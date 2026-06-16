Rus ordusundan kritik hamle! Ukrayna'ya ait Novıy Donbass yerleşim yeri ele geçirildi
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Rusya-Ukrayna savaşında 4 yıl geride kalırken Moskova yönetimi işgal planını genişletmeyi sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Donetsk bölgesindeki Novıy Donbass yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Novıy Donbass yerleşim biriminin Rus birliklerinin kontrolüne geçtiğini açıkladı.
Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Merkez askeri grubu birliklerinin saldırıları sonucunda, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novıy Donbass yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.