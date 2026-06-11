Sosyal medyada kimlik doğrulama dönemi: e-Devlet entegrasyonu zorunlu olacak

Sosyal medyada yeni dönem başlarken 12. Yargı Paketi kapsamındaki düzenlemeyle, günlük erişimi 1 milyonu aşan platformlarda kullanıcılar e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapacak. Kişisel bilgiler platformlarla paylaşılmayacak, yalnızca doğrulama anahtarı kullanılacak. Düzenleme için 9 aylık geçiş süreci öngörülürken, kullanıcıların 6 ayda bir şifre değiştirmesi zorunlu olacak.

Sosyal medya mecralarında yeni bir dönem başlıyor. 12. Yargı Paketi'ne eklenen dev düzenlemeyle birlikte, artık kullanıcıların kimlik doğrulaması yapması zorunlu hale gelecek. SOSYAL MEDYADA KİMLİK UYGULAMASI NASIL OLACAK? DAHA GÜVENLİ DİJİTAL DÜNYA



Başta Instagram, YouTube ve X olmak üzere günlük erişimi 1 milyonu aşan platformlarda e-Devlet entegrasyonu sağlanırken, 6 ayda bir şifre değişikliği gibi güvenlik önlemleriyle dijital dünya çok daha güvenli bir hale getirilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN GÜVENLİ DOĞRULAMA SİSTEMİ



Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan bu sistemle, sosyal medya platformlarında hesap açmak isteyen vatandaşlar doğrudan e-Devlet sistemine yönlendirilecek. Sistemin işleyişine dair detayları paylaşan A Haber Muhabiri Damla Kuşkaplan, "E-Devlet, kişinin kimlik bilgilerini platforma aktarmadan sadece doğrulamanın yapıldığını teyit eden kişiye özel bir anahtar oluşturmuş olacak" sözleriyle sistemin kişisel verileri koruyacak şekilde tasarlandığını aktardı. Bu sayede kimlik bilgileri sosyal medya devleriyle paylaşılmayacak, veriler yalnızca BTK bünyesinde muhafaza edilecek.

9 AYDA TAM ENTEGRASYON VE ŞİFRE ZORUNLULUĞU Düzenlemenin hayata geçirilmesi için 9 aylık kademeli bir geçiş süreci öngörülüyor. İlk etapta yönetmelik ve teknik altyapı hazırlanırken, ardından platformların sistemlerini kurması ve mevcut kullanıcıların entegrasyonu sağlanacak. Yeni dönemde kullanıcı güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla, her 6 ayda bir şifre değişikliği yapılması da zorunlu kılınacak. Bakan Akın Gürlek, "Bu adımla suç faillerinin tespitinin daha kolay olacağını ve gerçek kullanıcılar için dijital ortamın daha güvenli hale geleceğini" ifadelerini kullanarak, düzenlemenin asıl amacının siber suçlarla mücadele ve çocukların korunması olduğunun altını çizdi.