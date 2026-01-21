CANLI YAYIN

Trump'ın Gazze Kurulu daveti! Başkan Erdoğan açıkladı: Türkiye adına Kurul'a Hakan Fidan katılacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trump'ın Gazze Kurulu daveti! Başkan Erdoğan açıkladı: Türkiye adına Kurul'a Hakan Fidan katılacak

Başkan Erdoğan, Trump'ın Gazze Kurulu'na davetine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını açıkladı. Erdoğan, “Türkiye’yi Kurul'da Hakan Fidan temsil edecek” dedi.

Başkan Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Başkan Erdoğan, Trump'ın Gazze Kurulu'na davetine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TRUMP'IN GAZZE DAVETİNE YANITI

Erdoğan'a toplantının ardından "Gazze Barış Kurulu'na davet edildiniz. Trump tarafından katılacak mısınız?" sorusu yöneltildi.


Bunun üzerine Başkan Erdoğan ise bu soru üzerine "Hakan Bey katılacak" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak yer almaya davet etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı'nı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırdığını hatırlattı.

Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve Organları tesis edildiğini belirten Duran, "ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu'nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüBaşkan Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN ABD BAŞKANI DONALD TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ
Trump: Suriye hükümeti ile çalışıyoruzTrump: Suriye hükümeti ile çalışıyoruz TRUMP: SURİYE HÜKÜMETİ İLE ÇALIŞIYORUZ
Krizlerin çözüm adresi Türkiye!Krizlerin çözüm adresi Türkiye! KRİZLERİN ÇÖZÜM ADRESİ TÜRKİYE!
Trumptan Başkan Erdoğana Gazze Kurulu davetiTrumptan Başkan Erdoğana Gazze Kurulu daveti TRUMP'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A GAZZE KURULU DAVETİ

#Gazze
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın