İngiltere'den tarihi adım: 16 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor!

"TEKNOLOJİ DEVLERİYLE MÜCADELE EDECEĞİZ VE KAZANACAĞIZ"

"İşte bu yüzden bugün hükümet, 16 yaşından küçük çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklama kararı aldı. Bu, ülkemiz için büyük bir adım.

Şimdi, bunun yapılması kolay bir şey olmadığını kabul ediyorum, bu konuda dürüst olacağım. Buna aceleyle karar vermedik; kanıtları dikkatle inceledik. Ve teknoloji değiştikçe yaklaşımımızı da adapte etmemiz gerekecek. Benzer adımlar atan diğer ülkelerden de dersler çıkaracağız.

Ve şunu söylemek de adil olur: Bu karara direnildi ve gelecekte de dünyadaki en güçlü şirketlerden bazılarının direnciyle karşılaşacak. Ancak onlarla mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Çünkü harekete geçme ihtiyacı bundan daha net olamazdı."