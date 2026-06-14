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Meta ve YouTube'a 6 milyon dolarlık tazminat! Sosyal medyanın karanlık yüzü ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

"Sadece birkaç dakika bakıp çıkacağım" diyerek açtığımız sosyal medya uygulamaları zaman algımızı nasıl değiştiriyor? ABD'de 17 yaşındaki bir gencin Meta ve YouTube'a açtığı dava sosyal medya bağımlılığının perde arkasını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlara göre sorun yalnızca bireysel kullanım değil, kullanıcıyı uygulamada tutmak için tasarlanan sistemin kendisi.

Meta ve YouTube'a 6 milyon dolarlık tazminat! Sosyal medyanın karanlık yüzü ortaya çıktı 1

ABD'nin Los Angeles kentinde görülen dava sosyal medya platformlarının kullanıcı davranışları üzerindeki etkisini yeniden gündeme getirdi.

17 yaşındaki bir genç Meta ve YouTube'un kendisini bağımlı hale getirdiği gerekçesiyle iki teknoloji devine dava açtı. Yaklaşık üç yıl süren davada jüri genci haklı buldu ve Meta ile YouTube'un toplam 6 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Sosyal medya bağımlılığının yalnızca bireysel irade eksikliğinden kaynaklanmadığını ortaya koyan dava platformların kullanıcıları ekranda tutmak için kullandığı yöntemleri de yeniden tartışmaya açtı.

Konuyu değerlendiren Marmara Üniversitesi Akademik Gelişim Koordinatörü ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, sosyal medya platformlarının çalışma mantığının kullanıcıyı mümkün olduğunca uzun süre uygulamada tutmak üzerine kurulduğunu söyledi.

Meta ve YouTube'a 6 milyon dolarlık tazminat! Sosyal medyanın karanlık yüzü ortaya çıktı 2

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI NASIL OLUŞUYOR?

Sabah'ta yer alan habere göre Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Los Angeles'ta görülen davada da tam olarak bu yapının tartışıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medya platformlarının çalışma mantığı kullanıcıyı mümkün olduğunca uzun süre uygulamada tutacak şekilde kurgulanmış bir sistem üzerine kuruludur. Los Angeles'ta görülen davada da tam olarak bu yapı tartışma konusu olmuş. Instagram ve YouTube gibi platformların yalnızca içerik sunan araçlar değil, kullanıcı davranışını yönlendiren tasarımlar olduğu iddia edilmiştir. Burada tartışılan temel nokta bireylerin sosyal medyayı ne kadar kullandığı değil, bu kullanımın hangi mekanizmalarla sürekli hale getirildiğidir.

Meta ve YouTube'a 6 milyon dolarlık tazminat! Sosyal medyanın karanlık yüzü ortaya çıktı 3

DURAKLAMA İMKANI YOK

Bu mekanizmanın en görünür örneklerinden biri sonsuz kaydırma sistemidir. Kullanıcı içerik tüketirken hiçbir doğal duraklama noktasıyla karşılaşmaz. Aşağı doğru kaydırdıkça yeni içerikler otomatik olarak gelir ve akış hiç bitmez. Örneğin sadece bir haber başlığına bakmak için uygulamayı açan bir kullanıcı, birkaç dakika içinde video, fotoğraf ve öneri içeriklerin ardı ardına gelmesiyle çok daha uzun süre uygulamada kalabilir. Çünkü sistem 'şimdi bırak' hissi yerine 'bir sonraki içerik daha ilginç olabilir' düşüncesini sürekli canlı tutar.

Meta ve YouTube'a 6 milyon dolarlık tazminat! Sosyal medyanın karanlık yüzü ortaya çıktı 4

İÇERİK ZİNCİRİNE DÜŞÜYORUZ

Buna paralel olarak otomatik oynatma özelliği de bu akışı güçlendirir. Bir video biter bitmez diğeri başlar ve kullanıcı herhangi bir seçim yapmadan izlemeye devam eder. Bu durum izleme davranışını bilinçli tercihten çıkarır ve neredeyse refleks haline getirir. Örneğin YouTube'da bir belgesel videosu izleyen kişi sonrasında önerilen kısa videolarla fark etmeden bambaşka bir içerik zincirine sürüklenebilir.

Algoritmalar ise bu sistemin en kritik parçasıdır. Platformlar kullanıcının hangi içeriklere ne kadar süre baktığını, hangi videoları tekrar izlediğini ve hangi içeriklerde etkileşim verdiğini detaylı şekilde analiz eder. Bu verilerle kişiye özel bir akış oluşturulur. Örneğin bir kullanıcı birkaç gün boyunca spor videoları izlerse karşısına neredeyse tamamen spor içerikleri çıkmaya başlar. Bu durum kullanıcıyı kendi ilgi alanına sıkışmış bir içerik döngüsüne sokar ve platformda kalma süresini artırır.

Meta ve YouTube'a 6 milyon dolarlık tazminat! Sosyal medyanın karanlık yüzü ortaya çıktı 5

BİLDİRİMLERİ AÇ, KONTROLÜME GİR

Bildirim sistemi de bu yapının sürekli çalışmasını sağlayan önemli bir unsurdur. Beğeni, yorum, takip veya 'kaçırmış olabileceğin içerik' bildirimleri kullanıcıyı uygulamaya geri döndürmek için tasarlanmıştır. Özellikle rastgele zamanlarda gelen bildirimler kişinin dikkatini bölerek gün içinde defalarca telefon kontrol etmesine yol açar. Bu da uygulama ile kullanıcı arasında kesintisiz bir bağlantı kurulmasına neden olur.

