Moskova'dan Ukrayna'ya yeni operasyon: Rus birlikleri Novovasilevka’ya girdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Harkiv bölgesindeki Novovasilevka yerleşim yerinin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı. Açıklamada, cephe hattının farklı noktalarında ilerleme kaydedildiği belirtilirken, bir gün önce de Harkiv’de Granov ve Zaporijya’daki Vozdvijevka’nın ele geçirildiği duyurulmuştu.