CANLI YAYIN

Avustralya Başbakanı Albanese'e bomba şoku! Resmi konut tahliye edildi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Avustralya Başbakanı Albanese'e bomba şoku! Resmi konut tahliye edildi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in Canberra'daki resmi konutu The Lodge'dan tahliye edilmesine yol açan "güvenlik tehdidi"nin, Çin'de yasaklı olan dans ve müzik topluluğuna yöneltilen "bomba tehdidi" ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

ABC News'ün haberine göre, Çin'de yasaklı ve yönetim tarafından komünizm karşıtı görülen "Falun Gong" hareketiyle bağlantılı olduğu bilinen "Shen Yun" isimli dans ve müzik grubu, Avustralya'da yapacakları gösteri öncesinde tehdit mesajı aldı.

Gösterinin organizatörlerine gönderilen e-postada, Başbakan'ın konutunun çevresine büyük miktarda patlayıcı yerleştirildiği, gösteriyi yapmakta ısrar etmeleri halinde "konutun yerle bir olacağı ve kanın nehir gibi akacağı" ifade edildi.

E-postaya ulaşan ABC News'ün haberinde, Başbakan Albanese'in tahliyesine yol açan güvenlik tehdidinin, dans ve müzik topluluğuna yöneltilen gözdağıyla ilgili olduğu öne sürüldü.

Dans grubu, durumu Avustralya Federal Polisine (AFP) iletti ve polis, tesiste arama yapmak amacıyla Albanese'i birkaç saatliğine başka bir yere götürdü. Yapılan aramalar sonucunda, şüpheli herhangi bir duruma rastlanmadı.

Shen Yun dans grubu afişi (New York Times)Shen Yun dans grubu afişi (New York Times)

Albanese, Melbourne'de yaptığı konuşmada,"Bence bu, insanlara 'gerilimi düşürün' demek için her fırsatı değerlendirmemiz gerektiğini hatırlatan bir uyarı." dedi.

NEW YORK MERKEZLİ SHEN YUN GRUBU

ABC News'ün haberine göre, Falun Gong hareketinin Çin'de yasaklı olduğu ve Çin hükümetinin New York merkezli Shen Yun gösterilerini defalarca eleştirdiği biliniyor.

Sydney ve Melbourne'deki Çin konsoloslukları, ocakta Falun Gong ve Shen Yun'u eleştiren açıklamalar yayımlamış ve vatandaşları grubun konserlerine katılmamaları konusunda uyarmıştı.

Öte yandan, Shen Yun, geçen yıl ABD'nin başkenti Washington'daki John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nde vereceği gösteri öncesinde yine bomba tehdidiyle karşı karşıya kalmış ve gösteri öncesinde tiyatro tahliye edilmişti.

Avustralyadan Çin filosuna yakın kadraj!Avustralyadan Çin filosuna yakın kadraj! AVUSTRALYA'DAN ÇİN FİLOSUNA YAKIN KADRAJ!
Avustralyada Bondi Plajında silahlı saldırı!Avustralyada Bondi Plajında silahlı saldırı! AVUSTRALYA'DA BONDİ PLAJI'NDA SİLAHLI SALDIRI!
Avustralya saldırganları kim? Komşuları anlattıAvustralya saldırganları kim? Komşuları anlattı AVUSTRALYA SALDIRGANLARI KİM? KOMŞULARI ANLATTI
Avustralyanın kahramanı Ahmede milyon dolarlık destekAvustralyanın kahramanı Ahmede milyon dolarlık destek AVUSTRALYA'NIN KAHRAMANI AHMED'E MİLYON DOLARLIK DESTEK
Avustralya’da silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybettiAvustralya’da silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti AVUSTRALYA’DA SİLAHLI SALDIRI: 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Avustralya, İsrail yanlısı influencer’ın vizesini iptal ettiAvustralya, İsrail yanlısı influencer’ın vizesini iptal etti AVUSTRALYA, İSRAİL YANLISI İNFLUENCER’IN VİZESİNİ İPTAL ETTİ
Avustralya polisinden namaz kılanlara sert müdahaleAvustralya polisinden namaz kılanlara sert müdahale AVUSTRALYA POLİSİNDEN NAMAZ KILANLARA SERT MÜDAHALE
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Avustralya Başbakanı Albanese ile görüştüİsrail Cumhurbaşkanı Herzog Avustralya Başbakanı Albanese ile görüştü İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG AVUSTRALYA BAŞBAKANI ALBANESE İLE GÖRÜŞTÜ

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın