Kremlin tarihi duyurdu: Rus lider Putin Çin yolcusu

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin’e resmi ziyarette bulunacak.

Kremlin'den cumartesi günü yapılan açıklamada, Putin'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, iki liderin ikili ilişkileri ele alacağı, ayrıca önemli uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi.