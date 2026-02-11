İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Avustralya Başbakanı Albanese ile görüştü

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Washington'da yapılması planlanan görüşmenin, "kötülük imparatorluğu" olarak nitelediği İran'ın politikalarına karşı koymaya yardımcı olmasını umduğunu söyledi.

ABC News'ün haberine göre Herzog, Avustralya'nın başkenti Canberra'da Başbakan Anthony Albanese ve diğer siyasi liderlerle görüştü.



Görüşmeler parlamento binasında yapılsa da bina çevresindeki protestolar nedeniyle Herzog, parlamentoya hitap etmeye davet etmedi.



Herzog, Albanese ile görüşmesinde, ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkileri "yeni bir başlangıca" ve "daha iyi bir geleceğe" taşıma fırsatı sunduğunu ifade etti.



Netanyahu ile Trump arasında yapılması beklenen görüşmeye değinen Herzog, temasların, "kötülük imparatorluğu" olarak nitelediği İran'ın politikalarına karşı koymaya yardımcı olmasını umduğunu belirtti.