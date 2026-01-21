Katil Netanyahu, Trump’ın “Barış Kurulu”na katılmayı kabul etti

İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu, ofisinin daha önce yürütme kurulunun yapısını eleştirmesine rağmen, ABD Başkanı Donald Trump’ın oluşturduğu “Barış Kurulu”na katılmayı kabul ettiğini açıkladı. Yürütme kurulunda, İsrail’in bölgesel rakibi olarak görülen Türkiye’nin de yer alması, Tel Aviv’de rahatsızlık yaratmıştı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Trump'ın davetinin kabul edildiği bildirildi.

Trump liderliğindeki Barış Kurulu, ilk aşamada Gazze'deki ateşkes planını denetleyecek sınırlı sayıda dünya liderinden oluşan bir yapı olarak tasarlanmıştı. Ancak Trump yönetiminin hedefleri zamanla genişledi; kurul, onlarca ülkenin davet edildiği ve Trump'ın, küresel krizlerde arabuluculuk yapabilecek yarı bir BM Güvenlik Konseyi benzeri yapı olabileceğini ima ettiği daha kapsamlı bir konsepte dönüştü.

Kurula ilişkin daha fazla ayrıntının, Trump'ın Perşembe günü İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yapacağı açıklamayla netleşmesi bekleniyor. Kurulun tüzüğü henüz kamuoyuna açıklanmadı. Ancak Associated Press'in (AP) ulaştığı taslak metne göre, yetkilerin büyük bölümü Trump'ın elinde toplanıyor.

Taslakta, 1 milyar dolarlık katkının kalıcı üyelik sağladığı da yer alıyor.

ŞU ANA KADAR KATILMAYI KABUL EDEN ÜLKELER

AP'ye göre şimdiye kadar İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Vietnam, Kazakistan, Macaristan, Arjantin ve Belarus kurula katılmayı kabul etti.

Trump'ın ayrıca Paraguay Devlet Başkanı Santiago Peña, Kanada Başbakanı Mark Carney, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da davet mektupları gönderdiği bildirildi. Bunun yanı sıra Rusya, İsrail, Hindistan, Slovenya, Tayland ve Avrupa Birliği'nin yürütme organı da davet aldıklarını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın daveti aldığını doğrulayarak, Moskova'nın "detayları incelediğini ve tüm nüanslar hakkında ABD ile temaslarda netlik arayacağını" söyledi. Trump da Pazartesi gecesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davet edildiğini teyit etti.

Hangi liderlerin daha davet alacağı ise henüz netlik kazanmadı.

YÜRÜTME KURULUNDA KİMLER VAR?

Barış Kurulu'nun yürütme kurulunda şu isimler yer alıyor:

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff

Trump'ın damadı Jared Kushner

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair

Apollo Global Management CEO'su Marc Rowan

Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Robert Gabriel

GAZZE YÜRÜTME KURULU DA AÇIKLANDI

Beyaz Saray ayrıca, ateşkes anlaşması kapsamında zor ikinci aşamanın uygulanmasından sorumlu olacak "Gazze Yürütme Kurulu"nun üyelerini de duyurdu. Bu kurul; uluslararası bir güvenlik gücünün konuşlandırılması, Hamas'ın silahsızlandırılması ve savaşla harap olan Gazze'nin yeniden inşasını denetleyecek.

Gazze Yürütme Kurulu'nun günlük işleyişinden sorumlu temsilci olarak, eski Bulgar siyasetçi ve eski BM Orta Doğu Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov görev yapacak.

Kurulda ayrıca şu isimler yer alıyor:

Steve Witkoff

Jared Kushner

Tony Blair

Marc Rowan

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi

Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hassan Rashad

BAE'li Bakan Reem Al-Hashimy

İsrailli iş insanı Yakir Gabay

Hollanda'nın eski Başbakan Yardımcısı ve Orta Doğu uzmanı Sigrid Kaag