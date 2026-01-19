CANLI YAYIN
Müttefiki ABD’den İsrail’e tokat: Gazze Kurulu’ndaki Türkiye, katil Netanyahu’nun uykularını kaçırdı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi

WSJ'nin özel haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için kurduğu yeni yönetim mekanizmasına Türkiye ve Katar'ın dahil edilmesi, binlerce masumun ölümünden sorumlu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu çileden çıkardı. Tel Aviv yönetimi, Washington'a açık rest çekti.

Müttefiki ABD’den İsrail’e tokat: Gazze Kurulu’ndaki Türkiye, katil Netanyahu’nun uykularını kaçırdı!

Wall Street Journal'ın özel haberine göre, Beyaz Saray'ın Gazze Şeridi'nin geleceğini şekillendirmek üzere kurduğu "Gazze Yürütme Kurulu", İsrail'in tüm itirazlarına rağmen Türkiye ve Katar'ı da kapsayacak şekilde oluşturuldu.

Kurulda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yer alması, İsrail yönetiminde adeta alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kurulun "İsrail'le koordine edilmeden" kurulduğunu söyleyerek, ABD'ye alışılmadık sertlikte bir çıkış yaptı. Netanyahu'nun bu sözleri, Washington–Tel Aviv hattında derin bir çatlağın işareti olarak yorumlandı.

GAZZE'DE SOYKIRIMIN MİMARI NETANYAHU PANİĞE KAPILDI

Aylar boyunca Gazze Şeridi'nde binlerce çocuk ve kadının ölümüne yol açan saldırıların başındaki isim olan Netanyahu, Türkiye'nin Gazze'nin geleceğinde söz sahibi olma ihtimalinden açıkça rahatsız.

İsrail basınına da yansıyan değerlendirmelere göre, Tel Aviv yönetimi Türkiye'yi, "Gazze'deki İsrail planlarını bozabilecek en güçlü diplomatik aktör" olarak görüyor.

WSJ'ye göre Netanyahu'nun öfkesinin temelinde, Türkiye ve Katar'ın Hamas'la temaslarını gerekçe göstererek İsrail'in mutlak kontrol hayalini kaybetme korkusu yatıyor.

ERDOĞAN DİPLOMASİSİ SAHADA: TÜRKİYE, GAZZE İÇİN DENKLEMİ DEĞİŞTİRİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aylardır sürdürdüğü yoğun diplomasi, Gazze konusunda uluslararası dengeleri değiştirmiş durumda. Ankara, bir yandan Gazze'deki soykırıma karşı en net siyasi duruşu sergilerken, diğer yandan diplomatik masada vazgeçilmez aktör haline geldi.

WSJ'nin aktardığına göre, Türkiye'nin Gazze Yürütme Kurulu'na dahil edilmesi, Trump yönetiminin İsrail'in taleplerine koşulsuz boyun eğmeyeceğini de ortaya koydu.

MÜTTEFİKLERİNDEN NETANYAHU'YA SERT ELEŞTİRİLER

Netanyahu'nun aşırı sağcı ortağı, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, karara sert tepki göstererek, "Hamas'a hayat veren ülkeler onun yerini alamaz" ifadelerini kullandı. Ancak bu çıkış, İsrail içinde dahi Netanyahu'nun diplomatik bir hezimet yaşadığı yorumlarının önüne geçemedi.

Netanyahu, hem muhalefet hem de kendi ittifakı içinden, "Türkiye ve Katar'ın Gazze'de söz sahibi olmasını engelleyemediği" gerekçesiyle eleştiriliyor.

ABD–İSRAİL ÇATLAĞI DERİNLEŞİYOR: TRUMP PLANI İSRAİL'İN ELİNDEN KAYIYOR

WSJ'ye göre Gazze Yürütme Kurulu, Filistinli teknokratlardan oluşan geçici yönetim ile Trump'ın başkanlık edeceği "Barış Kurulu" arasında köprü görevi görecek. Türkiye'nin bu süreçte aktif rol üstlenmesi, İsrail'in Gazze üzerindeki askeri ve siyasi tahakküm planlarını zora sokuyor.

