18 Ocak 2026, Pazar
Washington'dan Tel Aviv'e diplomatik tecrit! Netanyahu uyurken açıklanmış: Gazze Kurulu'nda Türkiye var
The Jerusalem Post'un aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için açıkladığı 'Barış Kurulu' planında Türkiye ve Katar'ın yer alması, işgalci İsrail yönetimine önceden bildirilmedi. Washington'un bu hamlesi, Gazze Şeridi'nde soykırım suçlarıyla uluslararası baskı altında olan Tel Aviv için açık bir diplomatik hezimet olarak yorumlandı.
Giriş Tarihi: 18.01.2026 11:04