G7'ye Trump damgası: "Ben patronum" çıkışı gündem oldu
Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nin son gününe ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları damga vurdu. Zirveye geç katılan Trump'ın liderlere yönelik "Ben patronum" çıkışı salonda gülüşmelere neden olurken, İran'dan Ukrayna'ya kadar birçok başlıkta verdiği mesajlar dünya kamuoyunun dikkatini çekti.
Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi, dünyanın en gelişmiş ekonomilerini bir kez daha aynı masada buluşturdu.
Bir dönem Rusya'nın da yer aldığı ve G8 olarak anılan yapı, Rusya'nın süreçten çıkarılmasının ardından G7 olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Zirvede Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya yer alıyor.
Yaklaşık 790 milyonluk nüfusu temsil eden G7 ülkelerinin toplam ekonomik büyüklüğü ise 55,3 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak son yıllarda özellikle Çin'in yükselen ekonomik gücüyle birlikte G7'nin küresel ekonomideki ağırlığının göreceli olarak azaldığı değerlendirmeleri yapılıyor.
ZİRVEYE GEÇ KALDI, SALONA GİRER GİRMEZ MESAJI VERDİ
G7 Zirvesi'nin en dikkat çeken ismi yine ABD Başkanı Donald Trump oldu.
Sabah oturumuna yaklaşık bir saat geç katılan Trump, salona girdiği anda liderlere dönerek "Ben patronum" ifadelerini kullandı. Trump'ın sözleri salondaki liderler ve heyetler arasında gülüşmelere neden oldu.
Ancak bu çıkış yalnızca zirve salonuyla sınırlı kalmadı. Beyaz Saray ve ABD yönetimine ait sosyal medya hesapları da Trump'ın sözlerini kısa süre içerisinde paylaşarak gündeme taşıdı.
GAZETECİLERE DİKKAT ÇEKEN SORU
Trump'ın zirve sırasında yaptığı çıkışlar bununla da sınırlı kalmadı.
Masadaki yerine oturan ABD Başkanı, toplantıyı takip eden gazetecilere dönerek, "Toplantı boyunca kalmak ister misiniz? Benim için sorun değil" ifadelerini kullandı.
Bu sözlerin ardından gazeteciler salondan çıkarıldı ve liderlerin görüşmeleri basına kapalı olarak devam etti.
TRUMP'IN GÜNDEMİNDE İRAN VARDI
ABD Başkanı Donald Trump, zirve kapsamında İran dosyasına ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
ABD ile İran arasında gündemde olan yeni anlaşmayı savunan Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmayı sert sözlerle eleştirdi.
Obama yönetiminin İran politikasını başarısız olarak nitelendiren Trump, önceki yönetimin yanlış adımlar attığını savunarak sert ifadeler kullandı. Trump, Obama dönemindeki yaklaşımın İran'ı durdurmak yerine güçlendirdiğini öne sürdü.
UKRAYNA BAŞLIĞI DA GÜNDEMDEYDİ
Zirvenin öne çıkan başlıklarından biri de Ukrayna oldu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Trump ile görüşebilmek için yürüttüğü diplomatik temaslar ve iki lider arasındaki gerilim, zirve kulislerinde en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
Zelenski'nin ABD desteğini sürdürme çabaları ve Trump'ın Ukrayna konusundaki yaklaşımı, liderler arasındaki görüşmelerde dikkatle takip edildi.
DÜNYANIN GÖZÜ TRUMP'TAYDI
G7 Zirvesi'nin son gününde liderler küresel ekonomi, enerji güvenliği, Ukrayna savaşı ve İran dosyası gibi kritik başlıkları ele alırken, dünya kamuoyunun odağı bir kez daha Donald Trump'ın açıklamalarına çevrildi.
"Ben patronum" çıkışıyla gündeme damga vuran ABD Başkanı, hem İran politikasıyla ilgili mesajları hem de zirve boyunca sergilediği sıra dışı tavırlarıyla G7'nin en çok konuşulan lideri oldu.