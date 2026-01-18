ABD’den Bahreyn’e davet! Gazze Barış Kurulu’na katılmak üzere çağrıda bulunuldu

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak davet edildi. (FOTO: AA)

BAŞKAN ERDOĞAN KURUCU ÜYE OLARAK DAVET EDİLDİ

Bu kapsamda başkanlığını ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu. Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Mısır'ın öncülük ettiği plan, Mart 2025'te Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından kabul edilmişti. Filistinlilerin yerinden edilmesini öngörmeyen 5 yıllık planın maliyetinin yaklaşık 53 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler'e göre ise Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolar gerekiyor.