Uzmanlar, Washington ile Tel Aviv arasındaki bu gerilimin, Gazze'deki soykırım politikalarının uluslararası düzeyde daha fazla sorgulanmasına yol açabileceğini belirtiyor.

"ASIL MÜCADELE TRUMP'I KİMİN İKNA EDECEĞİ"

Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nden Ofer Guterman, WSJ'ye yaptığı değerlendirmede, "Günün sonunda mesele, Trump'ı kimin ikna edeceği. Gazze'nin geleceği bu diplomatik savaşta şekillenecek" ifadelerini kullandı.

SİYONİST BASIN NETANYAHU'YU TOPA TUTTU: ERDOĞAN'IN ZAFERİ!

Maariv gazetesi, Gazze savaşı sonrası ortaya çıkan tabloyu sert ifadelerle eleştirerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı "barış planı"nın İsrail açısından tam bir hezimet, Türkiye ve Katar açısından ise diplomatik bir kazanım olduğunu yazdı. Yazıda, Gazze'nin "ertesi günü"ne dair kurulan yeni mekanizmaların, İsrail'in ilan ettiği sözde "mutlak zafer" iddiasını yerle bir ettiği vurgulandı.

"TRUMP'IN BARIŞINA HOŞ GELDİNİZ": NETANYAHU'NUN MUTLAK ZAFERİ ÇÖKTÜ

Maariv yazarı Ben Caspit, Trump'ın barış planının ikinci aşamasına geçilmesiyle birlikte, İsrail kamuoyunun gözleri önünde iki çarpıcı gelişmenin yaşandığını belirtiyor. Bunlardan ilki, 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu sorumlusu olarak gösterilen İsrail hükümetinin, kendisini soruşturacak isimleri bizzat belirlemesi. İkincisi ise Gazze'nin geleceğinde Türkiye ve Katar'ın aktif rol üstlenmesi.

Caspit'e göre bu iki durum, ahlaki açıdan birbirine son derece benzer; hatta İsrail hükümetinin kendi kendini aklamaya dönük hamlesi, Türkiye ve Katar'ın Gazze yönetiminde yer almasından bile daha sorunlu.

"HER ŞEY PALAVRA ÇIKTI": NETANYAHU'NUN 5 MADDESİ ÇÖKTÜ

Maariv'deki yazıya göre Netanyahu'nun aylar önce ilan ettiği ve "mutlak zafer" olarak pazarladığı beş temel hedefin hiçbiri gerçekleşmedi:

Hamas silahsızlandırılmadı, aksine güç kazandı

Gazze tamamen İsrail kontrolüne girmedi

Bölge demilitarize edilmedi

Hamas yönetimden uzaklaştırılmadı

İsrail güvenliği garanti altına alınmadı

Caspit, "Başka bir ifadeyle bu bir zafer değil, düpedüz bir fars" değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN DİPLOMASİSİ KAZANDI, NETANYAHU ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞTI

Maariv yazarı, Netanyahu'nun savaşı uzatma ısrarının ardında "mutlak zafer" değil, kişisel ve siyasi çıkarların yattığını belirtti. Bu süreçte esirlerin hayatını kaybettiği, İsrail toplumunun ağır bedel ödediği ancak sonuçta Trump'ın devreye girerek ateşkesi tek taraflı ilan ettiği vurgulandı.

Sonuçta İsrail'in, kendi koşullarıyla değil, Trump'ın barışıyla karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Bu barışın masasında ise Türkiye var.

SİYONİST BASINDAN İTİRAF GİBİ SONUÇ: "KAYBETTİK, HEM DE HER ALANDA"

Maariv'deki analiz, İsrail'in hem askeri hem siyasi hem de ahlaki açıdan ağır bir tabloyla baş başa kaldığını açıkça kabul ediyor. Yazı, "Hem binlerce insan öldü hem de hiçbir hedefe ulaşılamadı" ifadeleriyle sona erdi.

Ortaya çıkan tablo, İsrail basınının kendi içinden yaptığı en sert Netanyahu eleştirilerinden biri olarak yorumlandı.

