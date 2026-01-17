Gazze Barış Kurulu belli oldu! Yürütme Kurulu’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, GAZZE YÜRÜTME KURULU'NDA

Açıklamada, Gazze'de yönetişim ve hizmetler alanındaki tüm faaliyetleri kapsamlı şekilde desteklemek üzere "Gazze Yürütme Kurulu" adıyla yeni bir kurul oluşturulduğu ifade edildi.

Kurulda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, BAE Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem Al-Hashimy, deneyimli Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır istihbarat şefi Hassan Rashad, Marc Rowan, Nickolay Mladenov, Yakir Gabay ve Sigrid Kaag yer aldı.

NİCKOLAY MLADENOV, GAZZE YÜKSEK TEMSİLCİSİ OLACAK

Diğer yandan eski BM Orta Doğu Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov, Gazze Yüksek Temsilcisi olarak görev yapacak.

Bu görevinde Mladenov, Barış Kurulu ile Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi arasında sahada irtibat görevi üstlenecek. Mladenov, Barış Kurulu'nun Gazze'nin yönetimi, yeniden inşası ve kalkınmasının denetlemesine destek verirken, sivil ve güvenlik alanları arasında koordinasyonu sağlayacak.

Beyaz Saray açıklamasına göre Tümgeneral Jasper Jeffers ise Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı olarak atandı.