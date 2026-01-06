07 Ocak 2026, Çarşamba
Haberler Özel Haber Haberleri ABD harekatı sonrası Karakas’ta OHAL! Venezuela'ya giren ilk Türk TV'si A Haber oldu

ABD harekatı sonrası Karakas’ta OHAL! Venezuela'ya giren ilk Türk TV'si A Haber oldu

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 06.01.2026 23:59 Güncelleme: 07.01.2026 01:10
ABD harekatı sonrası Karakas’ta OHAL! Venezuela’ya giren ilk Türk TV’si A Haber oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla Venezuela’ya yönelik uzun süredir devam eden ambargo ve tehditler, 2 Ocak’ta askeri harekata dönüştü. ABD askerî birliklerinin başkent Karakas’ta düzenlediği operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in esir alındığı bildirildi. Yaşanan gelişmelerin ardından bölgeden tarihi yayınlara imza atan A Haber, Venezuela’ya giren ilk Türk televizyonu oldu.

ABD, 2 Ocak gecesi Venezuela'ya yönelik bir dizi hava saldırısı düzenledi ve ülke lideri Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'i esir alarak New York'a kaçırdı. Ardından ABD'nin New York kentinde mahkemeye çıkarılan Maduro'nun, ilk duruşmasının 17 Mart'a ertelendiği bildirildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in ABD tarafından kaçırıldıVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in ABD tarafından kaçırıldı

DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE ABD VENEZUELA LİDERİNİ ALIKOYDU

Dünyanın gözleri önünde yaşanan alıkonulma sonrası tüm dikkatlerin çevrildiği Venezuela ve ABD'den canlı yayın bağlantılarıyla gelişmeleri aktaran A Haber, tarihi yayınlara imza atarak Venezuela'ya giren ilk Türk televizyonu oldu. Karakas Havalimanı'ndan son durumu aktaran muhabirimiz Alpaslan Düven, bölgede olağanüstü güvenlik önlemleri alındığını ifade etti.

Muhabirimiz Düven, göçmenlik bölümünde olduklarını belirterek bölgede çok sıkı güvenlik önlemleri bulunduğunu vurguladı.

VENEZUELA'YA GİREN İLK TÜRK TV'Sİ A HABER OLDU!

VENEZUELA'YA GİREN İLK TÜRK TV'Sİ A HABER OLDU!

Alpaslan Düven şu notları paylaştı:

"Şu anda Karakas Havalimanı'ndayız. Göçmenlik bölümünde, yani ülkeye giriş yapılacak alandayım. Burada olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanıyor. Açıkçası kimseyi elini kolunu sallayarak ülkeye almıyorlar. Biz de yaklaşık yarım saattir göçmenlik polisinin sorularını yanıtlamaya çalışıyoruz.

Yetkililer, ülkedeki mevcut sıkıntıların farkında. Bu nedenle herkesin girişine izin verilmiyor. Bildiğiniz gibi Kolombiya'daydık. İki gün Kolombiya'da kaldıktan sonra yaklaşık 45 dakika önce Karakas'a indik. Şu anda gümrükten geçmeye çalışıyoruz ve yarım saati aşkın süredir bekliyoruz. Bu sürecin sonunda dışarı çıkabilirsek, Karakas sokaklarında yaşananları canlı yayınlarla aktarmayı planlıyoruz. Bunun için gerekli hazırlıklarımızı önceden yapmıştık.

ABD harekatı sonrası Karakas’ta OHAL! Venezuela’ya giren ilk Türk TV’si A Haber oldu

"KARAKAS HAVALİMANI'NDA OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK HAKİM"

Şu an havalimanında büyük bir sessizlik hâkim. Göçmenlik polisleri sakin ancak oldukça detaylı sorular soruyorlar. Bir kişiye 20'ye yakın soru yöneltilebiliyor. Ardından üstlerine bilgi veriyor, fotoğraflar çekiyor, kimlik ve pasaport bilgilerini detaylı şekilde inceliyorlar. Ülkenin mevcut güvenlik durumu nedeniyle bu önlemlerin alındığını söyleyebiliriz.

Şu an için burada Venezuela göçmenlik polisleri görev yapıyor. Yabancı güvenlik unsurlarına rastlamak mümkün değil. İlerleyen süreçte ne olur bilinmez. Gün boyunca hem Venezuela'daki hem de Kolombiya'daki gelişmeleri yakından takip ettim. Ayrıca Başkan Maduro'nun ofisinde görev yapmış bir sekreterle de görüştüm. Kendisi, Karakas'ta protesto alanında beni beklediklerini söyledi. Buradan çıkabilirsek protestocuların arasına katılarak onların duygu ve düşüncelerini de canlı yayında aktarmayı planlıyoruz.

