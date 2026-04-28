İran Şehitler Duvarı'nda şoke eden fotoğraf! Mücteba Hamaney öldü mü?

ahaber.com.tr - Özel Haber
İran'ın yeni dini lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in ağır yaralı olduğu iddialarının ardından Tahran'dan gelen görüntüler şok etkisi yarattı. Meşhed kentinde bulunan Şehitler Duvarı'nda Mücteba Hamaney'in fotoğrafının yer alması hayatını kaybettiği spekülasyonlarını yeniden gündeme getirdi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, yer alan iddialara ilişkin sıcak bilgileri aktardı.

İran savaşında hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamaney'in yerine gelen oğlu Mücteba Hamaney'in saldırıda ağır yaralanmasının ardından herhangi bir görüntü paylaşmaması birçok tartışmayı beraberinde getiriyor.

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırıda ağır yaralandığı iddia edilen Ayetullah Mücteba Hamaney'in, savaşın ardından hiçbir görüntüsünün paylaşılmaması hayatta olmadığı tartışmalarını beraberinde getirirken, Tahran'dan gelen fotoğraf gündeme bomba gibi düştü.

Meşhed kentindeki Şehitler Duvarı'nda Mücteba Hamaney'in fotoğrafının yer alması tartışmaları beraberinde getirdi. (A Haber - Ekran Görüntüsü)

ŞEHİTLER DUVARI'NDA FOTOĞRAFI YER ALDI

İran'ın Meşhed kentinde bulunan Şehitler Duvarı'nda başta hayatını kaybeden Ali Hamaney olmak üzere üst düzey isimlerin yer aldığı panoda Mücteba Hamaney'in de fotoğrafının bulunması "Oğul Hamaney yaşıyor mu?" sorularını beraberinde getirdi. Yer alan görüntü kafa karışıklığına neden olurken İran halkının bazı kesimleri Mücteba Hamaney'in yaşadığını ve tedavi gördüğünü, bazı çevreler ise bu durumun ölüm ilanı olabileceğini belirtti.

İRAN ŞEHİTLER DUVARI'NDA MÜCTEBA HAMANEY'İN GÖRSELİ! DİNİ LİDER YAŞIYOR MU?

Şehitler Duvarı'nda Mücteba Hamaney'in görseli tartışmaları beraberinde getirirken A Haber Tahran muhabiri Ekber Karabağ, bölgedeki son durumu aktardı.

MEŞHED'DEKİ GİZEMLİ ANIT: "ŞEHİT" İFADESİ İRAN'I SARSTI

İran'ın kutsal kentlerinden Meşhed'de ortaya çıkan bir görüntü, ülke genelinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Şehitler Duvarı üzerinde Mücteba Hameney'in isminin ve fotoğrafının yer alması, liderin sağlık durumu ve hayatta olup olmadığına dair spekülasyonları zirveye taşıdı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ekber Karabağ, "Meşhed'deki bu görüntü biraz İran'da da tartışıldı ancak bu görüntüden yola çıkarak ülke liderinin hayatını kaybettiği sonucuna varmak doğru olmaz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Karabağ, bugüne kadar liderin mesajlarının sürekli yayınlandığını hatırlatarak sürece dikkat çekti.

ANITTAKİ TARİHİ İLLÜZYON: KİMLER VAR, KİMLER YOK?

Tartışma yaratan anıtın içeriği, sadece Hameney ile sınırlı değil. Anıtta devrimin kurucu lideri Humeyni'nin de yer alması, kafa karışıklığını daha da artırıyor. Anıttaki isimleri tek tek inceleyen Ekber Karabağ, "Ülke liderinin fotoğrafının yanında şehit olan bazı isimler söz konusu. Mesela burada Humeyni var ama biliyoruz ki Humeyni şehit olmadı, normal bir şekilde hayatını kaybetti" sözleriyle aktardı. Anıtta neden eski Cumhurbaşkanı Ruhani gibi isimlerin değil de sadece belli bir grubun yer aldığı ise "Bu bir illüzyon mu yaratılıyor?" sorularını akıllara getirdi.

"ŞEHİT SEYYİD ALİ HÜSEYNİ HAMANEY": O YAZI NE ANLAMA GELİYOR?

Anıtın üzerindeki ifadeler, en küçük detayına kadar mercek altına alındı. Farsça ifadelerin ne anlama geldiğini açıklayan Ekber Karabağ, "Görüntüde 'Sahne Şehit Seyyid Ali Hüseyni Hamaney' yazıyor. Yani Hamaney için bizzat şehit ifadesi kullanılıyor. Bu durum tabii ki soru işaretlerine yol açar" şeklinde konuştu. İran geleneklerinde siyah-beyaz fotoğrafın "ölmüş kişi" anlamına geldiğine dikkat çekilirken, anıtta yer alan eski Devrim Muhafızları komutanlarının fotoğraflarının da bu formatta olması, Hamaney'in durumu hakkındaki "dehşet anlarını" ve belirsizliği körüklüyor.

PUTİN: "MÜCTEBA'DAN MEKTUP ALDIM"

İran'daki bu iç tartışmalar devam ederken, dış politikada yaşanan bir gelişme tüm dengeleri değiştirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Moskova ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kullandığı ifadeler, liderin hayatta olduğuna dair en somut işaret olarak değerlendirildi. Ekber Karabağ, "Putin, Mücteba Hamaney'den bir mektup aldığını ifade etti. Bu da basına ilk kez bu şekilde yansımış oluyor. Hayatını kaybeden bir insanın mektup göndermesi mümkün değil" ifadelerini kullandı. Putin'in bu açıklaması, "sıcak temas" hattındaki siber iddialara Moskova'dan gelen bir yanıt niteliği taşıdı.

OĞUL HAMANEY'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Liderin sağlık durumuyla ilgili spekülasyonların temelinde, uzun süredir halkın karşısına görüntülü veya sesli bir mesajla çıkmaması yatıyor. Mücteba Hameney'in sadece yazılı mesajlarla iletişim kurması, "Yaralı mı?" sorusunu gündemde tutuyor. Ekber Karabağ, "Bugüne kadar Mücteba'nın herhangi bir görüntülü, sesli mesajı olmadı. Yayınladığı tüm mesajlar yazılıydı. Sağlık durumuyla ilgili olarak, babasının hayatını kaybettiği ilk saldırıda kendisinin de yaralı olduğuna dair genel bir kanı var" sözleriyle sahadaki atmosferi aktardı.

"İRAN'DA DEVLET GELENEĞİ MANİPÜLASYONA GİRMEZ"

İran devlet yapısının bu tür bir krizi nasıl yöneteceği de tartışma konusu. Devletin liderin ölümünü gizleyip gizlemeyeceği konusundaki görüşlerini paylaşan Ekber Karabağ, "İran kalkıp da sürekli mesajlarını yayınladığı bir kişi için daha sonra 'kusura bakmayın ölmüştü biz kendimiz yaptık' diyecek bir devlet değil" diyerek, devlet geleneğinin bu tür bir manipülasyona girmeyeceğini savundu. Ancak Meşhed'deki o "şehit" yazılı anıt, Tahran sokaklarında ve siber dünyada daha uzun süre konuşulacağa benziyor.

