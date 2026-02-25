Avustralya Başbakanı Albanese'e bomba şoku! Resmi konut tahliye edildi

ABC News'ün haberine göre, Çin'de yasaklı ve yönetim tarafından komünizm karşıtı görülen "Falun Gong" hareketiyle bağlantılı olduğu bilinen "Shen Yun" isimli dans ve müzik grubu, Avustralya'da yapacakları gösteri öncesinde tehdit mesajı aldı.



Gösterinin organizatörlerine gönderilen e-postada, Başbakan'ın konutunun çevresine büyük miktarda patlayıcı yerleştirildiği, gösteriyi yapmakta ısrar etmeleri halinde "konutun yerle bir olacağı ve kanın nehir gibi akacağı" ifade edildi.



E-postaya ulaşan ABC News'ün haberinde, Başbakan Albanese'in tahliyesine yol açan güvenlik tehdidinin, dans ve müzik topluluğuna yöneltilen gözdağıyla ilgili olduğu öne sürüldü.



Dans grubu, durumu Avustralya Federal Polisine (AFP) iletti ve polis, tesiste arama yapmak amacıyla Albanese'i birkaç saatliğine başka bir yere götürdü. Yapılan aramalar sonucunda, şüpheli herhangi bir duruma rastlanmadı.