Çin'den sosyal medya hamlesi! 100 milyon takipçili hesaplar silindi
Sosyal medyanın gençler üzerindeki yıkıcı etkilerine ve dijital bağımlılığa karşı dünya genelinde dev bir seferberlik başlatıldı. Çin hükümeti, lüks yaşamı özendirerek "sahte bir kültür" oluşturan 100 milyon takipçili dev hesapları bir gecede silerek radikal bir adım atarken; Türkiye, Avustralya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi pek çok ülke de sosyal medya kullanımına katı yaş sınırları getirerek dijital dünyaya adeta set çekiyor.
Pekin yönetimi, sosyal medyanın gençler üzerindeki gelişimsel ve ruhsal zararlarını önlemek amacıyla düğmeye bastı. Ülkenin en ünlü içerik üreticilerinin hesaplarını kalıcı olarak silen Çin yönetimi, sahte lüks yaşamın sergilenmesini "ulusal güvenlik riski" olarak tanımladı. Konuyla ilgili uzmanlar, "Zararlı içeriklerin paylaşıldığı sayısız örnek mevcut; ayrıca sosyal medyanın bizzat tasarımı bağımlılık yapıyor ve gençlerde gerçek ruh sağlığı ile gelişim sorunlarına yol açıyor." ifadelerini kullandı.
Çin ayrıca; hukuk, finans ve tıp gibi uzmanlık gerektiren alanlarda içerik üretenlere diploma yükleme zorunluluğu getirerek bilgi kirliliğinin de önüne geçmeyi hedefliyor.
BAĞIMLILIK YAPAN TASARIMLAR MERCEK ALTINDA
Dijital platformların kullanıcıları platformda tutmak için kullandığı algoritmalar ve tasarımlar artık dünya genelinde sorgulanıyor. Sosyal medyanın bizzat bağımlılık yapıcı bir doğaya sahip olduğuna dikkat çekilirken, sektör temsilcileri, "Artık sosyal medya işletmecileri çıkıp da 'İnsanları platformda tutmaya yönelik özellikleri ürünlerimize bilerek dahil etmedik' diyemezler." sözleriyle platformların kasıtlı stratejilerini deşifre etti.
TÜRKİYE VE DÜNYA YAŞ SINIRINDA BİRLEŞTİ
Sosyal medyanın karanlık yüzüne karşı tek önlem alan ülke Çin değil. Avustralya 16 yaş, Birleşik Arap Emirlikleri ise 15 yaş sınırı ile dijital dünyayı kontrol altına aldı. Türkiye de bu akıma katılarak sosyal medya kullanımını 15 yaş ile sınırlandırdı. Yeni yasaya göre platformlar; yaş sınırını denetlemek için e-Devlet entegrasyonu da dahil olmak üzere kimlik ve yaş doğrulama sistemleri kurmakla yükümlü kılındı.
İNGİLTERE DE "DUR" DEMEYE HAZIRLANIYOR
İngiltere'de de dijital dünyanın olumsuz yansımalarını durdurmak adına 16 yaş sınırı için hazırlıklar son aşamaya geldi. Konuyla ilgili kararlılığını dile getiren İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Yasalar birer kuraldır, ancak aynı zamanda değerlerimizin de birer ifadesidir. Çocuklarımızı daha güvende ve daha mutlu kılacaktır." ifadelerini kullandı. Dünya genelinde yükselen bu ses, sosyal medya devlerinin artık eskisi gibi kontrolsüz bir güç olamayacağını bir kez daha gözler önüne serdi.