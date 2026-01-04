CANLI | Yılın ilk kabinesi sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2026 yılının ilk Kabine Toplantısı Beştepe'de gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Terör sorununun kökten çözüleceğini belirten Erdoğan "Sabotaja izin vermeyeceğiz. Terörden kurtulma yolunda önemli fırsat yakaladık" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2026 yılının ilk Kabine Toplantısı Beştepe'de gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.
Saat 16.50'de başlayan Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı 2 saat 15 dakika sürdü. Başkan Erdoğan toplantının ardından açıklama yapıyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Bölgemizde ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir seneyi geride bırakarak büyük umutla 2026'yı karşıladık.
Türk milleti olarak büyük bir aileyiz. Hangi görüşten olursa olsun bu vatan sevdalısıyız. 86 milyon kardeşiz, biriz, beraberiz. Ezelden ebede bir ve beraberiz.
Kim değerlerimizi hedef alıyorsa Türk düşmanıdır. Her kim aramızdaki rabıtayı zedelemeye çalışıyorsa milletimizin dostu değil yeminli hasmıdır. Bölgemizde oyunlara gelmeyeceğiz. Düşman tuzaklarına düşmeyeceğiz. Parmak sallayanların bizden istediği vatanımızdır.
Söz konusu ülkemizin bekası olunca ayrılıkları bir kenara bırakarak birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz.
Ayrıntılar geliyor...
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ
"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar da toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları, güvenlik birimlerinin saha raporları ve alınması planlanan yeni tedbirler kabine üyeleri tarafından ele alındı.
10 MART MUTABAKATI VE SURİYE
Suriye'deki son gelişmeler, 10 Mart mutabakatı, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu, sınır güvenliği, geri dönüş süreci ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik atılan adımlar da kabine üyelerinin masasında olacak.
GAZZE'DE DEVAM EDEN İNSANİ KRİZ
Dış politikada ise Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'de seyir güvenliği, Gazze'de devam eden insani kriz ve İsrail'in saldırıları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Türkiye'nin ateşkes çağrıları, diplomatik girişimleri ve insani yardım faaliyetleri kabinenin gündeminde olacak. Öte yandan İsrail'in Somaliland'ı tanıma yönündeki adımları da toplantıda ele alındı.
ENFLASYONLA MÜCADELEDE 2025 ADIMLARI
2025 yılındaki enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, fiyat istikrarı, gıda ve kira fiyatlarındaki gelişmeler ile bu yıl vatandaşın alım gücünü artırmaya yönelik alınması gereken yeni tedbirler de masada...
A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, hem zirvenin hem de Beştepe'deki kritik toplantının detaylarını canlı yayında deşifre etti.
"Bugünün kritik önemli başlıklarından bir tanesi de Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesi olacak. Erdoğan ilerleyen saatlerde gündemin önemli başlıklarını görüşmek üzere Trump'la bir görüşme sağlayacak. Peki gündemlerinde neler olacak, hangi konular görüşülecek? Hemen bakalım; özellikle görüşmede hiç kuşkusuz Venezuela'daki yaşanan son gelişmelerin ele alınmasını beklediğimizi özellikle ifade etmiş olayım. Yine bununla birlikte elbette Rusya ve Ukrayna savaşı da gündemdeki bir diğer başlıklardan bir tanesi. Yine baktığımızda Gazze'deki son durumun da bu görüşmede ele alınacak başlıklardan bir tanesi olacağını söylemiş olalım."
YILIN İLK KABİNESİ BEŞTEPE'DE TOPLANIYOR
Saat 15.00'te başlayacak olan yılın ilk kabine toplantısında ana gündem maddesinin "Güvenlik" olacağını belirten Fidanverdi, "Yeni yılın ilk kabinesi bugün saatler 15.00'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde artık toplanmış olacak. Burada da önemli gündem başlıkları olacak ve ana gündem başlığı 'Terörsüz Türkiye' noktası olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda artık sona gelinmiş durumda, son aşamaya gelinmiş durumda. Siyasi partiler hazırladıkları raporları sundu, şimdi ortak bir rapor hazırlanma sürecine artık geçilmiş durumda. Bu kapsamda baktığımızda komisyonun görev süresi 2 ay daha uzatılırken, komisyon çalışmalarında gelen son durum bugünkü kabine toplantısında detaylı bir şekilde görüşülmüş olacak." ifadeleri ile toplantının detaylarını aktardı.
SURİYE VE SDG İÇİN YOLUN SONU MU?
Suriye sınırındaki hareketliliğin ve terör örgütü SDG'ye (PKK/YPG) verilen mühletin kabinede masaya yatırılacağını ifade eden Ankara İstihbarat Şefi,"Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı koordinesinde bölgede yaşanan tüm gelişmelerin detaylı bir şekilde işlenmiş olacağını söylemiş olalım. Elbette Suriye ayağı da mercek altında olacak bugünkü toplantıda. Öte yandan baktığımızda SDG'ye verilen entegrasyon süresinin sona ermiş olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede bugün de bu konunun detaylı bir şekilde kabine toplantısında artık işlenmiş olacağını söylemiş olalım." dedi.
UÇAK KAZASI SORUŞTURMASI VE EKONOMİ
Kabinenin diğer önemli başlıklarının ise Ankara'da yaşanan uçak kazası ve ekonomi olacağını belirten Fidanverdi, "Ayrıca baktığımızda yine Ankara'da düşen Libya askeri heyetini taşıyan uçakla ilgili soruşturmanın da yine bugünkü toplantıda görüşüleceğini söylemiş olalım. Yine son olarak baktığımızda ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşinin kaçırılmasına yönelik gelişmelerin de bugünkü kabine toplantısında değerlendirileceğini bu noktadan söylemiş olalım. Yine ekonomideki gelişmelerin de elbette bugünkü toplantıda özellikle detaylı bir şekilde işlenmiş olacağını da söyleyerek sözü tekrar sana bırakalım Gökhan." ifadeleri ile sözlerini tamamladı.
