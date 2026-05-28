Moskova'dan Ukrayna'ya yeni operasyon: Rus birlikleri Novovasilevka’ya girdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Harkiv bölgesindeki Novovasilevka yerleşim yerinin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı. Açıklamada, cephe hattının farklı noktalarında ilerleme kaydedildiği belirtilirken, bir gün önce de Harkiv’de Granov ve Zaporijya’daki Vozdvijevka’nın ele geçirildiği duyurulmuştu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği aktarılan açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, Harkiv bölgesindeki Novovasilevka yerleşim yeri üzerinde kontrolü sağladı." ifadesi kullandı.
2 YERLEŞİM YERİ DAHA ELE GEÇİRİLDİ
Bakanlık, dün Ukrayna'daki Harkiv bölgesinde Granov, Zaporijya bölgesinde de Vozdvijevka yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.