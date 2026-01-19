Müttefiki ABD’den İsrail’e tokat: Gazze Kurulu’ndaki Türkiye, katil Netanyahu’nun uykularını kaçırdı!
WSJ'nin özel haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için kurduğu yeni yönetim mekanizmasına Türkiye ve Katar'ın dahil edilmesi, binlerce masumun ölümünden sorumlu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu çileden çıkardı. Tel Aviv yönetimi, Washington'a açık rest çekti.
Wall Street Journal'ın özel haberine göre, Beyaz Saray'ın Gazze Şeridi'nin geleceğini şekillendirmek üzere kurduğu "Gazze Yürütme Kurulu", İsrail'in tüm itirazlarına rağmen Türkiye ve Katar'ı da kapsayacak şekilde oluşturuldu.
Kurulda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yer alması, İsrail yönetiminde adeta alarm zillerinin çalmasına neden oldu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kurulun "İsrail'le koordine edilmeden" kurulduğunu söyleyerek, ABD'ye alışılmadık sertlikte bir çıkış yaptı. Netanyahu'nun bu sözleri, Washington–Tel Aviv hattında derin bir çatlağın işareti olarak yorumlandı.
GAZZE'DE SOYKIRIMIN MİMARI NETANYAHU PANİĞE KAPILDI
Aylar boyunca Gazze Şeridi'nde binlerce çocuk ve kadının ölümüne yol açan saldırıların başındaki isim olan Netanyahu, Türkiye'nin Gazze'nin geleceğinde söz sahibi olma ihtimalinden açıkça rahatsız.
İsrail basınına da yansıyan değerlendirmelere göre, Tel Aviv yönetimi Türkiye'yi, "Gazze'deki İsrail planlarını bozabilecek en güçlü diplomatik aktör" olarak görüyor.
WSJ'ye göre Netanyahu'nun öfkesinin temelinde, Türkiye ve Katar'ın Hamas'la temaslarını gerekçe göstererek İsrail'in mutlak kontrol hayalini kaybetme korkusu yatıyor.
ERDOĞAN DİPLOMASİSİ SAHADA: TÜRKİYE, GAZZE İÇİN DENKLEMİ DEĞİŞTİRİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aylardır sürdürdüğü yoğun diplomasi, Gazze konusunda uluslararası dengeleri değiştirmiş durumda. Ankara, bir yandan Gazze'deki soykırıma karşı en net siyasi duruşu sergilerken, diğer yandan diplomatik masada vazgeçilmez aktör haline geldi.