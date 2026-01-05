ABD-Çin-Rusya arasında operasyon birliği mi? "Venezuela petrolüne el koymak Çin’i hedef almak”

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin düzenlediği operasyon kapsamında eşi Cilia Flores ile birlikte esir alınarak New York'a götürüldü. Maduro'nun alıkonulmasına ait görüntüler ABD tarafından paylaşıldı. (ahaber.com.tr)

Washington-Caracas hattında gerilim sürerken ABD Başkanı'nın geçici süreliğine göreve gelen Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i tehdit ederek, "Eğer doğru olanı yapmazsa, çok ağır bir bedel ödeyecek, muhtemelen Maduro'dan daha ağır bir bedel" sözleri ise tansiyonu giderek tırmandırdı. Yaşanan gelişmelerin ardından ABD'nin operasyon öncesinde Çin ve Rusya ile görüşme yaptığı iddiaları ise dünya gündeminde oldukça konuşuluyor. Peki "ABD-Çin ve Rusya, Venezuela'yı sattı mı?" A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve Tarihçi Sosyolog İsmail Öz Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"DÜNYA SESSİZ BİR BEKLEYİŞ İÇERİSİNDE"

ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği saldırının ardından başta Latin Amerika olmak üzere Afrika, Orta Doğu ve Avrupalı ülkelerden beklenen tepkinin gelmediğini belirterek "Mesela Kolombiya bu konuda kesinlikle reddettiğini söyledi bu işgali. Dolayısıyla tabii çok yakın olduğu için sınırlara, sıranın kendisine geleceği konusunda çok endişesi var. Latin Amerika ülkelerinin Kolombiya dışında çok fazla ses gelmedi gibi gözüküyor. Onlar da sessiz bir bekleyiş içerisindeler şu an." dedi.