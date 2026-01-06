Venezuela’da geçici yönetim: Delcy Rodriguez devlet başkanlığı görevini devraldı
ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu alıkoymasının ardından ülkede olağanüstü bir siyasi süreç başladı. Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela Ulusal Meclisi’nde (AN) yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini devraldı.
Venezuela Ulusal Meclisi'nde olağan oturum döneminin başlaması dolayısıyla düzenlenen törende, mevcut Meclis Başkanı Jorge Rodriguez yeniden bu göreve seçildi. Tören, ülkede ABD müdahalesi sonrası yaşanan gelişmelerin gölgesinde gerçekleşti.
ABD SALDIRILARIYLA EŞ ZAMANLI ALIKOYMA
ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulduğunun açıklanmasının ardından, yardımcısı Delcy Rodriguez Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanı sıfatını resmen üstlendi.
"DEVLET BAŞKANIMIZ VE EŞİ ABD'DE REHİN"
Yemin töreninde konuşan Delcy Rodriguez, sert ifadeler kullandı. Rodriguez, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum derin üzüntüyle burada bulunuyorum." dedi.
Rodriguez, Venezuela halkının geleceğini güvence altına almak için, ülke özgür ve egemen bir ulus olarak hak ettiği noktaya ulaşana kadar yorulmadan çalışacağına dair yemin etti.
MECLİS KARARI RESMİLEŞTİRDİ
Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, Meclis adına yaptığı açıklamada Delcy Rodriguez'in Meclis tarafından "Geçici Devlet Başkanı" olarak seçildiğini ilan etti. Böylece Delcy Rodriguez, Venezuela tarihindeki ilk kadın devlet başkanı unvanını da elde etmiş oldu.
YÜKSEK MAHKEME VE ORDUDAN DESTEK
Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun yokluğu nedeniyle idari sürekliliğin ve ulusal savunmanın sağlanması amacıyla, devlet başkanlığına ait tüm yetki ve sorumlulukların geçici olarak Delcy Rodriguez'e devredilmesine karar vermişti. Venezuela ordusu da TSJ'nin bu kararına destek verdiğini açıklamıştı.
CHAVEZ DÖNEMİNDEN BU YANA DEVLET KADEMELERİNDE
57 yaşındaki Delcy Rodriguez, solcu bir aileden geliyor. Hugo Chavez döneminden bu yana çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Rodriguez, 2017 yılından beri Venezuela Devlet Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.
CARACAS'TA PATLAMALAR, ABD SUÇLAMASI
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sıralarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, bu gelişmelerin ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
TRUMP DUYURMUŞTU
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu duyurarak, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini belirtmişti.
