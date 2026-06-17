İtalyan Başbakanı Meloni 8 ay sonra Başkan Erdoğan'ın tavsiyesine uydu
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin yıllardır mücadele ettiği sigara bağımlılığını bıraktığını açıklaması, gözleri aylar önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen dikkat çekici diyaloğa çevirdi.
Gazze Zirvesi kapsamında Ekim 2023'te bir araya gelen Erdoğan ve Meloni arasındaki samimi sohbet sırasında Başkan Erdoğan, İtalyan lidere sigarayı bırakması gerektiğini söylemişti. Meloni ise o anlarda bunun kendisi için "imkansız" olduğunu ifade etmişti.
Ekim 2023'te Mısır'da düzenlenen Gazze Zirvesi sırasında bir araya gelen Erdoğan ve Meloni arasında samimi anlar yaşanmıştı. Liderlerin sohbeti sırasında Başkan Erdoğan, Meloni'nin sigara kullandığını hatırlatarak bırakması gerektiğini söylemişti.
O anlarda Başkan Erdoğan, "Sigarayı bıraktırmam lazım" ifadelerini kullanırken, Meloni ise gülümseyerek karşılık vermişti. Görüşmede bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da esprili bir şekilde bunun kolay olmayacağını belirtmişti. Meloni ise sigarayı bırakmasının kendisi için "imkansız" olduğunu söylemişti.
YILLARDIR MÜCADELE EDİYORDU
Meloni'nin sigara bağımlılığı uzun süredir kamuoyunun da bildiği bir konuydu.
İtalya Başbakanı daha önce sigarayı bırakmayı başarmış ancak yaklaşık 13 yıl sonra yeniden kullanmaya başlamıştı. İtalyan basınına verdiği röportajlarda da sigarayı bırakmanın kendisi için son derece zor olduğunu anlatan Meloni, bir gazeteye yaptığı açıklamada "Sigarayı bırakmam neredeyse imkansız" ifadelerini kullanmıştı.
G7 ZİRVESİNDE GELEN İTİRAF
Başkan Erdoğan'ın tavsiyesinin üzerinden yaklaşık 8 ay geçtikten sonra dikkat çeken açıklama Fransa'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde geldi.
Liderler arasında gerçekleşen sohbet sırasında Meloni, yoğun program nedeniyle üç kahve içmek zorunda kaldığını söyledi. Bunun üzerine Almanya Başbakanı Friedrich Merz, esprili bir şekilde "Ve bir sigara" ifadesini kullandı.
Ancak Meloni'nin verdiği cevap zirvenin dikkat çeken anlarından biri oldu.
İtalya Başbakanı,Merz'e dönerek "Hayır, bıraktım" dedi.
Meloni daha sonra sigarayı geçen ay bıraktığını açıkladı.
AVRUPALI LİDERLERDEN TEBRİK
Meloni'nin açıklaması masadaki liderlerin de dikkatini çekti.
Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İtalya Başbakanı'nı aldığı karardan dolayı tebrik ettiği belirtildi.