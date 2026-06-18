G7'ye Trump damgası: "Ben patronum" çıkışı gündem oldu

Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi, dünyanın en gelişmiş ekonomilerini bir kez daha aynı masada buluşturdu.

Bir dönem Rusya'nın da yer aldığı ve G8 olarak anılan yapı, Rusya'nın süreçten çıkarılmasının ardından G7 olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Zirvede Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya yer alıyor.

Yaklaşık 790 milyonluk nüfusu temsil eden G7 ülkelerinin toplam ekonomik büyüklüğü ise 55,3 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak son yıllarda özellikle Çin'in yükselen ekonomik gücüyle birlikte G7'nin küresel ekonomideki ağırlığının göreceli olarak azaldığı değerlendirmeleri yapılıyor.

ZİRVEYE GEÇ KALDI, SALONA GİRER GİRMEZ MESAJI VERDİ

G7 Zirvesi'nin en dikkat çeken ismi yine ABD Başkanı Donald Trump oldu.

Sabah oturumuna yaklaşık bir saat geç katılan Trump, salona girdiği anda liderlere dönerek "Ben patronum" ifadelerini kullandı. Trump'ın sözleri salondaki liderler ve heyetler arasında gülüşmelere neden oldu.