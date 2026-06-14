Meta ve YouTube'a 6 milyon dolarlık tazminat! Sosyal medyanın karanlık yüzü ortaya çıktı
"Sadece birkaç dakika bakıp çıkacağım" diyerek açtığımız sosyal medya uygulamaları zaman algımızı nasıl değiştiriyor? ABD'de 17 yaşındaki bir gencin Meta ve YouTube'a açtığı dava sosyal medya bağımlılığının perde arkasını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlara göre sorun yalnızca bireysel kullanım değil, kullanıcıyı uygulamada tutmak için tasarlanan sistemin kendisi.
ABD'nin Los Angeles kentinde görülen dava sosyal medya platformlarının kullanıcı davranışları üzerindeki etkisini yeniden gündeme getirdi.
17 yaşındaki bir genç Meta ve YouTube'un kendisini bağımlı hale getirdiği gerekçesiyle iki teknoloji devine dava açtı. Yaklaşık üç yıl süren davada jüri genci haklı buldu ve Meta ile YouTube'un toplam 6 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.
Sosyal medya bağımlılığının yalnızca bireysel irade eksikliğinden kaynaklanmadığını ortaya koyan dava platformların kullanıcıları ekranda tutmak için kullandığı yöntemleri de yeniden tartışmaya açtı.
Konuyu değerlendiren Marmara Üniversitesi Akademik Gelişim Koordinatörü ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, sosyal medya platformlarının çalışma mantığının kullanıcıyı mümkün olduğunca uzun süre uygulamada tutmak üzerine kurulduğunu söyledi.
SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI NASIL OLUŞUYOR?
Sabah'ta yer alan habere göre Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Los Angeles'ta görülen davada da tam olarak bu yapının tartışıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Sosyal medya platformlarının çalışma mantığı kullanıcıyı mümkün olduğunca uzun süre uygulamada tutacak şekilde kurgulanmış bir sistem üzerine kuruludur. Los Angeles'ta görülen davada da tam olarak bu yapı tartışma konusu olmuş. Instagram ve YouTube gibi platformların yalnızca içerik sunan araçlar değil, kullanıcı davranışını yönlendiren tasarımlar olduğu iddia edilmiştir. Burada tartışılan temel nokta bireylerin sosyal medyayı ne kadar kullandığı değil, bu kullanımın hangi mekanizmalarla sürekli hale getirildiğidir.
DURAKLAMA İMKANI YOK
Bu mekanizmanın en görünür örneklerinden biri sonsuz kaydırma sistemidir. Kullanıcı içerik tüketirken hiçbir doğal duraklama noktasıyla karşılaşmaz. Aşağı doğru kaydırdıkça yeni içerikler otomatik olarak gelir ve akış hiç bitmez. Örneğin sadece bir haber başlığına bakmak için uygulamayı açan bir kullanıcı, birkaç dakika içinde video, fotoğraf ve öneri içeriklerin ardı ardına gelmesiyle çok daha uzun süre uygulamada kalabilir. Çünkü sistem 'şimdi bırak' hissi yerine 'bir sonraki içerik daha ilginç olabilir' düşüncesini sürekli canlı tutar.
İÇERİK ZİNCİRİNE DÜŞÜYORUZ
Buna paralel olarak otomatik oynatma özelliği de bu akışı güçlendirir. Bir video biter bitmez diğeri başlar ve kullanıcı herhangi bir seçim yapmadan izlemeye devam eder. Bu durum izleme davranışını bilinçli tercihten çıkarır ve neredeyse refleks haline getirir. Örneğin YouTube'da bir belgesel videosu izleyen kişi sonrasında önerilen kısa videolarla fark etmeden bambaşka bir içerik zincirine sürüklenebilir.
Algoritmalar ise bu sistemin en kritik parçasıdır. Platformlar kullanıcının hangi içeriklere ne kadar süre baktığını, hangi videoları tekrar izlediğini ve hangi içeriklerde etkileşim verdiğini detaylı şekilde analiz eder. Bu verilerle kişiye özel bir akış oluşturulur. Örneğin bir kullanıcı birkaç gün boyunca spor videoları izlerse karşısına neredeyse tamamen spor içerikleri çıkmaya başlar. Bu durum kullanıcıyı kendi ilgi alanına sıkışmış bir içerik döngüsüne sokar ve platformda kalma süresini artırır.
BİLDİRİMLERİ AÇ, KONTROLÜME GİR
Bildirim sistemi de bu yapının sürekli çalışmasını sağlayan önemli bir unsurdur. Beğeni, yorum, takip veya 'kaçırmış olabileceğin içerik' bildirimleri kullanıcıyı uygulamaya geri döndürmek için tasarlanmıştır. Özellikle rastgele zamanlarda gelen bildirimler kişinin dikkatini bölerek gün içinde defalarca telefon kontrol etmesine yol açar. Bu da uygulama ile kullanıcı arasında kesintisiz bir bağlantı kurulmasına neden olur.
Los Angeles'taki davada öne çıkan iddialardan biri de bu tasarımın psikolojik etkileridir. Genç kullanıcıların beden algısı, sosyal karşılaştırma davranışı ve sürekli onay ihtiyacı bu sistem içinde daha belirgin hale gelir. Örneğin sürekli 'mükemmel hayat' veya 'ideal görünüm' içeriklerine maruz kalan bir kullanıcı kendi yaşamını yetersiz görmeye başlayabilir. Bu durum zamanla özgüven sorunlarına, kaygıya ve dijital bağımlılık hissine dönüşebilir.