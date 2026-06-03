Ukrayna’dan St. Petersburg’a dev İHA saldırısı!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (İHA)

KRONSTADT DENİZ ÜSSÜ DE HEDEFTEYDİ

Ukrayna lideri, St. Petersburg yakınlarındaki Kronstadt Deniz Üssü'nde bulunan askeri noktaların da vurulduğunu öne sürdü.

Kronstadt, Rus donanmasının Baltık Denizi'ndeki en önemli üslerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Zelenskiy ayrıca Tambov bölgesindeki ve Rus silah üretimiyle bağlantılı olduğu belirtilen bir tesisin de hedef alındığını ifade etti.

PATLAMALAR VE YANGIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Zelenskiy, sosyal medya hesabından saldırılara ait olduğunu belirttiği görüntüleri yayımladı.

Paylaşılan görüntülerde büyük patlamalar, geniş çaplı yangınlar ve yüksek binaların arkasından yükselen yoğun siyah dumanlar dikkat çekti.

Ukrayna son aylarda özellikle orta ve uzun menzilli İHA teknolojilerine ağırlık vererek Rusya'nın derinliklerindeki hedeflere yönelik saldırı kapasitesini önemli ölçüde artırdı.

Moskova çevresindeki enerji tesisleri ve petrol altyapıları da bu stratejinin önemli hedefleri arasında yer alıyor.

"BARIŞI YAKINLAŞTIRMAK İÇİN GEREKLİ"

Saldırıları değerlendiren Zelenskiy, Ukrayna'nın uzun menzilli saldırı planının hedeflendiği şekilde ilerlediğini söyledi.

Ukrayna lideri, "Uzun menzilli saldırılarımıza ilişkin planımız, barışı daha da yakınlaştıracak şekilde tam olarak uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

"PUTİN'İN DAVOS'U" GÖLGESİNDE BAŞLADI

Saldırılar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küresel yatırımcılar ve iş dünyası için vitrin olarak gördüğü St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun başlamasıyla aynı döneme denk geldi.

Uluslararası kamuoyunda sık sık "Putin'in Davos'u" olarak anılan forum, her yıl Rusya'nın ekonomik ve diplomatik gücünü sergilediği önemli organizasyonlardan biri olarak kabul ediliyor.