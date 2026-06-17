İtalyan Başbakanı Meloni 8 ay sonra Başkan Erdoğan'ın tavsiyesine uydu

Gazze Zirvesi kapsamında Ekim 2023'te bir araya gelen Erdoğan ve Meloni arasındaki samimi sohbet sırasında Başkan Erdoğan, İtalyan lidere sigarayı bırakması gerektiğini söylemişti. Meloni ise o anlarda bunun kendisi için "imkansız" olduğunu ifade etmişti.

Ekim 2023'te Mısır'da düzenlenen Gazze Zirvesi sırasında bir araya gelen Erdoğan ve Meloni arasında samimi anlar yaşanmıştı. Liderlerin sohbeti sırasında Başkan Erdoğan, Meloni'nin sigara kullandığını hatırlatarak bırakması gerektiğini söylemişti.

O anlarda Başkan Erdoğan, "Sigarayı bıraktırmam lazım" ifadelerini kullanırken, Meloni ise gülümseyerek karşılık vermişti. Görüşmede bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da esprili bir şekilde bunun kolay olmayacağını belirtmişti. Meloni ise sigarayı bırakmasının kendisi için "imkansız" olduğunu söylemişti.