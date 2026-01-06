ABD harekatı sonrası Karakas’ta OHAL! Venezuela’ya giren ilk Türk TV’si A Haber oldu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in ABD tarafından kaçırıldı

DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE ABD VENEZUELA LİDERİNİ ALIKOYDU

Dünyanın gözleri önünde yaşanan alıkonulma sonrası tüm dikkatlerin çevrildiği Venezuela ve ABD'den canlı yayın bağlantılarıyla gelişmeleri aktaran A Haber, tarihi yayınlara imza atarak Venezuela'ya giren ilk Türk televizyonu oldu. Karakas Havalimanı'ndan son durumu aktaran muhabirimiz Alpaslan Düven, bölgede olağanüstü güvenlik önlemleri alındığını ifade etti.

Muhabirimiz Düven, göçmenlik bölümünde olduklarını belirterek bölgede çok sıkı güvenlik önlemleri bulunduğunu vurguladı.

VENEZUELA'YA GİREN İLK TÜRK TV'Sİ A HABER OLDU!

Alpaslan Düven şu notları paylaştı:

"Şu anda Karakas Havalimanı'ndayız. Göçmenlik bölümünde, yani ülkeye giriş yapılacak alandayım. Burada olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanıyor. Açıkçası kimseyi elini kolunu sallayarak ülkeye almıyorlar. Biz de yaklaşık yarım saattir göçmenlik polisinin sorularını yanıtlamaya çalışıyoruz.

Yetkililer, ülkedeki mevcut sıkıntıların farkında. Bu nedenle herkesin girişine izin verilmiyor. Bildiğiniz gibi Kolombiya'daydık. İki gün Kolombiya'da kaldıktan sonra yaklaşık 45 dakika önce Karakas'a indik. Şu anda gümrükten geçmeye çalışıyoruz ve yarım saati aşkın süredir bekliyoruz. Bu sürecin sonunda dışarı çıkabilirsek, Karakas sokaklarında yaşananları canlı yayınlarla aktarmayı planlıyoruz. Bunun için gerekli hazırlıklarımızı önceden yapmıştık.

"KARAKAS HAVALİMANI'NDA OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK HAKİM"

Şu an havalimanında büyük bir sessizlik hâkim. Göçmenlik polisleri sakin ancak oldukça detaylı sorular soruyorlar. Bir kişiye 20'ye yakın soru yöneltilebiliyor. Ardından üstlerine bilgi veriyor, fotoğraflar çekiyor, kimlik ve pasaport bilgilerini detaylı şekilde inceliyorlar. Ülkenin mevcut güvenlik durumu nedeniyle bu önlemlerin alındığını söyleyebiliriz.

Şu an için burada Venezuela göçmenlik polisleri görev yapıyor. Yabancı güvenlik unsurlarına rastlamak mümkün değil. İlerleyen süreçte ne olur bilinmez. Gün boyunca hem Venezuela'daki hem de Kolombiya'daki gelişmeleri yakından takip ettim. Ayrıca Başkan Maduro'nun ofisinde görev yapmış bir sekreterle de görüştüm. Kendisi, Karakas'ta protesto alanında beni beklediklerini söyledi. Buradan çıkabilirsek protestocuların arasına katılarak onların duygu ve düşüncelerini de canlı yayında aktarmayı planlıyoruz.