ABD Temsilciler Meclisi'nden Ukrayna yardımı ve Rusya'ya yaptırım kararı
ABD Temsilciler Meclisi, perşembe günü Ukrayna'ya yardım sağlanmasını ve Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Bu gelişme, bazı Cumhuriyetçilerin parti liderlerine karşı gelmeye ve Başkan Donald Trump'a karşı durmaya istekli olduğunun son göstergesi oldu.
Temsilciler Meclisi, aylarca bekletildikten sonra Genel Kurul gündemine gelen Ukrayna'ya Destek Yasası'nı 195'e karşı 226 oyla kabul etti. Bir avuç Cumhuriyetçi üye, oylamanın yapılmasını zorlamak için Demokratlarla birlikte "discharge petition/ "zorunlu oylama dülekçesi" adı verilen girişime imza attı.
Perşembe günü yapılan oylamada 18 Cumhuriyetçi ve normalde onlarla birlikte oy kullanan bir bağımsız üye, tasarının kabul edilmesi için Demokratlara katıldı. Bu durum, Trump'ın politikalarına yönelik Cumhuriyetçi Parti içindeki neredeyse tam birlik görüntüsünde oluşan son çatlak olarak değerlendirildi.
Tasarı, bir gün önce daha küçük bir Cumhuriyetçi grubun Demokratlarla birlikte hareket ederek, Kongre savaş ilan etmediği veya askeri güç kullanımına izin vermediği sürece ABD askerlerinin İran ile yaşanan çatışmalardan çekilmesini zorunlu kılacak bir karar tasarısını kabul etmesinin ardından geldi.
Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Olha Stefanishyna, X platformunda yaptığı paylaşımda kararı "önemli bir ileri adım" olarak nitelendirdi ve bunun Ukrayna'ya yönelik iki partili desteğin sürdüğünü yansıttığını söyledi.
DESTEK YASASI'NIN GELECEĞİ BELİRSİZ
Ancak Ukrayna'ya Destek Yasası'nın geleceği belirsizliğini koruyor.
Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Senato tarafından da kabul edilmesi gerekiyor. Ancak Senato'daki Cumhuriyetçi liderler, geniş çaplı iki partili desteğe sahip Rusya yaptırımları tasarılarını oylamaya açmadı ve Trump'ın yönlendirmesini bekleyeceklerini söyledi.
Tasarı Senato'dan geçse bile, Trump tarafından veto edilmesi muhtemel görünüyor.
Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik askeri operasyon başlatmasının ardından ilk yıllarda her iki partiden çok sayıda Kongre üyesi Ukrayna'yı güçlü şekilde desteklemişti. Ancak Trump'ın Ocak 2025'te Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana, Temsilciler Meclisi ve Senato liderliği de dahil olmak üzere Trump'a yakın bazı Cumhuriyetçi isimler Kiev'e karşı daha mesafeli bir tutum benimsedi.
Başkan Trump ayrıca ikinci döneminin başlamasından bu yana yaptırımlara ilişkin kararları Kongre yerine Beyaz Saray'ın kontrolünde tutuyor.
ABD'nin Kiev hükümetine yönelik yardımları, Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerine füze, insansız hava araçları ve topçu saldırıları düzenlemeyi sürdürmesine rağmen önemli ölçüde yavaşladı. Barış görüşmeleri ise çıkmaza girmiş durumda. Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2022'den bu yana savunmayı başardığı toprakları teslim etmesi yönündeki talebini reddediyor.
9 MİLYAR DOLARI AŞAN DESTEK PAKETİ
Ukrayna'ya Destek Yasası, savaş sonrası yeniden inşa çalışmalarına yardımcı olacak önlemler içeriyor. Tasarı, Kiev'e 1 milyar doların üzerinde yardım sağlanmasına ve doğrudan krediler yoluyla 8 milyar dolara kadar destek verilmesine izin veriyor.
Tasarı ayrıca finans kuruluşları, petrol ve madencilik sektörleri ile Rus yetkilileri kapsayan sert yaptırımlar ve ihracat kontrolleri getiriyor.
Yasanın Temsilciler Meclisi'nden geçmesi, Ukrayna'nın bir diğer müttefiki olan Avrupa Birliği'nin bu hafta Kiev ile üyelik müzakerelerinde ilk başlık grubuna ilişkin görüşmeleri başlatma kararı almasının ardından geldi.
Bu karar, Ukrayna'nın savunmasını ve ekonomisini güçlendirmek amacıyla 90 milyar euroluk kredi paketinin dağıtımına ilişkin anlaşmanın ardından alındı.