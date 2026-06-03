ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın bölgedeki hedeflere yönelik gerçekleştirdiği füze ve insansız hava aracı saldırılarının büyük bölümünün etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Washington yönetimi aynı zamanda İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki Kişm Adası'nda bulunan askeri unsurlara yönelik operasyon düzenlediğini duyurdu.

KUVEYT VE BAHREYN HEDEFTEYDİ

CENTCOM'un açıklamasına göre İran, bölgedeki komşu ülkelere doğru çok sayıda balistik füze fırlattı. Kuveyt'e gönderilen iki füze hedeflerine ulaşamadan düştü ya da havada parçalandı. Bahreyn'e yönlendirilen üç füze ise ABD ve Bahreyn hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi.

İran'ın saldırıları yalnızca füzelerle sınırlı kalmadı. Bölgesel sularda seyreden sivil gemileri hedef aldığı belirtilen üç kamikaze İHA da ABD güçleri tarafından düşürüldü.

ABD'DEN KEŞM ADASI'NA KARŞILIK

Washington yönetimi, İran saldırılarına karşılık olarak Hürmüz Boğazı'nın girişinde bulunan stratejik Keşm Adası'ndaki bir İran askeri yer kontrol istasyonunu vurduğunu açıkladı.

CENTCOM, operasyonun "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiğini belirtirken, saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini duyurdu.

DEVRİM MUHAFIZLARI VURDUK DEDİ ABD REDDETTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), Bahreyn'deki ABD 5'inci Filo Karargâhı ile bölgedeki bazı Amerikan üslerinin füze ve İHA saldırılarıyla vurulduğunu öne sürdü.

Ancak CENTCOM bu açıklamaları reddederek Amerikan kuvvetlerine yönelik tüm İran saldırılarının başarısız olduğunu savundu. ABD ordusu, bölgedeki güçlerinin yüksek alarm seviyesinde görev yapmaya devam ettiğini bildirdi.

İRAN'DAN İKİNCİ DALGA HAMLESİ

Gerilim bununla da sınırlı kalmadı. CENTCOM daha sonra yaptığı ikinci açıklamada, Kuveyt'teki Amerikan güçlerini hedef alan yeni bir İran İHA dalgasının da etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin çok sayıda İHA'yı düşürdüğü ve hiçbir Amerikan personeli ya da askeri unsurunun zarar görmediği belirtildi.

GÖZLER TAHRAN'IN SONRAKİ ADIMINDA

Son gelişmeler, zaten kırılgan durumda olan İran-ABD görüşmelerini daha da çıkmaza sokarken, Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hareketlilik dikkat çekiyor. İran'ın yeni bir misilleme yapıp yapmayacağı, ABD'nin ise saldırılarını genişletip genişletmeyeceği bölgedeki dengeler açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar, Körfez'de yaşanacak yeni bir tırmanmanın yalnızca İran ve ABD'yi değil, İsrail başta olmak üzere tüm bölgeyi etkileyebilecek sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.