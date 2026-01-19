Müttefiki ABD’den İsrail’e tokat: Gazze Kurulu’ndaki Türkiye, katil Netanyahu’nun uykularını kaçırdı!

"TRUMP'IN BARIŞINA HOŞ GELDİNİZ": NETANYAHU'NUN MUTLAK ZAFERİ ÇÖKTÜ

Maariv yazarı Ben Caspit, Trump'ın barış planının ikinci aşamasına geçilmesiyle birlikte, İsrail kamuoyunun gözleri önünde iki çarpıcı gelişmenin yaşandığını belirtiyor. Bunlardan ilki, 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu sorumlusu olarak gösterilen İsrail hükümetinin, kendisini soruşturacak isimleri bizzat belirlemesi. İkincisi ise Gazze'nin geleceğinde Türkiye ve Katar'ın aktif rol üstlenmesi.

Caspit'e göre bu iki durum, ahlaki açıdan birbirine son derece benzer; hatta İsrail hükümetinin kendi kendini aklamaya dönük hamlesi, Türkiye ve Katar'ın Gazze yönetiminde yer almasından bile daha sorunlu.