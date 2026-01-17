Gazze’nin geleceğinde Türkiye imzası! Barış Kurulu şekillendi

GAZZE YÖNETİM KURULU'NDA HAKAN FİDAN ETKİSİ

Türkiye'nin sürecin tam kalbinde yer aldığını vurgulayan Orhan Sali, "Tüm bu sistemi denetleyecek ve yürütecek olan Gazze Yönetim Kurulu'nda Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan yer alıyor. Hakan Fidan'ın bu süreçte olması, olayı çok daha önemli bir yere taşıyor. Hem Milli Komite ile iş birliğini yürütecek hem de sahadaki iletişimi sağlayacak en önemli isimlerden biri olacak" dedi. Sali, Türkiye'nin varlığının Filistin halkının haklarının korunması noktasında en büyük güvence olduğunu belirterek, "Hakan Fidan gibi isimlerin burada olması Türkiye'nin ağırlığını ortaya koyuyor" sözlerini kullandı.