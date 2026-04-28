İran Şehitler Duvarı'nda şoke eden fotoğraf! Mücteba Hamaney öldü mü?

İran'ın kutsal kentlerinden Meşhed'de ortaya çıkan bir görüntü, ülke genelinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Şehitler Duvarı üzerinde Mücteba Hameney'in isminin ve fotoğrafının yer alması, liderin sağlık durumu ve hayatta olup olmadığına dair spekülasyonları zirveye taşıdı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ekber Karabağ, "Meşhed'deki bu görüntü biraz İran'da da tartışıldı ancak bu görüntüden yola çıkarak ülke liderinin hayatını kaybettiği sonucuna varmak doğru olmaz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Karabağ, bugüne kadar liderin mesajlarının sürekli yayınlandığını hatırlatarak sürece dikkat çekti.

İran'ın Meşhed kentinde bulunan Şehitler Duvarı'nda başta hayatını kaybeden Ali Hamaney olmak üzere üst düzey isimlerin yer aldığı panoda Mücteba Hamaney'in de fotoğrafının bulunması "Oğul Hamaney yaşıyor mu?" sorularını beraberinde getirdi. Yer alan görüntü kafa karışıklığına neden olurken İran halkının bazı kesimleri Mücteba Hamaney'in yaşadığını ve tedavi gördüğünü, bazı çevreler ise bu durumun ölüm ilanı olabileceğini belirtti.

A Haber - Ekran Görüntüsü

ANITTAKİ TARİHİ İLLÜZYON: KİMLER VAR, KİMLER YOK?

Tartışma yaratan anıtın içeriği, sadece Hameney ile sınırlı değil. Anıtta devrimin kurucu lideri Humeyni'nin de yer alması, kafa karışıklığını daha da artırıyor. Anıttaki isimleri tek tek inceleyen Ekber Karabağ, "Ülke liderinin fotoğrafının yanında şehit olan bazı isimler söz konusu. Mesela burada Humeyni var ama biliyoruz ki Humeyni şehit olmadı, normal bir şekilde hayatını kaybetti" sözleriyle aktardı. Anıtta neden eski Cumhurbaşkanı Ruhani gibi isimlerin değil de sadece belli bir grubun yer aldığı ise "Bu bir illüzyon mu yaratılıyor?" sorularını akıllara getirdi.

"ŞEHİT SEYYİD ALİ HÜSEYNİ HAMANEY": O YAZI NE ANLAMA GELİYOR?

Anıtın üzerindeki ifadeler, en küçük detayına kadar mercek altına alındı. Farsça ifadelerin ne anlama geldiğini açıklayan Ekber Karabağ, "Görüntüde 'Sahne Şehit Seyyid Ali Hüseyni Hamaney' yazıyor. Yani Hamaney için bizzat şehit ifadesi kullanılıyor. Bu durum tabii ki soru işaretlerine yol açar" şeklinde konuştu. İran geleneklerinde siyah-beyaz fotoğrafın "ölmüş kişi" anlamına geldiğine dikkat çekilirken, anıtta yer alan eski Devrim Muhafızları komutanlarının fotoğraflarının da bu formatta olması, Hamaney'in durumu hakkındaki "dehşet anlarını" ve belirsizliği körüklüyor.