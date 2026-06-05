ABD Temsilciler Meclisi'nden Ukrayna yardımı ve Rusya'ya yaptırım kararı

Perşembe günü yapılan oylamada 18 Cumhuriyetçi ve normalde onlarla birlikte oy kullanan bir bağımsız üye, tasarının kabul edilmesi için Demokratlara katıldı. Bu durum, Trump'ın politikalarına yönelik Cumhuriyetçi Parti içindeki neredeyse tam birlik görüntüsünde oluşan son çatlak olarak değerlendirildi.

Temsilciler Meclisi, aylarca bekletildikten sonra Genel Kurul gündemine gelen Ukrayna'ya Destek Yasası'nı 195'e karşı 226 oyla kabul etti. Bir avuç Cumhuriyetçi üye, oylamanın yapılmasını zorlamak için Demokratlarla birlikte "discharge petition/ "zorunlu oylama dülekçesi" adı verilen girişime imza attı.

ABD Temsilciler Meclisi, Arşiv

Tasarı, bir gün önce daha küçük bir Cumhuriyetçi grubun Demokratlarla birlikte hareket ederek, Kongre savaş ilan etmediği veya askeri güç kullanımına izin vermediği sürece ABD askerlerinin İran ile yaşanan çatışmalardan çekilmesini zorunlu kılacak bir karar tasarısını kabul etmesinin ardından geldi.

Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Olha Stefanishyna, X platformunda yaptığı paylaşımda kararı "önemli bir ileri adım" olarak nitelendirdi ve bunun Ukrayna'ya yönelik iki partili desteğin sürdüğünü yansıttığını söyledi.

DESTEK YASASI'NIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Ancak Ukrayna'ya Destek Yasası'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Senato tarafından da kabul edilmesi gerekiyor. Ancak Senato'daki Cumhuriyetçi liderler, geniş çaplı iki partili desteğe sahip Rusya yaptırımları tasarılarını oylamaya açmadı ve Trump'ın yönlendirmesini bekleyeceklerini söyledi.

Tasarı Senato'dan geçse bile, Trump tarafından veto edilmesi muhtemel görünüyor.