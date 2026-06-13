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Ayetullah Hamaney'in cenaze töreni belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ayetullah Hamaney'in cenaze töreni belli oldu

İran, hayatını kaybeden Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney için cenaze töreninin 4 Temmuz'da başlayacağını, defin işleminin ise 9 Temmuz'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

İran devlet medyasının cumartesi günü bildirdiğine göre, hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze töreni 4 Temmuz'da Tahran'da başlayacak ve 9 Temmuz'da ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde defnedilmesiyle sona erecek.

Hamaney, şubat ayında İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybetmişti.

Hamaney'in ölümü, İran İslam Cumhuriyeti'nin başında geçirdiği otuz yılı aşkın dönemin sona ermesi anlamına gelmişti.

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