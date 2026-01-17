17 Ocak 2026, Cumartesi
Gazze’nin geleceğinde Türkiye imzası! Barış Kurulu şekillendi
Gazze'nin yeniden inşası ve kalıcı barış süreci için kurulan Gazze Barış Kurulu'nda Türkiye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile kritik rolde yer aldı. Beşli yapı ile yönetim, güvenlik ve insani yardım sürecini yönetecek dev mekanizma, Filistin'in geleceğinde Ankara'nın ağırlığını bir kez daha ortaya koydu. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında bu tarihi gelişmenin perde arkasını ve kurulun kilit isimlerini anlattı.
Giriş Tarihi: 17.01.2026 14:44 Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 15:07