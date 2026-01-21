Trump'ın Gazze Kurulu daveti! Başkan Erdoğan açıkladı: Türkiye adına Kurul'a Hakan Fidan katılacak

Başkan Erdoğan, Trump'ın Gazze Kurulu'na davetine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını açıkladı. Erdoğan, “Türkiye’yi Kurul'da Hakan Fidan temsil edecek” dedi.

Başkan Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Başkan Erdoğan, Trump'ın Gazze Kurulu'na davetine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını açıkladı.

Erdoğan'a toplantının ardından "Gazze Barış Kurulu'na davet edildiniz. Trump tarafından katılacak mısınız?" sorusu yöneltildi.



Bunun üzerine Başkan Erdoğan ise bu soru üzerine "Hakan Bey katılacak" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak yer almaya davet etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı'nı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırdığını hatırlattı.

Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve Organları tesis edildiğini belirten Duran, "ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu'nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir." ifadelerini kullandı.