Los Angeles'taki davada öne çıkan iddialardan biri de bu tasarımın psikolojik etkileridir. Genç kullanıcıların beden algısı, sosyal karşılaştırma davranışı ve sürekli onay ihtiyacı bu sistem içinde daha belirgin hale gelir. Örneğin sürekli 'mükemmel hayat' veya 'ideal görünüm' içeriklerine maruz kalan bir kullanıcı kendi yaşamını yetersiz görmeye başlayabilir. Bu durum zamanla özgüven sorunlarına, kaygıya ve dijital bağımlılık hissine dönüşebilir.

Meta ve YouTube'a 6 milyon dolarlık tazminat! Sosyal medyanın karanlık yüzü ortaya çıktı 6

DİKKAT EKONOMİSİ: ZAMAN ALGISI DEĞİŞİYOR

Bir diğer önemli nokta bu platformların zaman algısını değiştirmesidir. Kullanıcılar çoğu zaman 'sadece birkaç dakika bakacağım' diyerek uygulamayı açar ancak akışın etkisiyle bu süre fark edilmeden uzar. Bunun nedeni içeriklerin kesintisiz ve hızlı bir şekilde sunulmasıdır. Zihin sürekli yeni uyarıcılarla meşgul olduğu için zamanın nasıl geçtiğini algılamak zorlaşır.

Dikkat ekonomisi açısından bakıldığında kullanıcı dikkati en değerli kaynak haline gelmiştir. Platformlar içerik üretmekten çok bu dikkati mümkün olduğunca uzun süre ellerinde tutmaya odaklanır. Bu nedenle her yeni özellik, tasarım güncellemesi veya algoritma değişikliği aslında kullanıcıyı platformda daha uzun süre tutma hedefiyle geliştirilir. Yani teknik gelişmelerin arkasında ticari bir dikkat yönetimi stratejisi bulunur.

Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde ortaya çıkan yapı sosyal medyanın sadece bir iletişim aracı olmadığını açıkça gösterir. Bu sistem kullanıcı davranışını sürekli olarak şekillendiren, yönlendiren ve geri besleme ile kendini güçlendiren bir yapıya dönüşür. Los Angeles'taki davanın tartıştığı en önemli nokta da tam olarak budur: Sorun sadece bireysel kullanım değil, bu kullanımın tasarlanma biçimidir.

Meta ve YouTube'a 6 milyon dolarlık tazminat! Sosyal medyanın karanlık yüzü ortaya çıktı 7

ÖDÜL SİSTEMİ AĞA DÜŞÜRÜYOR

Ayrıca bu sistem kullanıcı davranışını ödül mekanizması üzerinden şekillendirir. Bir gönderi paylaşıldığında alınan beğeniler, yorumlar ve paylaşımlar kullanıcıda bir 'ödül' hissi oluşturur. Bu durum davranışın tekrar edilmesini teşvik eder. Örneğin çok etkileşim alan bir içerik paylaşan kişi benzer içerikleri daha sık üretme eğilimine girer. Az etkileşim alan içerikler ise geri çekilme veya eksiklik hissi oluşturabilir.

Sosyal karşılaştırma etkisi de bu yapının önemli bir parçasıdır. Kullanıcılar platformlarda sürekli olarak başkalarının hayatlarına, başarılarına ve görünümlerine maruz kalır. Örneğin tatil fotoğrafları, lüks yaşam paylaşımları veya 'kusursuz' görünen anlar gerçek hayatın çok küçük bir kesitini temsil eder. Ancak kullanıcı bu içerikleri bütün bir yaşam gibi algılayabilir ve kendi hayatını bununla kıyaslamaya başlayabilir. Bu da memnuniyetsizlik hissini artıran görünmez bir baskı oluşturur.

Meta ve YouTube'a 6 milyon dolarlık tazminat! Sosyal medyanın karanlık yüzü ortaya çıktı 8

DUYGUSAL OLARAK TETİKLİYOR

Bir diğer unsur içeriklerin duygusal tetikleme gücüdür. Platformlar genellikle dikkat çekici, şaşırtıcı veya güçlü duygular uyandıran içerikleri öne çıkarır. Örneğin öfke, merak veya eğlence gibi duygular kullanıcıyı daha uzun süre ekranda tutar. Bu nedenle algoritmalar sadece ilgi alanına göre değil, aynı zamanda duygusal tepkiye göre de içerik seçer. Bu durum kullanıcıyı daha yoğun ve sürekli bir uyarım döngüsüne sokar.

Ayrıca bu sistem alışkanlık oluşturma mantığıyla çalışır. Kullanıcı her gün belirli saatlerde uygulamayı açmaya başlar. Örneğin sabah uyanınca ya da gece yatmadan önce sosyal medyaya bakmak zamanla otomatik bir davranış haline gelir. Bu noktada uygulama artık bir tercih değil, günlük rutinin bir parçası olur. Bu da kullanımın kontrol edilmesini zorlaştırır.

Meta ve YouTube'a 6 milyon dolarlık tazminat! Sosyal medyanın karanlık yüzü ortaya çıktı 9
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