SÖZ MİLLETTE | Estetik yaşı 13'e düştü! Sosyal medyada gizli tehlike
Eskiden sadece yetişkinlerin dış görünüşlerini değiştirmek için başvurduğu estetik operasyonlar, günümüzde ürkütücü bir seviyeye geriledi. Sosyal medyanın dayattığı güzellik algısı ve "filtreli" hayatlar, estetik yaşını 13’e kadar düşürdü. Vatandaşlar çocuk yaştaki bu merakı "özenti" olarak nitelendirirken, uzmanlar ve ebeveynler tehlikenin boyutuna dikkat çekiyor. "Özenti mi yoksa ihtiyaç mı?" sorusu ise sokaktaki vatandaşın en büyük tartışma konusu oldu.
Estetik operasyonların çocuk yaş grubuna kadar inmesi toplumun geniş bir kesiminde tepkiyle karşılanıyor. A Haber ekranlarında yayınlanan Merve İzci Özmen'in vatandaşa mikrofon uzattığı "Söz Millette" programında bu konu masaya yatırıldı.
"TAMAMEN ÖZENTİLİK"
İki kız çocuk annesi olduğunu belirten bir vatandaş, "Bunu doğru bulmuyorum, yaş ortalamasının bu kadar düşmesi oldukça yanlış" ifadelerini kullandı. Estetik operasyonların küçük yaşta bir ihtiyaçtan ziyade çevreye uyum sağlama çabası olduğunu vurgulayan bir diğer vatandaş ise, "Bence küçük yaşta tamamen özenti, ancak 40-50 yaşlarından sonra belki bir ihtiyaç olabilir" sözleriyle durumu özetledi.
SOSYAL MEDYANIN GİZLİ TEHLİKESİ: FİLTRELER
Gençlerin ve çocukların estetiğe yönelmesindeki en büyük etkenin sosyal medya mecraları olduğu belirtiliyor. Akıllı telefonlardaki filtrelerin ve fenomenlerin yarattığı kusursuzluk imajının çocukları etkilediğini söyleyen bir vatandaş, "Bunu tamamen özentiliğe bağlıyorum, sosyal medyada görüyorlar, çevrelerine bakıyorlar ve sonunda herkes aynı model çıkıyor" şeklinde konuştu. Bir başka vatandaş ise çocukların kendi bedenleriyle oynamasının tüm bünyeye zarar verdiğini dile getirerek, "Gençler kendileriyle neden oynuyorlar? Lütfen bunu yapmasınlar" ifadelerini kullandı.
"HERKES DOĞAL GÜZELLİĞİNDE KALMALI"
Genç kuşak da bu durumun farkında. 14 yaşındaki bir genç kız, estetik merakının nedenini, "Biraz güzellik algısı ve özenti olabilir, arkadaşlarım arasında da yaptıranlar var" sözleriyle aktardı.
Bir başka genç kadın ise herkesin doğal haliyle kalması gerektiğini savunarak, "Çok saçma bir durum, bence 18 yaşından büyükler bile çok yapmamalı ama 13 yaşa düşmesi daha da üzücü" dedi.
AİLELERİN TUTUMU VE TIBBİ ZORUNLULUKLAR
Ebeveynlerin bu süreçteki rolü de haberin dikkat çeken bir diğer noktası oldu. Çocukların bu yaşta makyaj yapmasının ve estetiğe yönelmesinin ailelerin esnekliğinden kaynaklandığını belirten bir vatandaş, "Bu biraz da ailelerin esnekliğinden kaynaklanıyor, vücudun bir olgunlaşma süreci var ve 25-30 yaş altını normal bulmuyorum" ifadelerini kullandı. Üç çocuk babası olan bir vatandaş ise zorunlu durumlar dışındaki müdahalelere karşı olduğunu belirterek, "Kızım 19 yaşında burnundan ameliyat oldu ama bu tamamen sağlık sebebiyle, burnu kırılmıştı; mecburiyetten yapıldı" diyerek tıbbi zorunluluğun altını çizdi.