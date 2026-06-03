Ukrayna’dan St. Petersburg’a dev İHA saldırısı!
Ukrayna, Rusya'nın en önemli ekonomik etkinliklerinden biri olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun (SPIEF) başlamasıyla birlikte St. Petersburg ve çevresine geniş çaplı insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenledi. Rus yetkililer yüzlerce İHA'nın düşürüldüğünü açıklarken, saldırılarda yaralananların olduğu ve altyapı tesislerinin zarar gördüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın salı gecesi ülke genelinde yoğun bir İHA saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakanlığa göre hava savunma sistemleri, Rusya'nın çeşitli bölgeleri üzerinde 350'den fazla Ukrayna İHA'sını imha etti.
Yetkililer, bunlardan yaklaşık 60'ının St. Petersburg'u da kapsayan Leningrad bölgesi üzerinde düşürüldüğünü belirtti.
St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, Ukrayna'nın gece boyunca düzenlediği saldırılarda kentin üç ayrı ilçesinin hedef alındığını söyledi. Beglov, saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığını ve bazı altyapı tesislerinde hasar meydana geldiğini açıkladı.
RUSYA'NIN İÇ BÖLGELERİNE KADAR ULAŞTILAR
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukrayna'ya ait İHA'lar yalnızca sınır bölgelerini değil, ülkenin iç kesimlerini de hedef aldı.
Moskova, St. Petersburg ve Novgorod gibi Ukrayna sınırından yüzlerce kilometre uzaklıktaki bölgelerde de hava savunma sistemleri devreye girdi.
Batı Rusya'da Belarus sınırına yakın konumdaki Smolensk bölgesi de saldırıların hedeflerinden biri oldu.
KRİTİK ALTYAPIYA SALDIRI İDDİASI
Smolensk Valisi Vasiliy Anohin, Ukrayna'nın bölgedeki "kritik altyapı tesislerine" saldırı düzenlediğini açıkladı.
Anohin, düşürülen bir İHA'nın parçalarının neden olduğu yangına müdahale eden iki itfaiyecinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ayrıca iki itfaiye görevlisi ile bir sivilin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
ZELENSKİY: KİLİT HEDEFLERİ VURDUK
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise saldırıların başarıyla gerçekleştirildiğini savundu.
Zelenskiy, uzun menzilli saldırıların Rusya'nın "kilit hedeflerini" vurduğunu belirterek, hedefler arasında St. Petersburg Petrol Terminali'nin de bulunduğunu açıkladı.
Söz konusu tesis, Rusya'nın kuzeybatısındaki en büyük petrol aktarma merkezlerinden biri olarak biliniyor.