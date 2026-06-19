İsviçre Dışişleri Bakanlığı duyurdu: ABD-İran görüşmeleri iptal edildi

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında cuma günü yapılması planlanan görüşmelerin iptal edildiğini açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, taraflar arasında gerçekleştirilmesi beklenen diplomatik temaslar planlandığı şekilde yapılmayacak. Görüşmelerin neden iptal edildiğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İptal kararı, ABD ile İran arasında son dönemde yürütülen diplomatik temasların geleceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

NE OLMUŞTU?

ABD ile İran arasında aylardır devam eden müzakereler, dün sabaha karşı tarafların kapsamlı bir mutabakata imza atmasıyla yeni bir aşamaya geçmişti. Anlaşmayı ABD Başkanı Donlad Trump, G7 Zirvesi için hazır bulunduğu Fransa'nın Versay Saray'ında imzalamış, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Tahran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda imzalamıştı. Anlaşma kapsamında İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik kapsamlı kısıtlamalar ve uluslararası denetim mekanizmaları öngörülürken, buna karşılık Tahran'a yönelik bazı yaptırımların kaldırılması ve ekonomik normalleşme sürecinin başlatılması kararlaştırılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, söz konusu mutabakatı Orta Doğu'da gerilimi azaltacak tarihi bir diplomatik başarı olarak değerlendirirken, İsrail'deki aşırı sağcı siyasetçiler anlaşmanın İran'a zaman kazandıracağını savunarak sert tepki göstermişti.