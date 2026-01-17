17 Ocak 2026, Cumartesi

A HABER GALERİ

Haberler Dünya Galerileri Gazze’nin geleceğinde Türkiye imzası! Barış Kurulu şekillendi

Gazze’nin geleceğinde Türkiye imzası! Barış Kurulu şekillendi

Gazze'nin yeniden inşası ve kalıcı barış süreci için kurulan Gazze Barış Kurulu'nda Türkiye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile kritik rolde yer aldı. Beşli yapı ile yönetim, güvenlik ve insani yardım sürecini yönetecek dev mekanizma, Filistin'in geleceğinde Ankara'nın ağırlığını bir kez daha ortaya koydu. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında bu tarihi gelişmenin perde arkasını ve kurulun kilit isimlerini anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Büşra Arga Büşra Arga
Giriş Tarihi: 17.01.2026 14:44 Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 15:07
Gazze’nin geleceğinde Türkiye imzası! Barış Kurulu şekillendi: Hakan Fidan kritik masada

Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için kurulan "Gazze Barış Kurulu" ve "Yürütme Kurulu" üyeleri resmen belli oldu. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan düzeyinde temsil edileceği bu dev yapı, Gazze'nin yönetiminden güvenliğine, ekonomisinden insani yardımların koordinasyonuna kadar tüm süreci yönetecek.

GAZZE BARIŞ KURULU ÜYELERİ BELLİ OLDU!

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında bu tarihi gelişmenin detaylarını ve kurulun kilit isimlerini tek tek açıkladı.

Gazze’nin geleceğinde Türkiye imzası! Barış Kurulu şekillendi: Hakan Fidan kritik masada

GAZZE İÇİN TARİHİ ADIM: BEŞLİ YAPI DEVREDE

Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçildiğini belirten Orhan Sali, "Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını oluşturacak, insani yardımların devamı ve huzurun sağlanması için bir yönetim kurulu ve altında bir yürütme kurulu oluşturuldu. Bu yapı; Yönetim Kurulu, Yüksek Temsilcilik, Milli Komite, İstikrar Gücü ve Gazze Yönetim Kurulu olmak üzere beş parçadan oluşuyor" ifadelerini kullandı. Kurulun en üst kademesinde liderlerin yer alacağını vurgulayan Sali, "Bu kurulu ABD, Türkiye, Mısır ve Katar liderleri yönetecek. Donald Trump, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sisi ve Katar Emiri bu sürece başkanlık yapacaklar" sözleriyle yapının en üst düzeydeki garantörlerini aktardı.

Gazze’nin geleceğinde Türkiye imzası! Barış Kurulu şekillendi: Hakan Fidan kritik masada

YÖNETİM KURULUNDA DÜNYANIN GÖZÜ BU İSİMLERDE

Barış Kurulu'nun yönetim kademesinde yer alan isimlerin uluslararası dengeleri değiştirecek nitelikte olduğunu ifade eden Sali, "Yönetim kurulunda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, New Yorklu yatırımcı Mark Rowan, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Gabriel yer alıyor" bilgisini paylaştı. Gazze'deki tüm koordinasyonu yürütecek isimden de bahseden Sali, "Gazze Yüksek Temsilcisi olarak Bulgar siyasetçi Nikolay Mladenov'u çokça duyacağız, iletişim bu isim üzerinden yürüyecek" ifadelerini kullandı.

Gazze’nin geleceğinde Türkiye imzası! Barış Kurulu şekillendi: Hakan Fidan kritik masada

GAZZE YÖNETİM KURULU'NDA HAKAN FİDAN ETKİSİ

Türkiye'nin sürecin tam kalbinde yer aldığını vurgulayan Orhan Sali, "Tüm bu sistemi denetleyecek ve yürütecek olan Gazze Yönetim Kurulu'nda Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan yer alıyor. Hakan Fidan'ın bu süreçte olması, olayı çok daha önemli bir yere taşıyor. Hem Milli Komite ile iş birliğini yürütecek hem de sahadaki iletişimi sağlayacak en önemli isimlerden biri olacak" dedi. Sali, Türkiye'nin varlığının Filistin halkının haklarının korunması noktasında en büyük güvence olduğunu belirterek, "Hakan Fidan gibi isimlerin burada olması Türkiye'nin ağırlığını ortaya koyuyor" sözlerini kullandı.

Gazze’nin geleceğinde Türkiye imzası! Barış Kurulu şekillendi: Hakan Fidan kritik masada

FİLİSTİNLİLER KENDİ KADERİNİ TAYİN EDECEK

Gazze'nin yönetiminde sadece Filistinlilerin yer alacağı bir mekanizmanın da kurulduğunu söyleyen Sali, "Gazze Milli Komitesi'nin başında Ali Shaat olacak. Burada sadece Filistinliler yer alacak ve Gazze'nin yönetiminde söz hakkı tamamen onlarda olacak. Filistin Kurtuluş Örgütü ve farklı fraksiyonların temsilcileri bu komitede bulunacak" ifadelerini kullandı. Güvenlik boyutuyla ilgili ise Sali, "Uluslararası İstikrar Gücü'nün başında Lübnan'daki tecrübesiyle bilinen Tümgeneral Jasper Jeffers bulunacak. Bu güç, bölgedeki askeri stratejiyi ve istikrarı belirleyecek" açıklamasında bulundu.

Gazze’nin geleceğinde Türkiye imzası! Barış Kurulu şekillendi: Hakan Fidan kritik masada

EKONOMİK KALKINMA VE İSRAİL'İN RAHATSIZLIĞI

Gazze'nin yeniden inşası için devasa bir bütçeye ihtiyaç duyulduğunu ve New Yorklu yatırımcıların bu yüzden masada olduğunu belirten Sali, "Gazze'nin kalkınması için ciddi bir paraya ihtiyaç var, bu noktada New Yorklu yatırımcıların ve Körfez sermayesinin kontrolü Amerika üzerinden sağlanacak gibi görünüyor" dedi. Türkiye'nin bu denli güçlü bir rolde olmasının İsrail'de yankı uyandırdığını söyleyen Sali, "İsrail içerisinde Türkiye'nin bu kadar güçlü olmasını istemeyen kesimler ve Netanyahu'ya yakın isimler bu şemadan ciddi şekilde rahatsız. Ancak Türkiye, Filistin halkının hakkını sonuna kadar korumaya devam edecek" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Gazze’nin geleceğinde Türkiye imzası! Barış Kurulu şekillendi: Hakan Fidan kritik masada
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN