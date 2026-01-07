07 Ocak 2026, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri Venezuela'da 7 günlük yas! ABD işgalinde hayatını kaybeden askerler anılacak

Venezuela'da 7 günlük yas! ABD işgalinde hayatını kaybeden askerler anılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 07.01.2026 09:31
Venezuela’da 7 günlük yas! ABD işgalinde hayatını kaybeden askerler anılacak

Venezuela'da, ABD'nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasıyla sonuçlanan askeri müdahale sırasında hayatını kaybeden askerler için 7 günlük ulusal yas ilan edildi.

Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ) kararı ve ordunun desteğiyle geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez'in konuşması, başkent Caracas'ta devlet televizyonu VTV'den canlı yayınlandı.

ABD'nin müdahalesiyle ölen genç askerler için 7 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıklayan Rodriguez, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gençler, Venezuela'yı ve Başkan Nicolas Maduro'yu savunurken hayatlarını feda ettiler. Onlara minnet borçluyuz. Hareketsiz bedenlerin görüntüleri içimi acıttı ancak biliyorum ki, onlar bu cumhuriyetin en yüce değerleri uğruna kendilerini feda ettiler."

ABD'nin, Venezuela'ya askeri müdahalesinde 32 Kübalı asker ile 24 Venezuelalı güvenlik gücünün hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Trumpın hamlesi Rusya ve Çinin iştahını kabarttıTrumpın hamlesi Rusya ve Çinin iştahını kabarttı TRUMP'IN HAMLESİ RUSYA VE ÇİN'İN İŞTAHINI KABARTTI
Venezuelada yeni hükümet ABD ile anlaştı mı?Venezuelada yeni hükümet ABD ile anlaştı mı? VENEZUELA'DA YENİ HÜKÜMET ABD İLE ANLAŞTI MI?
ABD harekatı sonrası Karakas’ta OHALABD harekatı sonrası Karakas’ta OHAL ABD HAREKATI SONRASI KARAKAS'TA OHAL
Venezuela saldırısında 57 kişi öldürüldüVenezuela saldırısında 57 kişi öldürüldü VENEZUELA SALDIRISINDA 57 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
ABD’nin Venezuela planı ortaya çıktıABD’nin Venezuela planı ortaya çıktı ABD'NİN VENEZUELA PLANI ORTAYA ÇIKTI
Venezuelanın yeni başkanı Rodriguez olduVenezuelanın yeni başkanı Rodriguez oldu VENEZUELA'NIN YENİ BAŞKANI RODRİGUEZ OLDU
ABD’nin Venezuela saldırısı Tahran’da endişe yarattı!ABD’nin Venezuela saldırısı Tahran’da endişe yarattı! ABD'NİN VENEZUELA SALDIRISI TAHRAN'DA ENDİŞE YARATTI!
ABD-Çin-Rusya arasında operasyon birliği mi?ABD-Çin-Rusya arasında operasyon birliği mi? ABD-ÇİN-RUSYA ARASINDA OPERASYON BİRLİĞİ Mİ?
Başkan Erdoğandan Venezuelaya destekBaşkan Erdoğandan Venezuelaya destek BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VENEZUELA'YA DESTEK

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Venezuela’da 7 günlük yas! ABD işgalinde hayatını kaybeden askerler anılacak Venezuela’da 7 günlük yas! ABD işgalinde hayatını kaybeden askerler anılacak Venezuela’da 7 günlük yas! ABD işgalinde hayatını kaybeden askerler anılacak

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör