ABD basını Trump ve Netanyahu'nun "mış gibi" ilişkisini yazdı

Habere göre Trump özellikle İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının devam etmesinden rahatsızlık duyuyor. ABD Başkanı'nın ateşkes sağlanmasına rağmen işgalci İsrail'in saldırılarını sürdürmesini, bölgesel istikrarı tehdit eden bir unsur olarak gördüğü belirtiliyor.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Trump'ın son dönemde Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmelerinden birinde İsrail Başbakanı'na doğrudan, "Neden sürekli binaları bombalıyorsun? Binaları bombalamayı bırak" dediğini aktardı.

Wall Street Journal'ın görüştüğü kaynaklara göre, Trump ile Netanyahu arasındaki en büyük anlaşmazlıklardan biri Lübnan ve İran dosyalarında yaşandı.

Wall Street Journal Ekran Görüntüsü

TRUMP: "HERKESİ BOMBALAMAK İSTİYOR"

Wall Street Journal'ın aktardığına göre Trump, özel görüşmelerinde Netanyahu için oldukça sert ifadeler kullanıyor.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Trump'ın danışmanlarına, "Kimse Netanyahu ile baş edemiyor. Herkesi bombalamak istiyor" dediğini öne sürdü.

Bir başka üst düzey ABD yetkilisi ise Trump-Netanyahu görüşmelerinin neredeyse aynı şekilde geçtiğini belirterek, "Bibi sürekli neden yeni bir hedefin vurulması gerektiğini anlatıyor. İsrail istihbaratının bunu nasıl yapacağını ve neden şimdi yapılması gerektiğini söylüyor. Başkan da dinliyor. Görüşmeler genellikle hep aynı tonda" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN EN BÜYÜK KORKUSU: TRUMP'IN DESTEĞİNİ KAYBETMEK

Analizde dikkat çeken en önemli başlıklardan biri de Netanyahu'nun Trump'a bakışı oldu.

Orta Doğu Enstitüsü'nden Nathan Sachs'a göre katil Netanyahu'nun en büyük korkularından biri Trump'ın aniden tavır değiştirmesi.