Ukrayna'dan Moskova'ya dev İHA saldırısı! Petrol rafinerisi hedef alındı

Rusya'nın başkenti Moskova, savaşın başlamasından bu yana en büyük Ukrayna insansız hava aracı (İHA) saldırılarından biriyle karşı karşıya kaldı. Rus yetkililer, başkente yaklaşan yaklaşık 200 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıklarken, bazı araçların Moskova'daki büyük bir petrol rafinerisine ulaşmayı başardığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de saldırıyı doğrulayarak Moskova Petrol Rafinerisi'nin vurulduğunu açıkladı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Rus hava savunma sistemlerinin geniş çaplı bir Ukrayna saldırısını püskürtmeye devam ettiğini duyurdu. Sobyanin, "Hava savunma güçleri büyük ölçekli saldırıyı engellemeyi sürdürüyor. Bazı insansız hava araçları Moskova Petrol Rafinerisi'ne ulaşmayı başardı" ifadelerini kullandı. Rus yetkililer, başkente yönelen yaklaşık 200 İHA'nın düşürüldüğünü belirtirken, saldırının savaşın başlangıcından bu yana Moskova'ya yönelik en büyük operasyonlardan biri olduğu değerlendiriliyor. RUSYA GENELİNDE 555 İHA DÜŞÜRÜLDÜ Rusya Savunma Bakanlığı da gece boyunca ülke genelinde geniş çaplı saldırılar yaşandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin gece boyunca toplam 555 Ukrayna İHA'sını imha ettiği bildirildi.

Moskova, REUTERS Daha önce Moskova'ya yönelik en büyük saldırı 17 Mayıs'ta gerçekleşmiş, Rus yetkililer başkente yaklaşan 81 İHA'nın düşürüldüğünü açıklamıştı. Mayıs ayında gerçekleştirilen diğer saldırılarda ise sırasıyla 61 ve 38 İHA'nın etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu. ŞEREMETYEVO HAVALİMANI TAHLİYE EDİLDİ Saldırının etkileri yalnızca hava savunma sistemleriyle sınırlı kalmadı. Rus makamları, Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nda bulunan yolcuların güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Bu uygulamanın, savaşın başlamasından bu yana havalimanında ilk kez hayata geçirildiği belirtildi. ZELENSKİY SALDIRIYI DOĞRULADI Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Moskova'daki petrol rafinerisine yönelik saldırıyı doğruladı. Telegram hesabından açıklama yapan Zelenskiy, "Dün gece uzun menzilli operasyonlarımız yeniden Moskova bölgesine ulaştı. Bir hafta içinde ikinci kez Moskova Petrol Rafinerisi vuruldu" ifadelerini kullandı.