerika'ya: 'Ben yanındayım'. Burayı hemen açalım çünkü Mısır'ın bütün ticareti Süveyş'tir. Süveyş'i kapatın, Mısır diye bir ülkenin iktisadi varlığından bahsedemezsiniz." dedi.
Afrika Boynuzu'ndaki hareketliliğin tesadüf olmayacağını vurgulayan Orallı, "Somaliland meselesi boşuna değil. Eritre ve Cibuti'den yapılan açıklamalar boşuna değil. Yemen'de Husiler sessiz, iki aydır sesleri çıkmıyor. Bu sessizlik boşuna değil, onlar da farkındalar." ifadelerini kullandı.
KORKUTAN NÜKLEER SENARYO: "YÜZDE BİR İHTİMAL AMA ÇOK BÜYÜK!"
Olası bir İran-ABD çatışmasında en büyük riskin nükleer eşiğin aşılması olduğunu belirten Levent Ersin Orallı, "İran gerçekten cepheyi büyüterek ABD'nin tuzağına düşecek mi yoksa makul bir zeminde pazarlık gücünü artırarak bir antlaşmaya mı varacak? Antlaşmadan ne kadar uzaklaşırsak o kadar sivil kaybı olacağını komutanım biraz önce 'halı bombardımanı bile olabilir' diyerek açıkladı." şeklinde konuştu.
Nükleer tehlikeye dair çarpıcı bir oran veren Orallı, "Cephelerin açılması, tecrübe sahibi olmadığı yerler... İlk günden beri yüzde bir ihtimal diyorum nükleer silah için. Yüzde bir, ama yüzde bir çok büyük bir ihtimal. Korkarım ki İran tecrübe sahibi olmayabilir, bu çok büyük bir risk." sözleriyle tarihi bir uyarıda bulundu.
İKİNCİ VİETNAM SENDROMU
İran'a yönelik bir kara operasyonunun ABD için felaketle sonuçlanabileceğini iddia eden Levent Ersin Orallı, "Sanki bir kara operasyonu yaparlarsa İran'ın içinde biz buraları ABD'ye hapsedebiliriz deniyor ve İran bunu yapar da. Komutanın biraz önce anlattığı gibi uçaklarını kaybetti, helikopterini kaybetti. Bazı kaynaklar onlarca Amerikan askerinin öldüğünü ve bunun Amerika tarafından açıklanmadığını söylüyor." ifadelerini kullandı.
Sıcak temasın boyutlarını Felluce örneğiyle anlatan Orallı, "İran'a yapılacak bir kara operasyonu gerçekten ikinci bir Vietnam sendromunu doğurabilir. Ama beraberinde de Felluce gibi hiç arzu etmediğimiz bir tablo ortaya çıkabilir. Irak'ta yüz binlerce insan katledildi; buna benzeyen bir katliamın İran'da olmasını herhalde kimse arzu etmez diye düşünüyorum." şeklinde konuşarak dehşet senaryosunun vahametini gözler önüne serdi.