Avustralya, İsrail yanlısı influencer’ın vizesini iptal etti

Avustralya, İslam karşıtı kampanyalar yürüten İsrailli bir influencer’ın vizesini, “nefret yaymak için gelen ziyaretçilere izin verilmeyeceği” gerekçesiyle iptal etti.

İslam'ı sosyal medya paylaşımlarında "iğrenç bir ideoloji" olarak tanımlayan Sammy Yahood, pazartesi günü yaptığı açıklamada, vizesinin İsrail'den kalkacak uçağının hareketinden üç saat önce iptal edildiğini söyledi.

Yahood buna rağmen Abu Dabi'ye uçtuğunu, ancak buradan Avustralya'ya gidecek aktarma uçuşuna alınmadığını belirtti.

X platformunda paylaşım yapan Yahood, "Bu, zorbalık, sansür ve kontrolle ilgili bir hikâye" ifadelerini kullandı.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, salı günü AFP'ye gönderdiği açıklamada, Avustralya'yı ziyaret etmek isteyen kişilerin doğru vizeye başvurması ve doğru gerekçelerle ülkeye gelmesi gerektiğini söyledi.

"Nefret yaymak, Avustralya'ya gelmek için iyi bir gerekçe değildir," diyen Burke, hükümetin bu konuda net bir duruş sergilediğini vurguladı.

Avustralya, 14 Aralık'ta Bondi Beach'te Hanuka kutlamaları sırasında düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği toplu silahlı saldırının ardından, bu ay nefret suçlarına ilişkin yasaları sıkılaştırmıştı.

Yahood'un vizesinin de, geçmişte nefret temelli gerekçelerle kişilerin ülkeye girişinin engellenmesinde kullanılan aynı mevzuat kapsamında iptal edildiği bildirildi.

Yahood'u konuşma yapmak üzere Avustralya'ya davet eden muhafazakâr Avustralya Yahudi Derneği, Başbakan Anthony Albanese hükümetinin vize iptali kararını "şiddetle kınadığını" açıkladı.

Dernek, geçen yıl ülkeye girişi engellenen aşırı sağcı İsrailli siyasetçi Simcha Rothman da dahil olmak üzere, diğer Yahudi ziyaretçilere yönelik vize iptallerini de eleştirdi.

Derneğin İcra Kurulu Başkanı Robert Gregory, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu son iptal, Bondi katliamının yarattığı dehşete ve hükümetin gecikmiş özrüne rağmen, Albanese Hükümeti'nin değişmediği ve hiçbir zaman samimi olmadığı yönündeki Yahudi toplumundaki derin kaygıları pekiştiriyor."