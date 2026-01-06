ABD’nin Venezuela saldırısında ağır bilanço: 57 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Başkan Nicolas Maduro'ya yönelik düzenlediği ve askeri tesisleri hedef aldığı saldırıda can kaybı belli oldu.

ARALARINDA KÜBALI ASKERLER DE VAR

Venezuela basını, saldırılarda 23 Venezuela askeri, 32 Kübalı asker ve 2 sivil olmak üzere toplam 57 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Küba Komünist Partisi, ABD saldırısında hayatını kaybeden askerlerin kimliklerini paylaşarak, ABD askerleri ile çatışmaya girdiklerini ve direniş gösterdiklerini ifade etti.