ABD-Çin-Rusya arasında operasyon birliği mi? "Venezuela petrolüne el koymak Çin’i hedef almak”
ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği "Mutlak Kararlılık Operasyonu" kapsamında Devlet Başkanı Maduro'nun alıkonulmasının yankıları sürüyor. Başkan Donald Trump'ın Venezuela yönetiminin ABD tarafından sürdürüleceğini vurgulaması ardından geçici olarak Venezuela Devlet Başkanlığı'na getirilen Rodriguez'i tehdit etmesi bölgedeki gerilimi giderek artırdı. Dünyanın gözü Karayipler'e çevrilirken ABD'nin operasyon öncesi Çin ve Rusya ile güç birliği iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzman isimler yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
ABD ve Venezuela arasında bir süredir devam eden uyuşturucuya yönelik anlaşmazlığı Trump'ın askeri operasyonu ile dünya çapında krize neden oldu. ABD'nin 03 Ocak'ta Venezuela'ya hava saldırısı gerçekleştirmesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu esir almasının yankıları sürüyor. Öte yandan Nicolas Maduro eşi ile birlikte New York'a getirilirken Brooklyn'deki Metropolitan Tutukevi'ne konulmasının ardından bu hafta hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Washington-Caracas hattında gerilim sürerken ABD Başkanı'nın geçici süreliğine göreve gelen Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i tehdit ederek, "Eğer doğru olanı yapmazsa, çok ağır bir bedel ödeyecek, muhtemelen Maduro'dan daha ağır bir bedel" sözleri ise tansiyonu giderek tırmandırdı. Yaşanan gelişmelerin ardından ABD'nin operasyon öncesinde Çin ve Rusya ile görüşme yaptığı iddiaları ise dünya gündeminde oldukça konuşuluyor. Peki "ABD-Çin ve Rusya, Venezuela'yı sattı mı?" A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve Tarihçi Sosyolog İsmail Öz Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
"DÜNYA SESSİZ BİR BEKLEYİŞ İÇERİSİNDE"
ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği saldırının ardından başta Latin Amerika olmak üzere Afrika, Orta Doğu ve Avrupalı ülkelerden beklenen tepkinin gelmediğini belirterek "Mesela Kolombiya bu konuda kesinlikle reddettiğini söyledi bu işgali. Dolayısıyla tabii çok yakın olduğu için sınırlara, sıranın kendisine geleceği konusunda çok endişesi var. Latin Amerika ülkelerinin Kolombiya dışında çok fazla ses gelmedi gibi gözüküyor. Onlar da sessiz bir bekleyiş içerisindeler şu an." dedi.
"ÇİN, RUSYA VE ABD'NİN GÜÇ ANLAŞMASI ÇOK RİSKLİ"
Olçar açıklamalarının devamında ABD'nin Rusya ve Çin ile Maduro operasyonunda anlaşma yaptığı iddiaları üzerine 3 büyük ülkenin güç birliği yapmasının son derece riskli olduğunu vurguladı. Kemal Olçar ayrıca Trump'ın gerçekleştirdiği operasyonun dünya açısından da son derece küresel krize neden olabileceğini ve ileriki günlerde enerji kaynakları bakımından zengin olan ülkelerin olası bir saldırı durumunda risk altında olduğuna dikkat çekti.
"Çin, Amerika, Rusya sanki bir anlaşmanın içindeler hep birlikte. Dolayısıyla Çin şöyle yaptı sadece; bunun çok da uluslararası hukuka uygun olmadığını deklare etti. Rusya da benzer bir şey söyledi. Biraz böyle itidal çağrısı gibi bir şey yaptı. Ama beklenen çok büyük reaksiyon hiçbir yerden gelmedi, onu söyleyeyim. Yani hem Latin Amerika ülkelerinden hem Avrupa'dan, Orta Doğu'dan, Pasifik'ten, Afrika'dan hiç ses yok. Zaten harekattan 10 saat önce Çin heyetiyle bir görüşme yaptılar. Ve 10 saat sonra harekat başladı. Zaten söylediler değil mi; Çin, Rusya'nın bunlardan haberi olmaması mümkün değil dedi Trump. Dolayısıyla burada bakın büyük güçlerin anlaşması çok risklidir. Çin'le, Rusya'yla, Amerika gibi büyük devletler, hele bir de İngiltere işin içerisindeyse, önümüzdeki günlerde işine gelmeyen yönetimler, işine gelmeyen noktalar, lokasyonlar... Bir de eğer toprak altı zenginlikleriniz çok fazlaysa... Mesela Afganistan'ı söyleyelim. Afganistan'ı kimse konuşmuyor şu an. Afganistan biliyorsunuz lityum açısından dünyanın Suudi Arabistan'ı olarak söylüyorlar."
"OYUN İÇİNDE OYUN VAR"
Olçar, ABD'nin Venezuela'ya yaptığı saldırının Irak ve Afganistan'a gerçekleşen saldırılara göre daha hassasiyet gösterildiğine değinerek, Maduro üzerinde yapılan operasyonu oyun içerisinde oyun olduğunu ifade etti.
"Amerika'nın son 20 yıllık harekatlarına bakın, müdahalelerine bakın. İşte Afganistan, Irak, Suriye, Libya, Somali Müslüman ülkeler. İlk defa Katolik, İspanyolca'nın ana dil olduğu ülkeye müdahale ettiler. Açıklanan rakama göre en son 40 kişinin öldüğü belirtilmişti. Irak'ta 1 milyon kişi öldü. Afganistan'da 500 bin kişi öldü maalesef. Yani şimdi oyun içinde oyun var. Dolayısıyla Venezuela'ya müdahale ederken biraz böyle hassasiyet sanki halka karşı gösterilmiş gibi gözüküyor. Sadece devlet başkanı üzerinden bir oyun kurgulanıyor. Şimdi Çin bu meselede, bu meselede öyle bir noktada duruyor ki şu anda... Amerika Birleşik Devletleri'yle Çin, Venezuela konusunda anlaşmışlarsa eğer yarın öbür gün dünyanın herhangi bir tarafında iki ülkenin anlaştığını görebilirsiniz."
"ABD'NİN PETROLÜ ELE GEÇİRMESİ ÇİN'İN ENERJİ KAYNAĞINA EL KOYMAKTIR"
Tarihçi Sosyolog İsmail Öz, Venezuela'ya düzenlenen saldırı öncesinde ABD ve Çin'in 10 saat öncesinde görüştüğünü ifade ederken Çin yönetiminin sessiz kalmasının oldukça şüpheci bir yaklaşım olduğuna değindi. Öz ayrıca ABD'nin Venezuela petrolüne el koymasının Çin'in enerji kaynakları açısından oldukça riskli olduğunu ve doğrudan etkileneceğini belirtti.
"Burada şu anda sanki bir oy birlikli sessizlik var. Yani böyle bir enteresan bir tablo yaşıyoruz. Yani bütün devlet kademelerini de işin içine katarak, orduyu da katarak ve yargıyı da işin içine katarak oy birlikli bir suskunluk var. Bu kesin. Toplum da buna dahil. Dünya da şu an buna dahil. Fakat burada mesela şimdi bakın Çin'in bu konuya sessiz kalması anlaşılabilir bir şey değil. Çünkü netice itibarıyla bugün Venezuela petrollerine el koymak ve Amerikan kontrolüne geçmesi demek Çin'in enerji kaynaklarından birisine de el konulması demek." dedi.
