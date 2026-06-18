CANLI YAYIN

ABD basını Trump ve Netanyahu'nun "mış gibi" ilişkisini yazdı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD basını Trump ve Netanyahu'nun "mış gibi" ilişkisini yazdı

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, uzun süredir "sarsılmaz müttefikler" olarak gösterilen ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki ilişkinin perde arkasını mercek altına aldı. Gazetenin analizine göre iki isim arasındaki ilişki, kamuoyuna yansıtıldığı kadar kusursuz değil.

Wall Street Journal'ın görüştüğü kaynaklara göre, Trump ile Netanyahu arasındaki en büyük anlaşmazlıklardan biri Lübnan ve İran dosyalarında yaşandı.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Trump'ın son dönemde Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmelerinden birinde İsrail Başbakanı'na doğrudan, "Neden sürekli binaları bombalıyorsun? Binaları bombalamayı bırak" dediğini aktardı.

Habere göre Trump özellikle İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının devam etmesinden rahatsızlık duyuyor. ABD Başkanı'nın ateşkes sağlanmasına rağmen işgalci İsrail'in saldırılarını sürdürmesini, bölgesel istikrarı tehdit eden bir unsur olarak gördüğü belirtiliyor.

Wall Street Journal Ekran GörüntüsüWall Street Journal Ekran Görüntüsü

TRUMP: "HERKESİ BOMBALAMAK İSTİYOR"

Wall Street Journal'ın aktardığına göre Trump, özel görüşmelerinde Netanyahu için oldukça sert ifadeler kullanıyor.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Trump'ın danışmanlarına, "Kimse Netanyahu ile baş edemiyor. Herkesi bombalamak istiyor" dediğini öne sürdü.

Bir başka üst düzey ABD yetkilisi ise Trump-Netanyahu görüşmelerinin neredeyse aynı şekilde geçtiğini belirterek, "Bibi sürekli neden yeni bir hedefin vurulması gerektiğini anlatıyor. İsrail istihbaratının bunu nasıl yapacağını ve neden şimdi yapılması gerektiğini söylüyor. Başkan da dinliyor. Görüşmeler genellikle hep aynı tonda" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN EN BÜYÜK KORKUSU: TRUMP'IN DESTEĞİNİ KAYBETMEK

Analizde dikkat çeken en önemli başlıklardan biri de Netanyahu'nun Trump'a bakışı oldu.

Orta Doğu Enstitüsü'nden Nathan Sachs'a göre katil Netanyahu'nun en büyük korkularından biri Trump'ın aniden tavır değiştirmesi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (ahaber.com.tr arşivi)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (ahaber.com.tr arşivi)

Sachs, "Bibi, Trump'ın bir gün kendisine sırt çevirmesinden korkuyor. Ancak aynı zamanda Trump'ın birçok konuda ikna edilebilecek biri olduğunu düşünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Wall Street Journal'a göre İsrail Başbakanı uzun süredir Trump'ın desteğini korumaya çalışıyor. Hatta Netanyahu ekibine, kamuoyunda ikisi arasındaki yakın ilişkiyi öne çıkaran paylaşımlara ağırlık verilmesi yönünde talimat verdi.

Netanyahu'nun geçen yıl Trump'a verdiği altın renkli çağrı cihazı. (AFP)Netanyahu'nun geçen yıl Trump'a verdiği altın renkli çağrı cihazı. (AFP)

TRUMP İRAN ANLAŞMASINI İSTEDİ, NETANYAHU SAVAŞI

İki lider arasındaki en büyük kırılma noktası ise İran konusunda yaşandı.

Habere göre Netanyahu, aylar boyunca Trump'a İran'a yönelik saldırıların sürdürülmesi gerektiğini anlattı. İsrail Başbakanı'nın İran'ın enerji altyapısının hedef alınmasını ve baskının artırılmasını savunduğu belirtildi. Trump ise başlangıçta askeri seçeneğe sıcak baksa da zamanla diplomatik çözüm arayışına yöneldi.

Wall Street Journal'ın aktardığına göre Netanyahu, İran ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın başarısız olacağını savunurken Trump, sorunun yalnızca bombalarla değil diplomasiyle de çözülebileceğine inanmaya başladı. Bu görüş ayrılığı, iki lider arasındaki ilişkinin en ciddi sınavlarından biri olarak değerlendiriliyor.

İSRAİL ANLAŞMADAN DIŞLANDI

Haberde yer alan en dikkat çekici detaylardan biri de İran ile yapılan anlaşma sürecinde yaşandı. Wall Street Journal'a göre Trump'ın İran ile anlaşma imzalamaya hazırlandığını öğrenen Netanyahu, ABD Başkanı ile acil görüşme talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (ahaber.com.tr arşivi)ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (ahaber.com.tr arşivi)

İsrailli yetkililerin anlaşmanın taslak metnini ancak günler sonra görebildiği belirtilirken, Tel Aviv yönetiminin ateşkes kararından habersiz yakalandığı ifade edildi. Bu durum İsrail yönetiminde ciddi rahatsızlık yarattı.

AŞAĞILAMA: "O BÜYÜK OLAN DİYOR, KENDİSİ KÜÇÜK OLAN"

Trump'ın Netanyahu hakkındaki değerlendirmeleri de haberde geniş yer buldu. ABD Başkanı'nın özel görüşmelerde iki ülke arasındaki güç dengesine vurgu yaptığı belirtilirken, Trump'ın Netanyahu için, "O bize büyük olan diyor, kendisi ise küçük olan" ifadeleri kullanması açıkça aşağılama olarak değerlendirildi.

Bu sözler, Washington'un İsrail üzerindeki nüfuzunu açık şekilde ortaya koyan ifadeler olarak yorumlandı.

TRUMP ARTIK NETANYAHU'YA GÜVENMİYOR MU?

Wall Street Journal'ın haberinde dikkat çeken bir başka ayrıntı da Trump'ın Netanyahu'dan gelen bilgileri artık eskisi kadar sorgusuz kabul etmemesi oldu. Gazeteye konuşan üst düzey bir ABD yetkilisine göre Trump, Netanyahu ile yaptığı görüşmelerin ardından sık sık danışmanlarına dönerek İsrail Başbakanı'nın verdiği bilgilerin doğru olup olmadığını soruyor. Bu durum, iki lider arasındaki güven ilişkisinde ciddi aşınma yaşandığı şeklinde değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ekibiyle Durum Odası'nda değerlendirmelerde bulunuyor. (ahaber.com.tr arşivi)ABD Başkanı Donald Trump, ekibiyle Durum Odası'nda değerlendirmelerde bulunuyor. (ahaber.com.tr arşivi)

"DESTEK VERMESEM HAPİSTEYDİN"

Gerilimin ulaştığı boyutu gösteren en çarpıcı detay ise Lübnan konulu bir telefon görüşmesinde ortaya çıktı. Wall Street Journal'ın aktardığına göre Trump, Netanyahu'ya yönelik öfkesini gizlemedi ve İsrail Başbakanı'na, "Destek vermeseydim şu an hapisteydin" dedi.

Söz konusu ifade, Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin kamuoyuna yansıyan görüntüsünün aksine oldukça sert tartışmalara sahne olduğunu ortaya koydu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Donald Trump (WSJ)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Donald Trump (WSJ)

MÜTTEFİKLİKTEN GÜÇ MÜCADELESİNE

Wall Street Journal'ın analizi, Trump ve Netanyahu arasındaki ilişkinin yalnızca stratejik ortaklık üzerinden okunamayacağını değerlendiriyor. Bir tarafta İran'la anlaşma yaparak bölgesel gerilimi düşürmek isteyen Trump, diğer tarafta savaşın ve saldırıların sürmesini savunan Netanyahu bulunuyor.

Kamuoyu önünde sık sık birbirlerine destek veriyormuş gibi görünen iki ismin, kapalı kapılar ardında ise İran'dan Lübnan'a, ateşkesten yeni cephelere kadar birçok konuda ciddi görüş ayrılıkları yaşadığı belirtiliyor.

Trump doğruladı: Netanyahuya Çıldırmışsın dedim!Trump doğruladı: Netanyahuya Çıldırmışsın dedim! TRUMP DOĞRULADI: NETANYAHU'YA "ÇILDIRMIŞSIN" DEDİM!
ABD-İran anlaşmasında neler var?ABD-İran anlaşmasında neler var? ABD-İRAN ANLAŞMASINDA NELER VAR?
Trump-Netanyahu görüşmesinin perde arkası!Trump-Netanyahu görüşmesinin perde arkası! TRUMP-NETANYAHU GÖRÜŞMESİNİN PERDE ARKASI!
Trumptan Netanyahuya saldırı freniTrumptan Netanyahuya saldırı freni TRUMP'TAN NETANYAHU'YA SALDIRI FRENİ
Trump: İranla adil bir anlaşma yaptıkTrump: İranla adil bir anlaşma yaptık TRUMP: İRAN'LA ADİL BİR ANLAŞMA YAPTIK
Trump-Netanyahu hattında İran çatlağı!Trump-Netanyahu hattında İran çatlağı! TRUMP-NETANYAHU HATTINDA İRAN ÇATLAĞI!

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın