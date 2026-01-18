ABD'den Bahreyn'e davet! Gazze Barış Kurulu'na katılmak üzere çağrıda bulunuldu
Bahreyn, ABD'den Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasında yer alan Barış Kurulu'na davet aldıklarını belirtti. Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre Trump'ın Manama yönetiminin bölgede adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarını takdir ettiği ifade edildi.
Bahreyn resmi haber ajansı BNA, Manama yönetiminin ABD'den "Gazze için oluşturulacak en üst siyasi yapı" olan Barış Kurulu'na katılma çağrısı aldığını bildirdi.
Haberde, Bahreyn Dışişleri Bakanlığının, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgede "adil ve kalıcı" barışın tesisine yönelik çabalarını takdir ettiği ifade edildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırdı.
BARIŞ KURULUNDAN 3 ANA ORGAN BULUNACAK
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Kurulu Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN KURUCU ÜYE OLARAK DAVET EDİLDİ
Bu kapsamda başkanlığını ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu. Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.
Mısır'ın öncülük ettiği plan, Mart 2025'te Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından kabul edilmişti. Filistinlilerin yerinden edilmesini öngörmeyen 5 yıllık planın maliyetinin yaklaşık 53 milyar dolar olduğu belirtiliyor.
Birleşmiş Milletler'e göre ise Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolar gerekiyor.
