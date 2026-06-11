SÖZ MİLLETTE | Estetik yaşı 13'e düştü! Sosyal medyada gizli tehlike

Estetik operasyonların çocuk yaş grubuna kadar inmesi toplumun geniş bir kesiminde tepkiyle karşılanıyor. A Haber ekranlarında yayınlanan Merve İzci Özmen'in vatandaşa mikrofon uzattığı "Söz Millette" programında bu konu masaya yatırıldı.

"TAMAMEN ÖZENTİLİK"

İki kız çocuk annesi olduğunu belirten bir vatandaş, "Bunu doğru bulmuyorum, yaş ortalamasının bu kadar düşmesi oldukça yanlış" ifadelerini kullandı. Estetik operasyonların küçük yaşta bir ihtiyaçtan ziyade çevreye uyum sağlama çabası olduğunu vurgulayan bir diğer vatandaş ise, "Bence küçük yaşta tamamen özenti, ancak 40-50 yaşlarından sonra belki bir ihtiyaç olabilir" sözleriyle durumu özetledi.

SOSYAL MEDYANIN GİZLİ TEHLİKESİ: FİLTRELER

Gençlerin ve çocukların estetiğe yönelmesindeki en büyük etkenin sosyal medya mecraları olduğu belirtiliyor. Akıllı telefonlardaki filtrelerin ve fenomenlerin yarattığı kusursuzluk imajının çocukları etkilediğini söyleyen bir vatandaş, "Bunu tamamen özentiliğe bağlıyorum, sosyal medyada görüyorlar, çevrelerine bakıyorlar ve sonunda herkes aynı model çıkıyor" şeklinde konuştu. Bir başka vatandaş ise çocukların kendi bedenleriyle oynamasının tüm bünyeye zarar verdiğini dile getirerek, "Gençler kendileriyle neden oynuyorlar? Lütfen bunu yapmasınlar" ifadelerini kullandı.

"HERKES DOĞAL GÜZELLİĞİNDE KALMALI"

Genç kuşak da bu durumun farkında. 14 yaşındaki bir genç kız, estetik merakının nedenini, "Biraz güzellik algısı ve özenti olabilir, arkadaşlarım arasında da yaptıranlar var" sözleriyle aktardı.



Bir başka genç kadın ise herkesin doğal haliyle kalması gerektiğini savunarak, "Çok saçma bir durum, bence 18 yaşından büyükler bile çok yapmamalı ama 13 yaşa düşmesi daha da üzücü" dedi.