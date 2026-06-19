İtalya Başbakanı Meloni'den Trump'ın sözlerine sert yanıt! "Asla yalvarmayız"

Trump, İtalyan kanalı La7'ye telefonda verdiği kısa demeçte, "Başbakanınız nasıl? Benimle görüşmesine dair ne dedi. Muhtemelen onunla konuştuğum için mutludur. Onunla konuşmak zorunda değildim. Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Benimle fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu. Fotoğraf çekilmezdim ama ona acıdım" diye konuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta saldırmasıyla başlayan savaş sırasında, İtalya'nın Sicilya'daki üssünü ABD uçaklarına açmaması ile Trump'ın Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu sert şekilde eleştirisine Meloni'nin karşı çıkmasıyla, Trump ile Meloni arasında "soğuk rüzgarlar estiği" şeklinde yorumlanıyordu. 15-17 Haziran'da Fransa'daki G7 Zirvesi'ndeki ikili görüşme sayesinde gerginliğin dindiği düşünülürken, bugün ABD Başkanı'ndan gelen açıklama, İtalya'da yeniden tepkilere neden oldu.

Meloni, Trump'ın açıklaması basında yer aldıktan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:

ABD Başkanı'nın bugünkü açıklaması, G7 Zirvesi'ndeki görüşmeden sonra İtalya'da "durumun açıklığa kavuşturulduğuna" dair oluşan havanın öyle olmadığını ortaya koydu. Bu açıklama, iki lider arasında yeniden soğuk rüzgarlar esmesine yol açarken, Meloni'den Trump'a yanıt gecikmedi.

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"Bazı şeylere acil bir yanıt verilmesi gerekir. Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurmadır. Açıkçası hayretler içindeyim. ABD Başkanı'nın müttefiklerine neden böyle davrandığını bilmiyorum. Bu ilk kez olmuyor. Batı'nın düşmanlarına karşı aynı kararlılığı göstermemesi üzücü. Şunun unutulmaması gerekiyor ki; ben ve İtalya asla yalvarmayız."

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI, ABD SEYAHATİNİ İPTAL ETTİ

Meloni hükümetinin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump'ın Başbakan Meloni'ye yönelik ciddi ve saldırgan sözleri tüm İtalya'yı incitiyor. Bu nedenle, 21 ve 22 Haziran'da yapılması planlanan ABD ziyaretimi iptal etmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Guido Crosetto da X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın çıkışını "kimseye iyi gelmeyen yeni bir üslup hatası" olarak değerlendirirken, Meloni'nin tehdit altında olsa dahi kimseden böyle fotoğraf gibi bir isteği olmayacağını kaydetti.