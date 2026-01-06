Venezuela’da geçici yönetim: Delcy Rodriguez devlet başkanlığı görevini devraldı

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez (solda), Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini devraldı. Venezuela Ulusal Meclisi'nde (AN) olağan oturum döneminin başlaması için tören düzenlendi. Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Rodriguez, Venezuela halkının geleceğini garanti altına almak için, ülkesi özgür ve egemen bir ulus olarak hak ettiği seviyeye ulaşana kadar yorulmadan çalışacağını söyleyerek yemin etti. Böylece Delcy Rodriguez, Venezuela'da ilk kadın devlet başkanı ünvanını da elde etmiş oldu. (AA)

MECLİS KARARI RESMİLEŞTİRDİ

Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, Meclis adına yaptığı açıklamada Delcy Rodriguez'in Meclis tarafından "Geçici Devlet Başkanı" olarak seçildiğini ilan etti. Böylece Delcy Rodriguez, Venezuela tarihindeki ilk kadın devlet başkanı unvanını da elde etmiş oldu.

YÜKSEK MAHKEME VE ORDUDAN DESTEK

Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun yokluğu nedeniyle idari sürekliliğin ve ulusal savunmanın sağlanması amacıyla, devlet başkanlığına ait tüm yetki ve sorumlulukların geçici olarak Delcy Rodriguez'e devredilmesine karar vermişti. Venezuela ordusu da TSJ'nin bu kararına destek verdiğini açıklamıştı.

CHAVEZ DÖNEMİNDEN BU YANA DEVLET KADEMELERİNDE

57 yaşındaki Delcy Rodriguez, solcu bir aileden geliyor. Hugo Chavez döneminden bu yana çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Rodriguez, 2017 yılından beri Venezuela Devlet Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

CARACAS'TA PATLAMALAR, ABD SUÇLAMASI

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sıralarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, bu gelişmelerin ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

TRUMP DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu duyurarak, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini belirtmişti.