Davos'ta Gazze Barış Kurulu için imza! Türkiye’yi temsilen Hakan Fidan katılıyor

Bugün düzenlenen imza töreniyle birlikte Barış Kurulu'nun resmî tüzüğü yürürlüğe girdi. Trump'ın "küresel barışı yeniden şekillendirecek yapı" olarak tanımladığı kurul, yalnızca tek bir kriz bölgesiyle sınırlı kalmayacak; dünyanın farklı coğrafyalarındaki çatışmalar için yeni bir karar ve arabuluculuk mekanizması oluşturmayı hedefliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve diğer liderler Davos'ta canlı olarak Gazze Barış Kurulu'nu imzaladı.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Burada harika ve popüler liderlerle, bazıları popüler değil, bir aradayız. Hepsine teşekkür ederim.

ABD ekonomisi iyiyse herkes iyidir. Biz 18 trilyon dolarlık yatırım yaptık ülkemizde. Ticaret açığımızı yüzde 77 oranında azalttık. Bunu sadece 1 yıllık dönemimde yaptık.

Bugün dünya daha barışçıl. Dünyanın birçok yerinde yangınları söndürdük. Bazı yerlerde 35 yıldır süren savaşlar vardı, biz bunları bitirdik.

8 savaşı 9 ayda bitirdik. Kamboçya, Tayland, Sırbistan, Pakistan, Hindistan, İsrail, İran, Mısır, Etiyopya... Birçok ülke.

Dün Mısırlılarla bir araya geldim. Nil Nehri'yle ilgili zor bir durum var orada. Benim ikinci Başkanlık dönemimde her şey daha hızlı ilerliyor.

Bu liderlerin hepsi benim arkadaşlarım. Gazze'deki savaş artık sona eriyor. Biz küçük hale getirmeden önce inanılmaz büyük bir yangındı. Gazze'de barış sürecek. Bunu için oradaki yönetimi iyi sağlamalıyız.

Orta Doğu'da 59 ülke barışı destekliyor. Hamas silah bırakmazsa bu onların sonu olur.

Suriye liderine güveniyorum. Bu yüzden bütün yaptırımları kaldırdım."

"REFAH SINIR KAPISI HAFTAYA AÇILACAK"

Gazze'deki Filistinli teknokrat komitenin lideri Ali Shaath, Gazze'nin Mısır ile olan Refah Sınır Kapısı'nın önümüzdeki hafta açılacağını açıkladı.

TÜRKİYE MASADA: HAKAN FİDAN İMZA TÖRENİNDE

Türkiye, Barış Kurulu'nun kurucu sürecinde en dikkat çeken aktörlerden biri olarak öne çıkıyor. İmza töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Ankara'nın, özellikle bölgesel krizlerde aktif diplomasi yürütme kapasitesi ve arabuluculuk deneyimi nedeniyle kurul içinde kilit bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Bu katılım, Türkiye'nin küresel barış mimarisinde söz sahibi olma iddiasını bir kez daha ortaya koyuyor.