Davos'ta Gazze Barış Kurulu için imza! Türkiye’yi temsilen Hakan Fidan katılıyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel krizleri çözme iddiasıyla kurduğu “Gazze Barış Kurulu” için bugün imzalar atıldı. Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Davos'ta düzenlenen törene çok sayıda ülke lideri ve üst düzey temsilci katılırken, Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Gazze’deki Filistinli teknokrat komitenin lideri Ali Shaath, Refah Sınır Kapısı'nın önümüzdeki hafta açılacağını duyurdu.
Bugün düzenlenen imza töreniyle birlikte Barış Kurulu'nun resmî tüzüğü yürürlüğe girdi. Trump'ın "küresel barışı yeniden şekillendirecek yapı" olarak tanımladığı kurul, yalnızca tek bir kriz bölgesiyle sınırlı kalmayacak; dünyanın farklı coğrafyalarındaki çatışmalar için yeni bir karar ve arabuluculuk mekanizması oluşturmayı hedefliyor.
ABD Başkanı Donald Trump ve diğer liderler Davos'ta canlı olarak Gazze Barış Kurulu'nu imzaladı.
Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Burada harika ve popüler liderlerle, bazıları popüler değil, bir aradayız. Hepsine teşekkür ederim.
ABD ekonomisi iyiyse herkes iyidir. Biz 18 trilyon dolarlık yatırım yaptık ülkemizde. Ticaret açığımızı yüzde 77 oranında azalttık. Bunu sadece 1 yıllık dönemimde yaptık.
Bugün dünya daha barışçıl. Dünyanın birçok yerinde yangınları söndürdük. Bazı yerlerde 35 yıldır süren savaşlar vardı, biz bunları bitirdik.
8 savaşı 9 ayda bitirdik. Kamboçya, Tayland, Sırbistan, Pakistan, Hindistan, İsrail, İran, Mısır, Etiyopya... Birçok ülke.
Dün Mısırlılarla bir araya geldim. Nil Nehri'yle ilgili zor bir durum var orada. Benim ikinci Başkanlık dönemimde her şey daha hızlı ilerliyor.
Bu liderlerin hepsi benim arkadaşlarım. Gazze'deki savaş artık sona eriyor. Biz küçük hale getirmeden önce inanılmaz büyük bir yangındı. Gazze'de barış sürecek. Bunu için oradaki yönetimi iyi sağlamalıyız.
Orta Doğu'da 59 ülke barışı destekliyor. Hamas silah bırakmazsa bu onların sonu olur.
Suriye liderine güveniyorum. Bu yüzden bütün yaptırımları kaldırdım."
"REFAH SINIR KAPISI HAFTAYA AÇILACAK"
Gazze'deki Filistinli teknokrat komitenin lideri Ali Shaath, Gazze'nin Mısır ile olan Refah Sınır Kapısı'nın önümüzdeki hafta açılacağını açıkladı.
TÜRKİYE MASADA: HAKAN FİDAN İMZA TÖRENİNDE
Türkiye, Barış Kurulu'nun kurucu sürecinde en dikkat çeken aktörlerden biri olarak öne çıkıyor. İmza töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Ankara'nın, özellikle bölgesel krizlerde aktif diplomasi yürütme kapasitesi ve arabuluculuk deneyimi nedeniyle kurul içinde kilit bir rol üstlenmesi bekleniyor.
Bu katılım, Türkiye'nin küresel barış mimarisinde söz sahibi olma iddiasını bir kez daha ortaya koyuyor.
KİMLER KATILIYOR? LİSTEDE SÜRPRİZ İSİMLER VAR
Genel Barış Kurulu'na katılması beklenen isimler arasında dünya siyasetinin en tartışmalı ve etkili liderleri de bulunuyor. Trump'ın davetiyle;
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,
- Macaristan Başbakanı Viktor Orban,
Orta Doğu'dan ve Körfez bölgesinden çok sayıda lider ve üst düzey temsilci kurulda yer almayı kabul eden isimler arasında gösteriliyor.
Yaklaşık 50 ülkeye davet gönderildiği, bunlardan 35'inin sürece olumlu yanıt verdiği ifade ediliyor.
1 MİLYAR DOLARLIK ÜYELİK, KÜRESEL TARTIŞMA
Kurulun en çok konuşulan yönlerinden biri ise kalıcı üyelik için belirlenen 1 milyar dolarlık bedel. Bu rakam, Gazze Barış Kurulu'nun klasik uluslararası yapılardan farklı olarak yüksek bütçeli ve elit bir yapı olarak tasarlandığını gösteriyor.
Trump cephesi, bu modelin kurula hız, esneklik ve etkinlik kazandıracağını savunurken, eleştirmenler ise yapının Birleşmiş Milletler'e alternatif bir güç merkezi haline gelmesinden endişe ediyor.
UKRAYNA, GAZZE VE ÖTESİ: GÜNDEM GENİŞ
Kurul ilk etapta Gazze'nin yeniden inşası için planlanmış olsa da, tüzükte yapılan düzenlemelerle yetki alanı çok daha geniş bir coğrafyaya yayılıyor. Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gerilimler ve büyük güçler arasındaki rekabet, kurulun masasında yer alması beklenen başlıca başlıklar arasında.
Trump'ın, imza töreninin ardından bazı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve özellikle Ukrayna dosyasına dair mesajlar vermesi bekleniyor.