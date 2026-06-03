Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Endonezya'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya-Pasifik turu kapsamında Çarşamba günü Endonezya'ya ulaştı.

Fidan, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Endonezyalı mevkidaşı Sugiono tarafından karşılandı.

İKİLİ İLİŞKİLER VE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMDE

Bakan Fidan'ın üst düzey Endonezyalı yetkililerle gerçekleştireceği görüşmelerde, iki ülke arasındaki iş birliğinin genişletilmesi, ticaret ve savunma alanlarındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ile bölgesel ve küresel güvenlik meselelerinin ele alınması bekleniyor.

ENDONEZYA'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK MESAJI

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Fidan'ı Cakarta'da ağırlamaktan her zaman memnuniyet duyduğunu belirtti.

Sugiono, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Endonezya ve Türkiye, kritik zamanlarda birlikte hareket eden iki ülkedir. Endonezya, Türkiye'nin ortak ilkelerimiz doğrultusunda gösterdiği kararlı destek ve dayanışmaya büyük değer veriyor" ifadelerini kullandı.

KÖKLÜ DİPLOMATİK İLİŞKİLER

Türkiye, Endonezya'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olmuştu. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 1950 yılında kurulurken, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği 1957 yılında faaliyete başladı.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ YENİ BİR BOYUT KAZANDI

Türkiye ile Endonezya arasındaki Üst Düzey Stratejik İşbirliği Konseyi ise 2022 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Bali'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kuruldu.

Son yıllarda savunma sanayii, ticaret, enerji ve teknoloji alanlarında ilişkilerini geliştiren Ankara ile Cakarta'nın, Fidan'ın ziyaretiyle birlikte iş birliğini daha ileri bir seviyeye taşımayı hedeflediği değerlendiriliyor.