A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Venezuela’dan canlı yayına bağlanarak son gelişmeleri aktardı. (Ekran görüntüsü)A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Venezuela’dan canlı yayına bağlanarak son gelişmeleri aktardı. (Ekran görüntüsü)

"PASAPORTTAN WHATSAPP YAZIŞMALARINA KADAR İNCELEME YAPILIYOR"

Söz konusu kişi, daha önce Başkan Maduro'nun sekreterliğini yapmış ve Amerika'nın gerçekleştirdiği saldırılardan doğrudan etkilenenlerden biri. Çocuğunun patlamalar nedeniyle travma yaşadığını, kendisinin de büyük korku duyduğunu anlattı ve yaşadıklarını paylaşmak istediğini belirtti. İnşallah buradan çıkabilirsek, kendisiyle de canlı yayın yapacağız.

Burada pasaport bilgilerimiz, davetiyelerimiz ve yanımızdaki belgeler detaylı şekilde inceleniyor. Hatta WhatsApp yazışmalarımız dahi kontrol edilerek belirli gruplara iletiliyor. Bu gruplar, ülkeye giriş izni verilip verilmeyeceğine karar veriyor.

Şu an Karakas Havalimanı'nda, devlet izniyle ülkeye giriş yapabilecek belki de tek yabancı basın mensubu olabiliriz. Çünkü Venezuela-Kolombiya sınırında çok sayıda gazetecinin ülkeye girişine izin verilmediğini biliyoruz. Karayolunu tercih eden gazeteciler hâlâ sınırda bekliyor. Ben hava sahasının açılmasını bekledim ve bugün ilk uçakla Karakas'a geldim.

A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Venezuela’dan canlı yayına bağlanarak son gelişmeleri aktardı. (Ekran görüntüsü)A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Venezuela’dan canlı yayına bağlanarak son gelişmeleri aktardı. (Ekran görüntüsü)

VENEZUELA'YA GİRİŞTE ÜST DÜZEY KONTROL!

Uçaktan indikten sonra göçmenlik kontrolüne alındık. Pasaportlarımız defalarca el değiştirdi. Yetkililer, pasaport bilgilerimizin yanı sıra ülkeye geliş amacımızı, davet edilip edilmediğimizi ve sosyal medya hesaplarımızı da inceledi. Ayrıca burada görev yapan yetkililerle yaptığım yazışmaları, geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımızla Venezuela'ya yaptığımız ziyaretlere ait fotoğrafları ve delegasyon kartlarını da kendilerine gösterdim.

Beni davet eden yetkililer, Başkan Maduro'nun alıkonulduğunun dünyaya duyurulmasını istediklerini ifade etmişti. Bu yazışmaları da yetkililerle paylaştım. Şimdi karar aşamasındayız. Eğer izin verilirse, buradan çıkıp çalışmalarımıza başlayacağız.

Şu an tüm süreç Venezuela göçmenlik polisinin vereceği karara bağlı. İzin verilirse otelimize geçip görevimizi sürdüreceğiz. Aksi halde geri gönderilme ihtimali de bulunuyor. Ancak umutluyuz.

Burada bekletilen tek kişi ben değilim. İngilizce konuşan, akademisyen olduğunu belirten bazı yabancılar da benimle birlikte bekletiliyor. Onlar da içeri alınmadı. Bu da uygulanan kontrollerin ne kadar sıkı olduğunu gösteriyor."

Maduro operasyonu sonrası küresel yankı!Maduro operasyonu sonrası küresel yankı! MADURO OPERASYONU SONRASI KÜRESEL YANKI!
Maduro ABD’de mahkemeye çıktı!Maduro ABD’de mahkemeye çıktı! MADURO ABD'DE MAHKEMEYE ÇIKTI!
Maduro böyle alınmış! Hava savunma birliklerine verilen emir şoke ettiMaduro böyle alınmış! Hava savunma birliklerine verilen emir şoke etti MADURO BÖYLE ALINMIŞ! HAVA SAVUNMA BİRLİKLERİNE VERİLEN EMİR ŞOKE ETTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD harekatı sonrası Karakas’ta OHAL! Venezuela’ya giren ilk Türk TV’si A Haber oldu ABD harekatı sonrası Karakas’ta OHAL! Venezuela’ya giren ilk Türk TV’si A Haber oldu ABD harekatı sonrası Karakas’ta OHAL! Venezuela’ya giren ilk Türk TV’si A Haber oldu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör