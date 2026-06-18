Ukrayna'dan Moskova'ya dev İHA saldırısı! Petrol rafinerisi hedef alındı
Rusya'nın başkenti Moskova, savaşın başlamasından bu yana en büyük Ukrayna insansız hava aracı (İHA) saldırılarından biriyle karşı karşıya kaldı. Rus yetkililer, başkente yaklaşan yaklaşık 200 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıklarken, bazı araçların Moskova'daki büyük bir petrol rafinerisine ulaşmayı başardığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de saldırıyı doğrulayarak Moskova Petrol Rafinerisi'nin vurulduğunu açıkladı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Rus hava savunma sistemlerinin geniş çaplı bir Ukrayna saldırısını püskürtmeye devam ettiğini duyurdu.
Sobyanin, "Hava savunma güçleri büyük ölçekli saldırıyı engellemeyi sürdürüyor. Bazı insansız hava araçları Moskova Petrol Rafinerisi'ne ulaşmayı başardı" ifadelerini kullandı.
Rus yetkililer, başkente yönelen yaklaşık 200 İHA'nın düşürüldüğünü belirtirken, saldırının savaşın başlangıcından bu yana Moskova'ya yönelik en büyük operasyonlardan biri olduğu değerlendiriliyor.
RUSYA GENELİNDE 555 İHA DÜŞÜRÜLDÜ
Rusya Savunma Bakanlığı da gece boyunca ülke genelinde geniş çaplı saldırılar yaşandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin gece boyunca toplam 555 Ukrayna İHA'sını imha ettiği bildirildi.
Daha önce Moskova'ya yönelik en büyük saldırı 17 Mayıs'ta gerçekleşmiş, Rus yetkililer başkente yaklaşan 81 İHA'nın düşürüldüğünü açıklamıştı. Mayıs ayında gerçekleştirilen diğer saldırılarda ise sırasıyla 61 ve 38 İHA'nın etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.
ŞEREMETYEVO HAVALİMANI TAHLİYE EDİLDİ
Saldırının etkileri yalnızca hava savunma sistemleriyle sınırlı kalmadı.
Rus makamları, Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nda bulunan yolcuların güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.
Bu uygulamanın, savaşın başlamasından bu yana havalimanında ilk kez hayata geçirildiği belirtildi.
ZELENSKİY SALDIRIYI DOĞRULADI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Moskova'daki petrol rafinerisine yönelik saldırıyı doğruladı.
Telegram hesabından açıklama yapan Zelenskiy, "Dün gece uzun menzilli operasyonlarımız yeniden Moskova bölgesine ulaştı. Bir hafta içinde ikinci kez Moskova Petrol Rafinerisi vuruldu" ifadelerini kullandı.
Zelenskiy ayrıca Rusya'nın Rostov bölgesindeki bazı hedeflerin ve Rus kontrolü altındaki Ukrayna topraklarında bulunan noktaların da saldırıya uğradığını söyledi.
UKRAYNA GENELKURMAYI HEDEFLERİ AÇIKLADI
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da operasyonun detaylarını paylaştı.
Yapılan açıklamada Moskova Petrol Rafinerisi'nin yanı sıra Kırım Kuzey Kanalı üzerindeki bir demiryolu köprüsünün de vurulduğu belirtildi.
Ayrıca Rusya'nın Rostov bölgesinde bulunan Gukovo petrol deposunun hedef alındığı ifade edildi.
KIRIM VE DONETSK'TE KÖPRÜLER HEDEFTEYDİ
Ukrayna ordusu, operasyon kapsamında Donetsk bölgesindeki Hranitne köyü yakınlarında bulunan Kalka Nehri üzerindeki kara yolu köprüsünü de vurduğunu duyurdu.
Bunun yanı sıra Kırım'ın Razdolnensky bölgesinde yer alan Kuzey Kırım Kanalı üzerindeki demiryolu köprüsünün de saldırılarda hedef alındığı kaydedildi.
Saldırılar, Ukrayna'nın son dönemde Rusya'nın enerji altyapısı ve lojistik hatlarına yönelik uzun menzilli operasyonlarını artırdığına işaret ederken, Moskova'ya yönelik baskının da yeni bir boyuta taşındığını gösteriyor.