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İngiltere'den tarihi adım: 16 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
İngiltere'den tarihi adım: 16 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor!

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dijital dünyanın çocukların ruh sağlığına ve güvenliğine zarar verdiğini belirterek, 16 yaşından küçükler için sosyal medya erişiminin yasaklanacağını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Keir Rodney Starmer, yayınladığı video mesajla ülkesinde dijital dönemi kökten değiştirecek tarihi bir kararı açıkladı. Hükümetin, çocukları sosyal medyanın zararlarından korumak adına radikal bir adım attığını belirten Starmer, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin tamamen yasaklanacağını duyurdu. Kararın dünyadaki en güçlü teknoloji şirketlerinin direnciyle karşılaşacağını bildiklerini aktaran Başbakan, geri adım atmayacaklarının mesajını verdi.

STARMER'DAN TARİHİ KARAR: 16 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI

İngiltere Başbakanı Keir Rodney Starmer'ın ulusa seslendiği o açıklamaların tam metni:

"HER ANNE BABA ÇOCUKLARI İÇİN EN İYİSİNİ İSTER"

"Her anne baba çocukları için en iyisini ister. Ve anne baba olmak da bunu gerektirir zaten. Benim için de, kendi iki çocuğum için de, elimi kalbime koyarak söylüyorum ki tek istediğim onların güvende ve mutlu olmalarıydı. Gerisi ise onlara kalmış.

İngiltere'den tarihi adım: 16 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor! - 1

Ama biliyor musunuz, kendi büyüdüğüm zamanları düşündüğümde, şunu söylemeliyim ki bence bizim işimiz daha kolaydı. Bugünlerde çocuklar, teknolojinin hayatlarının her alanına müdahale ettiği, çok hızlı değişen bir dünyada kendi ayakları üzerinde durmak zorundalar. Ve bu durumun onlara zarar verdiğini biliyoruz."

İngiltere'den tarihi adım: 16 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor! - 2

"BİNLERCE AİLEDEN 'BAĞIMLILIK' GERİ BİLDİRİMİ ALDIK"

"Yapılan istişarelerde anne babalardan gelen geri bildirimler son derece net oldu. Binlerce anne baba, çocuklarının sosyal medya bağımlısı olduğunu söylüyor. Bu durum onları oyun oynamanın, uykunun ve aileyle geçirilen zamanın yerini alan, sonu gelmez bir kaydırma (scrolling) döngüsünün içine hapsedebiliyor. Ruh sağlıklarına zarar verebiliyor. Ve açıkçası, anne babaların bu konuda bizim desteğimize ihtiyacı var."

İngiltere'den tarihi adım: 16 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor! - 3

"TEKNOLOJİ DEVLERİYLE MÜCADELE EDECEĞİZ VE KAZANACAĞIZ"

"İşte bu yüzden bugün hükümet, 16 yaşından küçük çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklama kararı aldı. Bu, ülkemiz için büyük bir adım.

Şimdi, bunun yapılması kolay bir şey olmadığını kabul ediyorum, bu konuda dürüst olacağım. Buna aceleyle karar vermedik; kanıtları dikkatle inceledik. Ve teknoloji değiştikçe yaklaşımımızı da adapte etmemiz gerekecek. Benzer adımlar atan diğer ülkelerden de dersler çıkaracağız.

Ve şunu söylemek de adil olur: Bu karara direnildi ve gelecekte de dünyadaki en güçlü şirketlerden bazılarının direnciyle karşılaşacak. Ancak onlarla mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Çünkü harekete geçme ihtiyacı bundan daha net olamazdı."

İngiltere'den tarihi adım: 16 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor! - 4

"ÇOCUKLARIMIZ DAHA İYİSİNİ HAK EDİYOR"

"Sosyal medya çocuklarımızı mutsuz ve güvensiz kılıyor. Ve bir Başbakan olmanın yanı sıra bir baba olarak, bunun daha fazla böyle devam etmesine izin veremem. Çünkü çocuklarımız daha iyisini hak ediyor. Daha güçlü, daha adil bir Britanya'da mutlu ve güvenli bir çocukluk geçirmeyi hak ediyorlar."

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