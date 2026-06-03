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Ukrayna’dan St. Petersburg’a dev İHA saldırısı!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ukrayna’dan St. Petersburg’a dev İHA saldırısı!

Ukrayna, Rusya'nın en önemli ekonomik etkinliklerinden biri olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun (SPIEF) başlamasıyla birlikte St. Petersburg ve çevresine geniş çaplı insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenledi. Rus yetkililer yüzlerce İHA'nın düşürüldüğünü açıklarken, saldırılarda yaralananların olduğu ve altyapı tesislerinin zarar gördüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın salı gecesi ülke genelinde yoğun bir İHA saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakanlığa göre hava savunma sistemleri, Rusya'nın çeşitli bölgeleri üzerinde 350'den fazla Ukrayna İHA'sını imha etti.

Yetkililer, bunlardan yaklaşık 60'ının St. Petersburg'u da kapsayan Leningrad bölgesi üzerinde düşürüldüğünü belirtti.

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, Ukrayna'nın gece boyunca düzenlediği saldırılarda kentin üç ayrı ilçesinin hedef alındığını söyledi. Beglov, saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığını ve bazı altyapı tesislerinde hasar meydana geldiğini açıkladı.

St. Petersburg, AASt. Petersburg, AA

RUSYA'NIN İÇ BÖLGELERİNE KADAR ULAŞTILAR

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukrayna'ya ait İHA'lar yalnızca sınır bölgelerini değil, ülkenin iç kesimlerini de hedef aldı.

Moskova, St. Petersburg ve Novgorod gibi Ukrayna sınırından yüzlerce kilometre uzaklıktaki bölgelerde de hava savunma sistemleri devreye girdi.

Batı Rusya'da Belarus sınırına yakın konumdaki Smolensk bölgesi de saldırıların hedeflerinden biri oldu.

KRİTİK ALTYAPIYA SALDIRI İDDİASI

Smolensk Valisi Vasiliy Anohin, Ukrayna'nın bölgedeki "kritik altyapı tesislerine" saldırı düzenlediğini açıkladı.

Anohin, düşürülen bir İHA'nın parçalarının neden olduğu yangına müdahale eden iki itfaiyecinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

St. Petersburg, REUTERS St. Petersburg, REUTERS

Ayrıca iki itfaiye görevlisi ile bir sivilin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

ZELENSKİY: KİLİT HEDEFLERİ VURDUK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise saldırıların başarıyla gerçekleştirildiğini savundu.

Zelenskiy, uzun menzilli saldırıların Rusya'nın "kilit hedeflerini" vurduğunu belirterek, hedefler arasında St. Petersburg Petrol Terminali'nin de bulunduğunu açıkladı.

Söz konusu tesis, Rusya'nın kuzeybatısındaki en büyük petrol aktarma merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (İHA)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (İHA)

KRONSTADT DENİZ ÜSSÜ DE HEDEFTEYDİ

Ukrayna lideri, St. Petersburg yakınlarındaki Kronstadt Deniz Üssü'nde bulunan askeri noktaların da vurulduğunu öne sürdü.

Kronstadt, Rus donanmasının Baltık Denizi'ndeki en önemli üslerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Zelenskiy ayrıca Tambov bölgesindeki ve Rus silah üretimiyle bağlantılı olduğu belirtilen bir tesisin de hedef alındığını ifade etti.

PATLAMALAR VE YANGIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Zelenskiy, sosyal medya hesabından saldırılara ait olduğunu belirttiği görüntüleri yayımladı.

Paylaşılan görüntülerde büyük patlamalar, geniş çaplı yangınlar ve yüksek binaların arkasından yükselen yoğun siyah dumanlar dikkat çekti.

Ukrayna son aylarda özellikle orta ve uzun menzilli İHA teknolojilerine ağırlık vererek Rusya'nın derinliklerindeki hedeflere yönelik saldırı kapasitesini önemli ölçüde artırdı.

Moskova çevresindeki enerji tesisleri ve petrol altyapıları da bu stratejinin önemli hedefleri arasında yer alıyor.

"BARIŞI YAKINLAŞTIRMAK İÇİN GEREKLİ"

Saldırıları değerlendiren Zelenskiy, Ukrayna'nın uzun menzilli saldırı planının hedeflendiği şekilde ilerlediğini söyledi.

Ukrayna lideri, "Uzun menzilli saldırılarımıza ilişkin planımız, barışı daha da yakınlaştıracak şekilde tam olarak uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

"PUTİN'İN DAVOS'U" GÖLGESİNDE BAŞLADI

Saldırılar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küresel yatırımcılar ve iş dünyası için vitrin olarak gördüğü St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun başlamasıyla aynı döneme denk geldi.

Uluslararası kamuoyunda sık sık "Putin'in Davos'u" olarak anılan forum, her yıl Rusya'nın ekonomik ve diplomatik gücünü sergilediği önemli organizasyonlardan biri olarak kabul ediliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (REUTERS)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (REUTERS)

HAVALİMANINDA UÇUŞLAR AKSADI

Saldırıların ardından St. Petersburg Pulkovo Uluslararası Havalimanı çevresindeki hava sahasında geçici kısıtlamalar uygulandı.

Havalimanı yönetimi, yaklaşık iki düzine uçuşun geciktiğini ve operasyonlarda aksaklıklar yaşandığını duyurdu.

RUSYA'NIN ÖLÜMCÜL SALDIRISINDAN BİR GÜN SONRA

Ukrayna'nın saldırıları, Rusya'nın bir gün önce Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği geniş çaplı füze ve İHA bombardımanının ardından geldi.

Rus ordusu salı günü erken saatlerde başkent Kiev ile Dnipro kentini hedef alan yoğun saldırılar düzenlemişti.

Ukraynalı yetkililere göre saldırılarda en az 23 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Rus saldırısı (AFP)Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Rus saldırısı (AFP)

Ölenler arasında Kiev'de yaşamını yitiren 7 kişi ile Dnipro'da hayatını kaybeden 16 kişi bulunuyor.

BM'DEN SERT TEPKİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarını "güçlü şekilde kınadığını" açıkladı.

Ukrayna ordusuna göre Rusya, saldırılarda 600'den fazla İHA ve onlarca füze kullandı. Saldırılarda çok sayıda sivil altyapı tesisinin hedef alındığı bildirildi.

Böylece savaş, cephe hatlarının çok ötesine taşınırken hem Rusya hem de Ukrayna karşılıklı olarak birbirlerinin kritik altyapılarını hedef almaya devam ediyor. Bu durum, çatışmaların yeni ve daha geniş bir aşamaya evrilebileceğine ilişkin endişeleri de artırıyor.

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