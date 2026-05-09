Mücteba Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: "Belinden ve bacağından yaralandı"

Orta Doğu’da büyük yankı uyandıran saldırıya ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran Dini Lideri Mücteba Hamaney’in konutunu hedef aldığı iddia edilen füze saldırısına ilişkin açıklamalarda bulunan protokol sorumlusu Mazaher Hüseyni, saldırı anında yaşananları anlattı. Hamaney’in saldırıdan nasıl kurtulduğu, aldığı yaralar ve güvenlik gerekçesiyle neden saklandığına dair detayların ilk kez paylaşıldığı belirtildi.

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'in ofisinin protokol sorumlusu Mazaher Hüseyni, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta Hamaney'in konutunu hedef aldığı saldırıda yaşananlara ve Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir halk buluşmasında konuşan Hüseyni, saldırı sırasında kendisinin de ofiste bulunduğunu belirterek olay anına ilişkin detaylar paylaştı.

"BULUNDUĞU YERİ DÜZENLİ ŞEKİLDE VURUYORLARDI" Hüseyni, saldırı sırasında Hamaney'in bulunduğu alanın doğrudan hedef alındığını belirterek, "Bombardıman sırasında ofisteydik. Yaklaşık 30 metre ilerimizde General Şirazi ve arkadaşlarının bulunduğu yer vuruldu. Yaklaşık 70-80 metre yakınımızda ise Ali Hamaney'in bulunduğu alan hedef alındı. Füze ve hava saldırıları sırasında içeride birkaç kişiydik. Ali Hamaney, Mücteba Hamaney'in genellikle ders verdiği bir yerde bulunuyordu ancak o gün orada değillerdi. Orayı tamamen yerle bir ettiler. Düzenli şekilde onun bulunduğu yeri vuruyorlardı" dedi.