Avustralya’da silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

Avustralya polisi, perşembe günü Yeni Güney Galler eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda en az üç kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yeni Güney Galler Polisi'nden yapılan açıklamada, Lake Cargelligo bölgesinde üç kişinin öldüğü bir silahlı saldırı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Olayın, Lake Cargelligo'da Walker Street üzerinde, Yelkin Street yakınlarında meydana geldiği ifade edildi.

Polis açıklamasında, iki kadın ve bir erkek olmak üzere üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayrıca bir erkeğin ciddi ancak stabil durumda hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Yetkililer, kamuoyuna bölgeden uzak durmaları çağrısında bulunurken, yerel halktan evlerinde kalmaları istendi.