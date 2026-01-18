18 Ocak 2026, Pazar

Washington'dan Tel Aviv'e diplomatik tecrit! Netanyahu uyurken açıklanmış: Gazze Kurulu'nda Türkiye var

The Jerusalem Post'un aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için açıkladığı 'Barış Kurulu' planında Türkiye ve Katar'ın yer alması, işgalci İsrail yönetimine önceden bildirilmedi. Washington'un bu hamlesi, Gazze Şeridi'nde soykırım suçlarıyla uluslararası baskı altında olan Tel Aviv için açık bir diplomatik hezimet olarak yorumlandı.

The Jerusalem Post'un İsrail merkezli N12'ye dayandırdığı haberine göre, ABD'li yetkililer Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Barış Kurulu'nun (BoP) yürütme yapısından önceden haberdar edilmediğini doğruladı.

Yetkililer, "Netanyahu'ya kurulun bileşimini söylemedik. Türkiye ve Katar'ın yer almasını beklemiyordu. Gazze artık onun değil, bizim sahnemiz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, İsrail'in aylardır Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü ve on binlerce sivilin hayatını kaybettiği saldırıların ardından, Washington'un Tel Aviv'i denklemin dışına itmeye başladığı şeklinde değerlendirildi.

SOYKIRIMIN GÖLGESİNDE DIŞLANAN İŞGAL YÖNETİMİ

İsrailli yetkililer, The Jerusalem Post'a yaptıkları değerlendirmelerde, Barış Kurulu'nun yapısının "İsrail politikalarıyla çeliştiğini" savundu. Ancak uluslararası kamuoyunda, Gazze'de yürütülen askeri operasyonların artık açık biçimde soykırım olarak tanımlanması, işgal güçlerinin diplomatik manevra alanını giderek daraltıyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'a, konuyu ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gündeme getirmesi talimatı verdiğini duyurdu. Bu adım, Tel Aviv'in süreç üzerinde kontrolü tamamen kaybettiğinin bir başka göstergesi olarak yorumlandı.

TÜRKİYE VE ERDOĞAN DİPLOMASİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Barış Kurulu'nda Türkiye'nin yer alması, Ankara'nın bölgedeki istikrarlı barış diplomasisinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık suçlarına karşı en net ve kararlı duruşu sergileyen liderlerden biri olurken, Türkiye hem diplomatik hem insani kanalları sonuna kadar zorlayan ülkelerin başında geliyor.

Ankara, bir yandan Filistin halkının meşru haklarını savunurken, diğer yandan kalıcı ateşkes ve siyasi çözüm için uluslararası temaslarını sürdürüyor. The Jerusalem Post'un haberinde de yer aldığı üzere, Gazze'de yönetimi devralması beklenen teknokratik yapı, "barışı benimsediğini ve Filistinlilerin gerçek hakları ile kendi kaderini tayin hakkını güvence altına almayı hedeflediğini" açıkladı.

Bu, İsrail'in kabusu olarak değerlendiriliyor.

İSRAİL MUHALEFETİNDEN İTİRAF: "DİPLOMATİK BİR ÇÖKÜŞ"

Habere göre İsrail muhalefeti de tabloyu gizleyemiyor. Ana muhalefet lideri Yair Lapid, Barış Kurulu'nun açıklanmasını "İsrail için tam anlamıyla bir diplomatik başarısızlık" olarak nitelendirdi. Lapid, Türkiye ve Katar'ın Gazze'de rol üstlenmesini, Netanyahu hükümetinin iflas eden dış politikasının sonucu olarak gösterdi.

Lapid, "Türkiye var, Katar var; Hamas'ın Gazze'de hâlâ on binlerce silahlı unsuru olduğu söyleniyor. Bu, Netanyahu hükümetinin diplomatik çöküşüdür" ifadelerini kullandı.