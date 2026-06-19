Çin'den sosyal medya hamlesi! 100 milyon takipçili hesaplar silindi

Pekin yönetimi, sosyal medyanın gençler üzerindeki gelişimsel ve ruhsal zararlarını önlemek amacıyla düğmeye bastı. Ülkenin en ünlü içerik üreticilerinin hesaplarını kalıcı olarak silen Çin yönetimi, sahte lüks yaşamın sergilenmesini "ulusal güvenlik riski" olarak tanımladı. Konuyla ilgili uzmanlar, "Zararlı içeriklerin paylaşıldığı sayısız örnek mevcut; ayrıca sosyal medyanın bizzat tasarımı bağımlılık yapıyor ve gençlerde gerçek ruh sağlığı ile gelişim sorunlarına yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Çin ayrıca; hukuk, finans ve tıp gibi uzmanlık gerektiren alanlarda içerik üretenlere diploma yükleme zorunluluğu getirerek bilgi kirliliğinin de önüne geçmeyi hedefliyor.

BAĞIMLILIK YAPAN TASARIMLAR MERCEK ALTINDA

Dijital platformların kullanıcıları platformda tutmak için kullandığı algoritmalar ve tasarımlar artık dünya genelinde sorgulanıyor. Sosyal medyanın bizzat bağımlılık yapıcı bir doğaya sahip olduğuna dikkat çekilirken, sektör temsilcileri, "Artık sosyal medya işletmecileri çıkıp da 'İnsanları platformda tutmaya yönelik özellikleri ürünlerimize bilerek dahil etmedik' diyemezler." sözleriyle platformların kasıtlı stratejilerini deşifre etti.