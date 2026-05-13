A Haber canlı yayınında konuşan Mehmet Seyrek, Trump'ın uçağının akşam saatlerinde Pekin'e iniş yapmasının beklendiğini belirtti.

Seyrek, Çin'de tüm dikkatlerin Trump-Şi görüşmesine çevrildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Piyasalar tamamen bu görüşmeye odaklanmış durumda. Çinli ihracatçılar savaş nedeniyle nakliye sürelerinin 50 güne kadar uzadığını söylüyor. Enerji maliyetlerindeki tarihi artış ve tedarik zinciri bozulmaları şirketleri çok ciddi şekilde etkiliyor."

Çinli şirketlerin özellikle Orta Doğu'daki savaşın sona ermesini istediğini belirten Seyrek, Pekin'de en kritik başlığın İran olacağını söyledi.

İRAN ATEŞKESİ "YOĞUN BAKIMDA"

A Haber'in aktardığına göre Trump, Çin ziyareti öncesinde İran ile sağlanan ateşkes için "yoğun bakımda" ifadesini kullandı ve ateşkesin yaşama ihtimalini yüzde 1 olarak değerlendirdi.

Bu açıklamanın Pekin'de ciddi endişe yarattığı belirtilirken, zirvede İran konusunda yeni bir diplomatik kanal açılıp açılmayacağı merak konusu oldu.

Mehmet Seyrek, "Eğer Pekin'de barış için bir kapı aralanırsa bu Çin açısından tarihi bir diplomatik zafer olur" değerlendirmesini yaptı.

TAYVAN MASASI GERİLİMİ ARTIRABİLİR

Zirvenin en kritik başlıklarından biri de Tayvan olacak.

A Haber canlı yayınında konuşan Mehmet Seyrek, Çin tarafının Tayvan konusunda son derece sert bir çizgi izlediğini aktardı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın kısa süre önce yaptığı "Tayvan bizim kırmızı çizgimizdir" açıklamasını hatırlatan Seyrek, Pekin yönetiminin "Tek Çin" ilkesinden geri adım atmayacağını vurguladı.

Trump'ın ise Tayvan meselesini gündeme getireceğini açıklaması, Pekin'de dikkatle takip ediliyor.

Seyrek'in aktardığına göre Çin tarafı, ABD'nin bir yandan "Tek Çin" politikasını kabul edip diğer yandan Tayvan'a milyarlarca dolarlık silah göndermesini büyük bir çelişki olarak görüyor.

"AMERİKAN HEYETİNE SOĞUK DUŞ OLABİLİR"

A Haber muhabiri Mehmet Seyrek, Trump'ın Hong Konglu medya patronu Jimmy Lai'nin serbest bırakılması konusunu da gündeme getireceğini söylediğini belirtti.

Ancak bu başlıkların tamamının Pekin açısından "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayan Seyrek, "Eğer Trump bu konuları sert şekilde açarsa Amerikan heyeti için soğuk duş etkisi olabilir" ifadelerini kullandı.